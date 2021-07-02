7 اطعمة بتحتوي على كمية سكر اكتر ما انتي متخيلة

الخبراء بينصحوا النساء باستهلاك 24 جرام بس من السكر يوميا ، وبيسمحوا للرجال بنسبة توصل ل 36 جرام ، ولكن هل تعرفي ان علبة الصودا بس بتحتوي على حوالي 40 جرام من السكر؟ واكيد في كتير يعرفوا ان المشروبات الغازية بتحتوي على نسبة عالية من السكر ، لكن مش كتير يعرفوا ان مثلا علبة شوربة الطماطم ممكن تحتوي على نسبة توصل ل 20 جرام سكر لكل حصة ، وعصير التفاح حتى لو غير محلى بيحتوي على 25 جرام سكر للكوباية الواحدة ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم بعض الاطعمة المرتفعة في نسبة السكر واللي كنا متخيلين انها صحية.
الاطعمة المرتفعة في نسبة السكر:
1- الشوربة المعلبة:
كلنا بنفكر ان الشوربة هي ممكن تكون اكتر حاجة صحية وبتحتوي على مزيج من الخضروات والماية بس ، ولكن الحقيقة ان السكر في علبة شوربة واحدة ممكن يديكي بالفعل كل كمية السكر اليومية المطلوبة ، وده شائع اكتر في الصوصات اللي اساسها من الطماطم ، لان السكر بيستخدم فيها لموازنة حموضة الطماطم.
2- الزبادي قليلة الدسم:
في حين ان الاطعمة قليلة الدسم ممكن تغري الاشخاص اللي ماشيين على اسلوب حياة صحي ، الا انها مش الافضل خصوصا لما الموضوع يتعلق بالزبادي ، حصة الزبادي الواحدة كاملة الدسم بتحتوي تقريبا على 4.7 جرام من السكر ، في حين ان حصة الزبادي اليوناني اللي المفروض صحية اكتر بتحتوي على من 6 – 12 جرام سكر ، واضافة السكر بتستخدم في الاطعمة قليلة الدسم لتعويض فقدان النكهة والاتساق الناتج عن الدهون ، كتير من انواع الزبادي قليلة الدسم والمنكهات بتحتوي على اشكال غير صحية من المحليات ، زي السكروز او شراب الذرة عالي الفركتوز.
3- تتبيلة السلطة الخالية من الدسم:
زي الزبادي ، تتبيلات السلطة اللي بتحتوي على نسبة اقل من الدهون والسعرات الحرارية بتحتوي على كميات اكتر من السكر ، معلقتين كبار من تتبيلة السلطة ممكن يحتوا على حوالي من 7 – 10 جرام من الدهون المضافة ، عشان كده الخبراء بيينصحوا انك تعملي تتبيلة السلطة بنفسك في البيت ومتشتريش الجاهزة عشان تتأكدي من عدم وجود سكريات مضافة او مواد حافظة او غير من المكونات غير الصحية ، ومن الصوصات الصحية السهلة اللي ممكن تعمليها بنفسك في البيت من 3 مكونات بس هي صوص الخل اللي بتتكون من زيت الزيتون وضعف الكمية من الخل وملح وفلفل اسود.
4- الكاتشاب:
الكاتشب بيحتوي على مزيج من النكهات الحلوة والحامضة ، ومن اكتر الاطعمة المستخدمة مع البرجر والبطاطس المقلية ، ولكن معلقة واحدة من الكاتشاب بتعادل مكعب سكر كامل ، ومعظم زجاجات الكاتشاب بتحتوي تقريبا على 4 جرام من السكر لكل معلقة كبيرة من الكاتشاب ، وبتحتوي كمان على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز ، واللي تم ربطها بالسمنة وامراض القلب.
5- زبدة الفول السوداني:
زبدة الفول السوداني هي تعتبر مصدر كبير للبروتين وبتحتوي على كتير من المغذيات ، وفي حين ان الانواع الطبيعية من زبدة الفول السوداني بتحتوي على نسبة سكر قليلة او لا تحتوي على سكر خالص ، الا ان كتير من الانواع اللي موجودة في السوق مليانة بالزيوت غير الصحية والسكريات المضافة ، وبعض الانواع ممكن تحتوي على 8 جرام من السكر لكل معلقتين كبار من زبدة الفول السوداني ، عشان كده الخبراء بينصحوا بقراءة الملصق اللي على المنتج قبل ما تشتريه عشان تتأكدي انها طبيعية وصحية.
6- الشيبسي:
برغم ان الشيبسي يعتبر وجبة خفيفة مالحة ، ولكن كيس واحد من الشيبسي ممكن يحتوي على نسبة 3% – 5% من السكر ، وده شائع بشكل خاص في الشيبسي بنكهات زي الشواء, الفلفل الحار, العسل, او رقائق الذرة الحلوة ، مثلا 15 واحدة من الشيبسي بنكهة الشواء بتحتوي تقريبا على 2 جرام من السكر ، وبتحتوي كمان على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، واللي جسمك بيحولها لشكل من اشكال السكر وهو الجلوكوز ، عشان كده خبراء التغذية بينصحوا باكل الوجبات السريعة زي الشيبسي باعتدال للوقاية من اي امراض.
7- الفاكهة المجففة:
تعتبر الفاكهة المجففة وجبة خفيفة صحية ، وغنية بالفيتامينات والالياف ومضادات الاكسدة ، ولكن مع ذلك ، الفاكهة لما بيتم تجفيفها ، بيتم ازالة محتوى الماء منها ، وبتسيب كل السكريات مضغوطة في الفاكهة ، وده بيخليها غنية جدا بالسكريات الطبيعية.
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