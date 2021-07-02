قنبلة التفتيح الخطيرة كريم الجليسرين والنشا لتفتيح العانة وترطيب الجسم وازالة التجاعيد كالاطفال

قنبلة التفتيح الخطيرة كريم الجليسرين والنشا ، البشرة تعاني كثيراً من مشكلات مختلفة ومتنوعة منها الاسمرار وتراكم الشوائب والحبوب والهالات السوداء التي تفسد إطلالة الفتيات، وهذا يجعل الفتيات تقوم باستخدام أنواع عديدة من المنتجات التي تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها وتخلصها من الهالات السوداء التي تؤثر على البشرة.

قنبلة التفتيح الخطيرة كريم الجليسرين والنشا

تعمل هذه الوصفة على ترطيب البشرة وتنعيمها وتفتيحها كما أن الجليسرين من المكونات التي تعمل على التخلص من الرؤوس السوداء ويعالج تشققات الجلد ويستخدم بالكثير من الطرق أهمها التالي:

تعد واحدة من أفضل الخلطات الطبيعية التي تستخدم في علاج العديد من مشكلات الشرة التي لا تنتهي أبداً وتكون هذه الحل الأمثل وتستخدم بتلك الطريقة:

200 مل جليسرين.

2 ملعقة كبيرة نشا.

عصير 2/1 ليمونة.

احضري وعاء عميق ونظيف ضعي به الجليسرين والليمون ومن ثم النشا واخلطيهم مع بعضهم جيداً.

ثم عليك بوضع الخليط داخل زجاجة نظيفة جداً ومن ثم يتم غسيل وتنظيف البشرة بالماء الفاتر والصابون وبعدها لابد من أن تقومين بتجفيفه.

قومي بتطبيق الخليط على بشرتك قبل النوم وتركيه طول الليل.

وفي صباح اليوم التالي عليك بتنظيف الوجه بواسطة ماء الورد وسوف تلاحظين النتائج الفعالة والمرضية.

التزمي باستخدام كريم الجليسرين والليمون والنشا يوم بعد يوم حتى تحصلين على أفضل النتائج.

تعد من الكريمات التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة والبشرة بصورة مستمرة وتتمتع بكثير من المميزات والفوائد للبشرة وتستخدم كالآتي:

1 كوب نشا.

1 كوب زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة جليسرين.

1 كوب حليب بودرة.

عصير ليمونتين.

1 كوب ماء ورد.