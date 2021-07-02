بدون حرمان رجيم نسف الكرش وتنظيف المعدة للحصول على جسم مثالي في وقت قياسي

بدون حرمان رجيم نسف الكرش وتنظيف المعدة، لأن السمنة أصبحت من أبرز مشاكل هذا العصر، وأصبحت الحميات الغذائية التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد تزداد يومياً أكثر فأكثر، ولكن فيما يتعلق بالتخلص من الوزن الزائد وخسارته في وقت قياسي مشكلة تواجه الكثيرين، حيث يفصل الأشخاص رجيم الوجبات السريعة التي تساعد على تحقيق النتائج المرجوة دون حرمان من الأكلات، حيث تتراكم الكيلوغرامات الإضافية والدهون العنيدة في وقت قياسي لذلك عمدنا لكتابة مقال عن رجيم نسف الكرش وتنظيف المعدة، فتابعونا للحصول على النظام الغذائي الصحي.

رجيم نسف الكرش وتنظيف المعدة

هذا النوع من رجيم نسف الكرش وتنظيف المعدة يمكن أن يحرق الدهون سواء كان في منطقة البطن أو الجسم كله فهو يوفر البروتين اللازم للشعور بالامتلاء وإذا استمرت لمدة أسبوع ستخسرون وزناً هائلاً يبلغ 10 كيلو جرام، ولا تحتاجون مع ذلك الرجيم أي دواء أو عملية جراحية، ستحصلون على جسم مثالي في وقت قصير.

وجبات سريعة أسبوعية من رجيم نسف الكرش

سوف نستخدم أول يومين في الأسبوع من رجيم نسف الكرش وتنظيف المعدة، الذي سيخلصك من كل السموم المتراكمة في المعدة ويتميز ذلك النظام بقدرته الهائلة على تخليص الجسم من كل الأكلات المختزنة بالأمعاء وهي كالتالي :

أول يومين من الاسبوع

طوال اليوم سوف نعتمد على أكل كلاً من الزبادي، والخضروات الخضراء، والفواكه ماعدا التمر والعنب والموز والمانجو، سوف تأكل كمية كبيرة.

اليوم الثالث من رجيم نسف الكرش وتنظيف المعدة

تتكون وجبة الإفطار من، 100 جرام من الجبنة قليلة الدسم، وشريحة توست أسمر، وكوب من الشاي بدون سكر.

وجبة الغداء، شريحة دجاج مشوية ويفضل أن تكون من الصدر، طبق كبير من السلطة الخضراء بدون ملح.

وجبة العشاء تتكون من، كوب كبير من عصير البرتقال الطازج الخالي من السكر، شريحة توست أسمر، وقطعة جبن غير مملحة.

اليوم الرابع من رجيم نسف الكرش

وجبة الإفطار، 2 بيض مسلوقة، كوب من الشاي بدون سكر، أو يمكن إضافة بعض المحليات المخصصة للرجيم، شريحة توست أسمر.

وجبة الغداء تتكون من، سمكة مشوية متوسطة، وطبق من السلطة الخضراء، و3 ملاعق من الأرز الاحمر.

وجبة العشاء، شريحة توست أسمر، وقطعة من الجبنة خالية الدسم، وكوب من الشاي أو القهوة مع إضافة المحليات المخصصة للرجيم.

اليوم الخامس من الرجيم

وجبة الإفطار، بيضة مسلوقة، وكوب مغلي من الكمون بالليمون، وشريحة توست.

وجبة الغداء، صدر فرخة مشوية، وطبق شربة خضار، وطبق من السلطة الخضراء.

وجبة العشاء، كوب زبادي بالليمون، ويمكنك إضافة كمون حسب الرغبة، وشريحة توست.

اليوم السادس من الرجيم

وحبة الافطار تتكون من، 5 حبات من التمر، فنجان من القهوة.

وجبة الغداء، نصف دجاجة مشوية منزوعة الجلد، قطعة توست، وطبق من السلطة الخضراء

وجبة العشاء، 2 بيضة مسلوقة، وقطعة توست، وكوب عصير برتقال طازج

اليوم السابع والاخير

هذا اليوم من الرجيم يمكنك تناول أي نوع من الأطعمة وفق الرغبة الشخصية وتقبل المذاق، ولكن بشرط عدم الإفراط والالتزام بكميات محددة من الأطعمة، مع تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر الغير محلي، مع الإكثار من شرب المياه خلال فترة الرجيم.