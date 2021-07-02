طريقة عمل كريم الليمون وماء الورد المعجزة في تبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول مرة

طريقة عمل كريم الليمون وماء الورد المعجزة في تبييض الوجه ،تعاني الكثير من السيدات من مشكلة إسمرار الوجه والمناطق الحساسة في أجسادهن حيث تمثل هذه المشكلة كأزمة كبيرة للنساء والفتيات صغار السن وعلى وجه التحديد الفتيات المقبلات على الزواج ويلجأ البعض منهن إلى الذهاب إلى مراكز التجميل من أجل عمل تقشير أو ليزر لهذه المناطق حتى يتم تفتيحها وإعادة لونها الطبيعي، إلا أنه يوجد الكثير من النساء لا يتمكنن من دفع كل هذه الأموال، لذا سنبسط لك الأمر اليوم في هذا المقال حيث سنغرض عليكم العديد من الوصفات التي تساعدك على التخلص من غمقان وإسمرار هذه المناطق بشكل ناجح تمامًا ومن دون دفع الكثير من الأموال.طريقة عمل كريم الليمون وماء الورد المعجزة في تبييض الوجه
زيت الورد هو مكون طبيعي ساحر له القدرة على تبييض الوجه والمناطق الحساسة بشكل قوي:
مكونات الوصفة:
- زجاجة صغيرة من زيت الورد.
- زجاجة نفس الحجم من ماء الورد.
- ربع فنجان من منتج مقشر الليمون.
خطوات إعداد الوصفة
- في بداية الأمر قومي بإحضار زجاجة نظيفة ومجففة بشكل تام.
- ضعي كمية متناسبة من زيت الورد وماء الورد في هذه الزجاجة وضعي نصف الكمية من مقشر الليمون عليهم.
- قومي برج الزجاجة جيدًا ويمكنك استخدامها أكثر من مرة.
- يجب عليكي بشكل يومي أن تقومي بوضع القليل من هذا الخليط على قطنة نظيفة وتمسحي به الوجه والمناطق الحساسة.
- ستلاحظين لون غامق في القطنة وبالاستمرار بشكل يومي على هذه التجربة ستلاحظين النتيجة في غضون أسابيع قليلة.
القرنفل من أكثر المواد الطبيعية المفيدة للبشرة من حيث التفتيح وطريقة استخدامه هي:
مكونات الوصفة
- عبوة من الفازلين الطبي.
- زجاجة صغيرة من زيت القرنفل.
خطوات استخدام الوصفة
- قومي في وعاء مناسب بخلط الفازلين مع زيت القرنفل بشكل جيد حتى تمام التجانس.
- ضغي الخليط في علبة محكمة الغلق واحتفظي به حتى تستخدميه بشكل مستمر.
- عند الاستخدام قومي بفرد الكريم على المنطقة المراد تفتيحها.
- اتركي الكريم على المنطقة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- اشطفي المكان جيدًا بالماء البارد.
- يجب عليك أن تستمري في استخدام هذه التجربة بشكل يومي حتى تحصلي على نتيجة أفضل.
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طريقة عمل كريم الليمون وماء الورد المعجزة في تبييض الوجه ،تعاني الكثير من السيدات من مشكلة إسمرار الوجه والمناطق الحساسة في أجسادهن حيث تمثل هذه المشكلة كأزمة كبيرة للنساء والفتيات صغار السن وعلى وجه التحديد الفتيات المقبلات على الزواج ويلجأ البعض منهن إلى الذهاب إلى مراكز التجميل من أجل عمل تقشير أو ليزر لهذه المناطق حتى يتم تفتيحها وإعادة لونها الطبيعي، إلا أنه يوجد الكثير من النساء لا يتمكنن من دفع كل هذه الأموال، لذا سنبسط لك الأمر اليوم في هذا المقال حيث سنغرض عليكم العديد من الوصفات التي تساعدك على التخلص من غمقان وإسمرار هذه المناطق بشكل ناجح تمامًا ومن دون دفع الكثير من الأموال.طريقة عمل كريم الليمون وماء الورد المعجزة في تبييض الوجه
زيت الورد هو مكون طبيعي ساحر له القدرة على تبييض الوجه والمناطق الحساسة بشكل قوي:
مكونات الوصفة:
- زجاجة صغيرة من زيت الورد.
- زجاجة نفس الحجم من ماء الورد.
- ربع فنجان من منتج مقشر الليمون.
خطوات إعداد الوصفة
- في بداية الأمر قومي بإحضار زجاجة نظيفة ومجففة بشكل تام.
- ضعي كمية متناسبة من زيت الورد وماء الورد في هذه الزجاجة وضعي نصف الكمية من مقشر الليمون عليهم.
- قومي برج الزجاجة جيدًا ويمكنك استخدامها أكثر من مرة.
- يجب عليكي بشكل يومي أن تقومي بوضع القليل من هذا الخليط على قطنة نظيفة وتمسحي به الوجه والمناطق الحساسة.
- ستلاحظين لون غامق في القطنة وبالاستمرار بشكل يومي على هذه التجربة ستلاحظين النتيجة في غضون أسابيع قليلة.
القرنفل من أكثر المواد الطبيعية المفيدة للبشرة من حيث التفتيح وطريقة استخدامه هي:
مكونات الوصفة
- عبوة من الفازلين الطبي.
- زجاجة صغيرة من زيت القرنفل.
خطوات استخدام الوصفة
- قومي في وعاء مناسب بخلط الفازلين مع زيت القرنفل بشكل جيد حتى تمام التجانس.
- ضغي الخليط في علبة محكمة الغلق واحتفظي به حتى تستخدميه بشكل مستمر.
- عند الاستخدام قومي بفرد الكريم على المنطقة المراد تفتيحها.
- اتركي الكريم على المنطقة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- اشطفي المكان جيدًا بالماء البارد.
- يجب عليك أن تستمري في استخدام هذه التجربة بشكل يومي حتى تحصلي على نتيجة أفضل.
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