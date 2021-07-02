بيتزا لذيذة باللحمة المفرومة والفراخ بأقل تكلفة وفي عشر دقائق وأحلي من المطاعم

تعتبر البيتزا من المعجنات اللذيذة والشهية لكثير من الناس، حيث تعد من الوجبات السريعة والبسيطة وسهلة التحضير ولا تدعي البيتزا الذهاب إلى تناولها في المطاعم، حيث أنها تقدم بأغلى الأسعار على الرغم من أنها تعمل في المنزل وبطريقة صحية وبأقل تكلفة من أسعار المطاعم وبألذ وأشهى طعم، حيث تعتبر البيتزا من المعجنات المتعددة الحشوات ويوجد منها، البيتزا باللحمة المفرومة، ومكس الجبن، والسجق، والتونة، والفراخ، ونقدم لكي سيدتي طريقة عمل عجينة البيتزا بطريقة سهلة وسريعة، وطريقة عمل الحشوة باللحمة المفرومة.

كوبان من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة واحدة صغيرة ملح أبيض.

ملعقة واحدة صغيرة سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

ملعقتان كبيرتان لبن بودر.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

نحضر طبق كبير ونضع فيه كوب ونصف ماء، ونضع فيه ملعقة صغيرة سكر، ثم نضيف ملعقة كبيرة خميرة فورية، ويتم تقليب هذه المكونات جيدا، ونتركها لمدة عشر دقائق.

بعد مرور العشر دقائق وضمان تخمير وتفاعل الخميرة مع السكر والماء مع بعضهم، نضيف إلى هذه المكونات كوبان من الدقيق، وملعقتان كبيرتان لبن بودر، وملعقة واحدة صغيرة ملح، وثلاث ملاعق زيت.

بعد تقليب ومزج هذه المكونات ببعضها، يتم العجن جيدا حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية وسهلة الفرد.

ربع كيلو لحمة مفرومة، أو فراخ.

حبتان من البصل المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نأتي بطاسة عميقة ونضعها على نار متوسطة، ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت، وبعد تسخين الزيت نقوم بوضع البصل المفروم ونضيف إليها رشه من الملح ويتم تقليبها حتى يتغير لون البصل.

وبعد ذلك يتم إضافة اللحمة المفرومة، أو الفراخ، ثم نضيف إليها رشه من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة، أو الفراخ ويتم تقليبها جيدا.

بعد التقليب الجيد لهذه المكونات نضيف الصلصة.

بعد تخمير العجينة جيدا يتم تقسيمها إلى كور صغيرة الحجم، ونأخذ كورة منها ونضعها في صينية، ونقوم بدهن الصينية بكمية قليلة من الزيت، ونأخذ كورة من الكور التي تناسب حجم الصينية، ونقوم بفردها ونضع عليها حشوة اللحمة المفرومة التي تم تحضيرها.

ويتم تشغل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، وبعد تسخين الفرن يتم وضع الصينية في الفرن ونضعها لمدة عشرين دقيقة ، ويتم إخراجها ووضعها في طبق وتقدم البيتزا مباشرة.

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