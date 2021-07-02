وصفة هندية ساحرة لتطويل الشعر وتنعيمه بسرعة الصاروخ برشة واحدة لن تصدقي طول شعرك

تطويل الشعر وتنعيمه أحد أكثر الوصفات التي تبحث عنها كل فتاة منذ صغرها، حيث تظهر الرغبة في الحصول على شعر طويل وجميل لدى النساء منذ الصغر، فعادة ما ترى البنت الأميرات في الرسوم المتحركة ذات ضفائر طويلة، وبالتالي يترسخ في ذهنها منذ البداية فكرة أن الشعر الطويل جميل، اليوم سنخبركِ بوصفات طبيعية تمنحك شعرًا ناعمًا ولامعًا، وتساعد في إطالة الشعر وتكثيفه.

تطويل الشعر

بداية ما الذي يؤثر على طول وكثافة الشعر، فالأسباب تتعدد، فبداية تعد الوراثة هيا المسؤل الأول عن طول وكثافة الشعر، وهناك بعض العوامل الأخرى مثل العامل البشري كتصفيف الشعر بشكل خاطئ، واستخدام مكواة تجعيد الشعر والأصباغ المختلفة، وأيضاً استخدام الشامبو الخاطئ يمكن أن يجفف شعرك.

البيئة الخارجية أيضاً لها تأثير سلبي على الشعر، يعرف سكان البلدان المشمسة هذه المشكلة بشكل خاص عندما يجف الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، وفرد الشعر باستخدام الكيراتين أو البوتوكس وغيرها من الأشياء الضارة لها تأثير شديد الضرر على الشعر.

قناع لنمو الشعر بالخميرة وزيت الخروع

المكونات

15 جرام من الخميرة.

ملعقة من السكر.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

لهذا القناع، خذي 15 جرامًا من الخميرة وملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من السكر.

أولاً ، تحتاجي إلى تخفيف الخميرة بالماء الدافئ وإضافة السكر.

بعد ساعة، عندما تتضاعف الخميرة قومي بإضافة الزيت إليها.

يجب أولاً وضع الخليط على الجذور، ثم على الشعر.

يترك المزيج على الشعر وقومي بتغطيته بقبعة الاستحمام أو كيس بلاستيكي ومنشفة لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يمكنك غسل القناع بالماء والشامبو المعتاد.

وصفة القرفة لتطويل الشعر

تساعد القرفة على منح الشعر القوة للنمو، ولكن يجب التأكد أولاً أنه ليس لديكِ أي حساسة منها، اخلطي ملعقة من القرفة وزيت الزيتون والعسل، ثم ضعي الخليط على الجذور وعلى طول الشعر، يمكنك ترك القناع من 30 دقيقة إلى عدة ساعات، ثم يتم غسله بالشامبو.

وصفة هندية لتطويل وتنعيم الشعر

تعد تلك الوصفة من الوصفات التقليدية في الهند التي تستخدمها كل السيدات، قومي بإحضار زجاجة من زيت الزيتون، وضعي فيها القليل من ورق اللوري وملعقة من الروز ماري، وخمس فصوص ثوم مقطعة، وتترك في الظلام لمدة 10 ايام، ويتم استخدامها كحمام زيت في تطويل الشعر وستلاحظين نتائج رائعة.