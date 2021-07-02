كنز رباني دهنة واحدة: قبل النوم وتخلصي من الهالات السوداء وتجاعيد حول العين2021

نقدم لكم كنز رباني دهنة واحدة ، قبل النوم يساعد بشكل كبير في ازالة التجاعيد والهالات السوداء من البشرة، ويساعد بشكل كبير علي تفتيح البشرة وتجعل البشرة جميلة ونظيفة وخالية من جميع العيوب والمشاكل، وتبحث كل فتاه علي بشرة خالية من العيوب ومشرقة، واليوم بفضل الله سوف نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن كنز رباني دهنة واحدة قبل النوم تجعل البشرة نظيفة وخالية من التجاعيد والهالات السوداء بشكل خرافي2021.

مكونات عمل كنز رباني دهنة واحدة لإزالة التجاعيد والهالات السوداء من البشرة

سوف نتعرف علي مكونات سحرية وموجودة داخل كل منزل تساعد في عمل كنز رباني لتنظيف البشرة وهي كما يلي:-

معلقة من كريم نيفيا.

معلقة من زيت الكتان.

نصف معلقة من زيت الزيتون.

ربع معلقة من ماء الورد.

معلقة من زيت اركان.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير الكنز في المنزل بخطوات بسيطة جدا وتساعد في ازالة الهالات السوداء والتجاعيد من البشرة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار بولة ونضع بها الكريم ثم نضيف عليه زيت الكتان وزيت الزيتون (وزيت اركان الخطير او الذهب السائل) ونقلبهم جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف ماء الورد. وعصير الليمون ونخلط المكونات جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي ومتجانس جداً. ثم نغسل البشرة جيدا ونقوم قبل النوم بوضع الخليط علي البشرة بتساوي علي جميع اجزاء البشرة والرقبة. وحول العينين. ثم نترك الخليط علي البشرة لمدة ليلة كاملة ونغسها في الصباح ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر وسوف تلاحظين الفرق بشكل كبير وجميل.

مكونات طريقة عمل كريم سحري لتفتيح البشرة

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة في عمل الكريم بخطوات سهلة جدا وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من كريم نيفيا.

معلقتين من النشا.

معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة لتحضير الكريم الذي يساعد علي تفتيح البشرة فوري وهي كما ياتي:-

نحضر وعاء ونضيف بداخلة الكريم ثم نضيف النشا ونضيف ماء الورد ونقلب المكونات جيدا حتي تصبح متجانس بشكل كبير جداً. نغسل الوجه ونضع طبقة من الخليط ونتركها لمدة نصف ساعة قم نغسل البشرة جيداً. ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي افضل درجات التفتيح بفضل الله وستلاحظين الفرق.

نصائح تساعد علي اخفاء التجاعيد من الوجه

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي تعمل علي اخفاء التجاعيد بشكل نهائي من الوجه وهي كما يلي:-