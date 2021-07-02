وصفة رهيبة لفرد الشعر يخفيها عنكِ خبراء التجميل.. البديل الأقوى للبروتين والكولاجين والبوتوكس

فرد الشعر هو حلم كل فتاة لها شعر مجعد، فعلى الرغم من أن الشعر المجعد أو الكيرلي أصبح أحدث صيحات الموضة، إلا أن العديد من الفتيات يرغبن في الحصول على شعر لامع وناعم ومفرود، وللأسف تلجأ بعض الفتيات لاستخدام الفرد الضار بالشعر مثل البروتين أو الكيراتين أو أي كريمات لها اثر ضار على الشعر، سنخبركم اليوم بأفضل الوصفات الطبيعية لتمليس الشعر وفرده بسهولة.

فرد الشعر

ماسك اللبن الزبادي لتنعيم الشعر وفرده، بل وترطبه أيضاً وتحفز نموه، فهي وصفة سحرية لا غنى لكل فتاة تود الاهتمام بشعرها عن تلك الوصفة، قومي بمزج القليل من الزبادي مع ملعقة من القرفة المطحونة، يمكن وضع هذا القناع على الجذور وغسله بعد نصف ساعة، وهذه الوصفة مناسبة للشعر الدهني.

قومي بإذابة ملعقة صغيرة من مسحوق الجيلاتين في 3 ملاعق صغيرة من الماء الدافئ.

يُمزج السائل مع ملعقة صغيرة من الحناء عديم اللون.

قومي بتقسم شعرك لخصلات.

بعد تقليب الكتلة حتى تصبح ناعمة ، ضعيها على جذور الشعر وعلى الشعر من بدايته لنهايته.

بعد حوالي نصف ساعة، يجب شطف الشعر بالماء الدافئ.

لا يساعد هذا القناع في فرد الشعر فحسب بل ايضاً يحفز نموه.

قناع الجيلاتينماسك التفاح لتنعيم الشعر الخشن

لزيادة نمو الشعر وتنعيمه وفرده، ينصح أحيانًا باستخدام قناع التفاح، قومي بتقشير وبشر تفاحة واحدة، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح وعصير الليمون إلى الهريس الناتج، يتم تطبيق القناع الناتج على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يجب شطفه بالماء.

وصفة هندية لفرد الشعر

خذي بعض الحناء عديمة اللون وهي متوفرة عند أي محل عطارة كبير، وملعقة كبيرة من زيت الخروع، وملعقتين كبيرتين من زيت الأرقطيون، ويمكن استبداله بزيت دوار الشمس المستخدم في الطهي، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى خليط الزيوت والحناء، ثم قومي بتقليب القناع جيدًا، وضعيه على الجذور وعلى طول الشعر. ثم غطيها بالبلاستيك، يمكنك الغسل بعد ساعة ونصف، وتعد هذه أفضل طريقة مستخدمة في فرد الشعر وتنعيمه وإعادة إنباته من جديد.