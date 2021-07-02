طريقة عمل السمك البلطي المقلي والمشوي في المنزل بطعم المطاعم الكبري

طريقة عمل السمك البلطي هو من أشهر الأكلات المنتشر تناولها في مصر والدول العربية الشقيقة وله طريق عديدة في التحضير البعض يفضل تناوله في المطاعم الكبرى وبجانبها ألذ السلطات والأرز الأحمر. وكثير من السيدات والفتيات لا يفضلن شواء السمك تحديداً في المنزل لأعتقادهم أنهم سوف يواجهون صعوبة في تحضيره وشيه وبفضلون شرائه مشوي جاهز. يقدم السمك البلطي سواء كان ملقى أو مشوي أو صياديه، شوربة السي فود، مسلوق

طريقة عمل السمك البلطي المقلي

السمك البلطي له فوائد ومميزات عديدة منها مفيد جدا لعضلة القلب، يساعد على خسارة نسبة كبيرة من الوزن، يقوى العظام، يقي الجسم من الأمراض السرطانية، يعمل على خفض الكوليسترول في الدم، يحتوي على الأوميجا 3، 6، غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، والفسفور، البوتاسيوم، يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يقوى العظام والأسنان، يقلل من الأصابة بأنسداد الشرايين والأوعية الدموية. يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية التي تعمل على نضارة البشرة وتعالج التجاعيد.

طريقة عمل السمك البلطي المقلي

المكونات

أربع سمكات بلطي متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

حبة فلفل حار أخضر.

حبة فلفل حار أحمر.

حبة فلفل رومي أخضر.

ملعقتان صغيرة ملح.

عصير ليمونة.

ثلاث ملاعق كبيرة خل أبيض.

زيت للقلي.

كوبان دقيق أبيض.

ملعقتان كبيرة نشا.

ماء مثلج.

بقدونس مفروم للتزين.

طريقة التحضير

ينظف السمك جيداً وينزع أحشائه.

نقص الزعانف والزيل ونزيل الخيشوم.

نغسل السمك من الداخل جيداً.

نشق السمك من الجوانب.

نتركه في مصفاه.

نغسل الفلفل الحار والرومي.

نقطعهم حلقات صغيرة.

نحضر طبق عميق وسط.

نضيف الثوم، الفلفل، الكمون، الشطة.

نضيف الملح، كسبرة، بابريكا، عصير الليمون، الخل.

نخلط جميع المكونات جيداً.

نضع الثوم في بطن السمك، والفتحات الجانبية.

نحضر طبق كبير عميق.

نضع الدقيق والنشا والتوابل السابقة.

نحضر طبق عميق أخر به ماء مثلج.

نقلبهم جيداً، أغمسي السمك في الدقيق من الجانبين.

نغمس السمك في الماء المثلج.

نضعه مرة أخري في الدقيق.

نضع طاسة كبيرة على النار.

نضع كمية غزيرة من الزيت.

نترك الزيت إلي أن يقدح.

نضع قشور الليمون في الزيت.

لأزاله رائحه القلي من المطبخ.

نضع السمك في الطاسة.

نتركه حتي يصبح لونه ذهبي.

نقلبه على الوجه الأخر ونتركه حتي يحمر لونه.

نضع السمك في طاسة ليصفي من الزيت.

تزين أطباق التقديم بالبقدونس.

يرص السمك في أطباق التقديم.

يقدم ساخن بجانبه الأرز الأحمر والسلطات.

طريقة عمل السمك البلطي المشوي

المكونات

كيلو سمك بلطي كبير.

بصلة كبيرة مقطعه شرائح رفيعة.

أربع حبات طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

حبتان فلفل رومي مقطعة شرائح رفيعة.

حبة فلفل أحمر حلو مقطعة شرائح رفيعة.

حبة فلفل أصفر حلو مقطعة شرائح رفيعة .

حبة فلفل حار أخضر مقطعة شرائح رفيعة.

ثلاث حبات جزر مبشورة.

ملعقتان كبيرة ثوم مطحون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

حزمة كسبرة مفرومة.

حزمة شبت مفرومة.

حزمة كرفس مفرومة فرما ناعماً.

ملعقتان كبيرة ملح.

ربع كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون

نصف كيلو ردة.

كوبان ماء كبار.

طريقة التحضير