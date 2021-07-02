ماسك لتوحيد لون الوجه والرقبة بمكونات طبيعية في المنزل ونتائج خيالية

ماسك لتوحيد لون الوجه والرقبة ؛ أول ما تفكر به المرأة عندما تُلاحظ عدم تكافئ لون بشرتها، أو ظهور بقع داكنة، هو استخدام مواد التجميل التي تُساعدها في الظهور بالإطلالة التي تتمنى الظهور بها، ولكن للأسف فور إزالة تلك المواد تُعود من جديد أمام نفس المشكلة، بل ويُمكن أن تزداد ويصبح لديها مشاكل أخرى مع بشرتها.

وحتى نكون أكثر صراحة معكِ هذا ليس حلًا، الحل هو معرفة بعض الطرق لتوحيد لون الوجه والرقبة، وإتباع النصائح التي ستحافظ على تلك النتائج، ومن خلالنا سَنُقدم لكِ سيدتي أفضل ماسك لتوحيد لون الوجه والرقبة.

ماسك لتوحيد لون الوجه والرقبة

قد تُعاني المرأة من تغير لون الرقبة عن الوجه، وذلك بسبب إفراز صبغة الميلانين بشكل مُبالغ فيه عن المناطق الأخرى، يمكن أن يُكون بسبب التعرض لأشعة الشمس.

اضطراب مستوى الهرمون، فرط تصبغ الجلد، الإفراط في استخدام المواد الكيميائية، وأيً كان السبب يجب علاج تلك المشكلة.

لذلك سنقدم لكِ سيدتي أفضل ماسكات لتوحيد وتفتيح لون الوجه والرقبة:-

الماسك الأول

يحتوي حليب الماعز على حمض اللاكتيك الذي يعتبر مقشر خفيف على الوجه والرقبة، يزيل كل الاسمرار، وتصبغ الجلد، مما يَعمل على توحيد لونها:-

المكونات

يتكون من ملعقتان صغيرتان من حليب الماعز + ملعقة صغيرة من الدقيق + ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

الطريقة

أولاً:- خفق الثلاثة مكونات معًا جيدًا حتى تحصلين على قوام كريم ناعم.

ثانيا:- اغسلي وجهك والرقبة وجففيها جيدًا ثم طبقي الخليط عليهما.

ثالثا:- ترك الخليط حتى يجف تمامًا ثم اغسلي بالماء البارد.

الماسك الثاني

أفضل ماسكات لتوحيد وتفتيح الوجه والرقبة، لأنه يُزيل كل الرواسب وخلايا الجلد الميت، التي تُسبب تغير اللون، مما يَجعل درجة اللون متساوية:-

المكونات

يتكون من ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند + ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات + نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة