فوائد الشوكولاته لتحسين المزاج وتقليل الاكتئاب، ولا يخفى على أحد الآثر الإيجابي الذي يحدثه تناول حبات الشوكولاته على الصحة النفسية والراحة وتعديل المزاج.

والحقيقة، أن للشوكولاته فعل الساحر الذي يمكن أن يحوَل المرء في ثواني قليلة، من مكتئب وحزين ومغموم، إلى شخص آخر مفعم بالحيوية والابتسام والمزاج العالي.

وتأتي الفتيات في طليعة الأشخاص الأكثر تناولاً للشوكولاته بأنواعها المختلفة، سواء الخام أو المصنعة، في كثير من المواقف والحالات النفسية المرتبطة بأوضاع نفسية معينة، مثل الدورة الشهرية وانقطاع الطمث. حتى أن الكثيرات من الفتيات يلجأن للشوكولاته كعلاج لحالة الاكتئاب التي يمكن أن يعانينَ منها.

فوائد الشوكولاته لتحسين المزاج وتقليل الاكتئاب

هذا ما أكدته العديد من الدراسات والأبحاث حول التأثير الإيجابي لتناول الشوكولاته على الحالة النفسية.

وتبرز الشوكولاته المرة أو الداكنة كأفضل أنواع الشوكولاته ذات القدرة الفائقة على تحسين المزاج وتقليل الاكتئاب، كونها تحوي الكاكاو بكمية عالية إضافة لبعض القلويات مثل مادتين "الثيوبرومين" والفينيثليمين"، وهو مواد مرتبطة بمادة "السيروتونين" أو ما يعرف بهرمون السعادة في الجسم.

يساعد تناول الشوكولاته على إفراز هرمون "الأندرومورفين" وهو هرمون فعال يهدئ الجسم ويحسن الحالة المزاجية ويخفف من حدة الإكتئاب. كما أن الشوكولاته غنية بمادة التربتوفان، التي تسهم في رفع مستويات هرمون السعادة، وتقليل نسبة الاكتئاب عن طريق التأثير على الناقلات العصبية المرتبطة بالحالة المزاجية في الدماغ.

وترجع الأبحاث علاقة الشوكولاته بالحالة المزاجية والاكتئاب، بسبب نسبة السكر الموجودة في الشوكولاته والتي تساعد على تحسين المزاج.

فيما يرجح باحثون عدة، أن تأثير الشوكولاته على المزاج ومحاربة الاكتئاب مرتبط بالحالة النفسية التي يكوَنها الإنسان عند الشعور بالراحة عند تناول الشوكولاته، وبالتالي فإنه يسارع لتناول الشوكولاته كلما شعر بالسوء، كما أنه يشعر بالسعادة عندما يحصل على الشوكولاته كنوع من الهدايا، ما ينعكس إيجاباً على حالته المزاجية ويخفف من حدة الاكتئاب لديه.

وفي حال كانت الشوكولاته مرتبطة بالاكتئاب أم لا، فهو ليس بالأمر المهم ما دام لهذا الصنف من الاطعمة سحر كبير وعلاج مثالي لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف الاكتئاب، ما دمت تتناول الشوكولاته بشكل معتدل.

فوائد الشوكولاته

إضافة لدورها البارز في تعزيز الصحة النفسية وتحسين المزاج وتقليل الاكتئاب، فإن للشوكولاته فوائد عدة بشرط عدم الافراط في تناولها.

ومن فوائد الشوكولاته على الصحة العامة لجسم الانسان:

مفيدة لعضلات القلب، وكشفت الدراسات أن الشوكولاته الداكنة تحتوي على مادة “الثيوبرومين” التي تساعد على إرخاء جدران الشرايين والأوعية الدموية، ما يساعد في اتساع جدران هذه الشرايين، وتسهيل عملية سريان الدم في تلك الأوعية بسهولة بالطبع، وتقليل الضغط على عضلات القلب.

الشوكولاته فعالة في زيادة نشاط الدماغ وتقوية الذاكرة والتذكر، كونها تزيد من تدفق الدم للمخ، كما أنها غنية بالكافيين. ويساعد تناول كبار السن للشوكولاته في تحسين وظائف المخ، والتقليل من فرص الإصابة بالزهايمر.

تحتوي الشوكولاته على مادة البوليفينول التي تساعد في الوقاية من مرض السرطان.

في دراسة حديثة، كشف الباحثون أن تناول طعام حلو في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، ربما تكون له منافع كبرى غير متوقعة، كما يساعد أيضاً على حرق الدهون. وقد قام باحثون من ماساشوستس في الولايات المتحدة، بإعطاء 100 جرام من شوكولاتة الحليب إلى 19 امرأة، في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث. وجرى تقديم الشوكولاتة للنساء خلال الساعة الأولى التي تلي الاستيقاظ، ثم في الساعة التي تسبق الخلود إلى النوم.

كما استخدم الباحثون شوكولاتة الحليب المتوسطة التي تحتوي على 18.1 جرام من الكاكاو، ثم ظهرت نتائج لم تكن متوقعة. فقد وجد الباحثون أن الشوكولاتة التي جرى تقديمها في الصباح والمساء لم تؤد إلى أي زيادة في الوزن.

ويعود السبب في ذلك بحسب الباحثين، إلى دور الشوكولاته في سد الشهية لدى النساء اللائي تناولنها، فلم يقبلن على المزيد من الطعام. ولم تقف الفوائد عند هذا الحد، بل ساعدت الشوكولاتة النساء على حرق الدهون وخفض مستوى الجلوكوز في الدم.