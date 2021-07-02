بالحليب والعسل حضري وصفة الكرياتين لشعر ناعم وقوي ولامع وبأقل التكاليف

نقدم لكم وصفة الكرياتين لشعر ناعم، حيث يمكن عمل أفضل أنواع كرياتين طبيعي لفرد الشعر من المنزل بطرق طبيعية صحية على الشعر، فكثير منا يعرف أن الكرياتين العادي غير أمن فهو يحتوي على مواد كيميائية ضارة تساعد على تلف الشعر بطريقة سريعة، أما عن الوصفات الطبيعية فهي تمنح نعومة وجاذبية للشعر.وصفة الكرياتين لشعر ناعم
للحصول على شعر أملس وناعم لابد من استخدام هذه الوصفات الطبيعية، حتى يمكنك التمتع بإطلالة مميزة ومنظر جميل، فاتباع عطه الوصفات يمكنك استعادة شعر مستقيم خالي من التعرجات أو الهيشان أو الجفاف.طريقة تحضير وصفات طبيعية لفرد الشعر
من الجدير بالذكر أن السيدات والفتيات يبحثون عن الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر من مشاكل التلف والتساقط والتقصف وأيضا يوجد مشكلة كبيرة بعض الشئ عند بعض الفتيات وهي الشعر المجعد او الخشن حيث يحب البنات أن يكون شعرهن ناعم ومفرود حتى يسهل تسريحه ويكون أيضا شكله جميل حيث أن الشعر هو تاج المرأة، وإليكم الوصفات:وصفة الحليب والعسل
المقادير
- نصف كوب من اللبن العادي.
- أربعة ملاعق صغيرة عسل طبيعي أبيض .
- نخلط كلَا من اللبن والعسل بشكل جيد حتى يصير خليط سائل، قومي بتقسيم الشعر إلى خُصل وابدئي بوضع الخليط على الشعر بمقدار متساوي.
- لابد من زيادة المقدار في حالة الشعر الكثيف، يجب أن يكون المقدار مضاعف.
- قومي بتغطية الشعر بالبونية، واتركي الخليط لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، ولا حظي الفرق بعد ذلك.
- انزعي اليومية من على شعرك واغسليه بالماء البارد مع مراعاة استعمال شامبو طبي خالي من أي سلفات او مواد كبريتية ضارة بالشعر.
- للحصول على نتيجة يجب عليكً استخدام هذه الوصفة على الأقل مرة واحدة على مدار الأسبوع .
يحتوي على فوائد عديدة ومغذية للشعر وأبرزها:
- يمنح الشعر نعومة ولمعان وحيوية، وذلك لاحتواء الحليب ضمن مكونات الوصفة، وعلاوة على ذلك فهو يحتوي على البروتين الذي يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتغذيته وعدم تساقطه.
- وجود العسل يساعد على تطهير الشعر من الرطوبة، كما يساهم بدرجة كبيرة في فرد الشعر ويعطيك الملمس الناعم للشعر.
- من الأفضل استخدام كل الوصفات الطبيعية التي لا تضر الشعر في عمل وصفات كرياتين طبيعي لفرد الشعر، كما يمكن استخدام الزيوت الطبيعية بشكل كبير.
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نقدم لكم وصفة الكرياتين لشعر ناعم، حيث يمكن عمل أفضل أنواع كرياتين طبيعي لفرد الشعر من المنزل بطرق طبيعية صحية على الشعر، فكثير منا يعرف أن الكرياتين العادي غير أمن فهو يحتوي على مواد كيميائية ضارة تساعد على تلف الشعر بطريقة سريعة، أما عن الوصفات الطبيعية فهي تمنح نعومة وجاذبية للشعر.وصفة الكرياتين لشعر ناعم
للحصول على شعر أملس وناعم لابد من استخدام هذه الوصفات الطبيعية، حتى يمكنك التمتع بإطلالة مميزة ومنظر جميل، فاتباع عطه الوصفات يمكنك استعادة شعر مستقيم خالي من التعرجات أو الهيشان أو الجفاف.طريقة تحضير وصفات طبيعية لفرد الشعر
من الجدير بالذكر أن السيدات والفتيات يبحثون عن الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر من مشاكل التلف والتساقط والتقصف وأيضا يوجد مشكلة كبيرة بعض الشئ عند بعض الفتيات وهي الشعر المجعد او الخشن حيث يحب البنات أن يكون شعرهن ناعم ومفرود حتى يسهل تسريحه ويكون أيضا شكله جميل حيث أن الشعر هو تاج المرأة، وإليكم الوصفات:وصفة الحليب والعسل
المقادير
- نصف كوب من اللبن العادي.
- أربعة ملاعق صغيرة عسل طبيعي أبيض .
- نخلط كلَا من اللبن والعسل بشكل جيد حتى يصير خليط سائل، قومي بتقسيم الشعر إلى خُصل وابدئي بوضع الخليط على الشعر بمقدار متساوي.
- لابد من زيادة المقدار في حالة الشعر الكثيف، يجب أن يكون المقدار مضاعف.
- قومي بتغطية الشعر بالبونية، واتركي الخليط لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، ولا حظي الفرق بعد ذلك.
- انزعي اليومية من على شعرك واغسليه بالماء البارد مع مراعاة استعمال شامبو طبي خالي من أي سلفات او مواد كبريتية ضارة بالشعر.
- للحصول على نتيجة يجب عليكً استخدام هذه الوصفة على الأقل مرة واحدة على مدار الأسبوع .
يحتوي على فوائد عديدة ومغذية للشعر وأبرزها:
- يمنح الشعر نعومة ولمعان وحيوية، وذلك لاحتواء الحليب ضمن مكونات الوصفة، وعلاوة على ذلك فهو يحتوي على البروتين الذي يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتغذيته وعدم تساقطه.
- وجود العسل يساعد على تطهير الشعر من الرطوبة، كما يساهم بدرجة كبيرة في فرد الشعر ويعطيك الملمس الناعم للشعر.
- من الأفضل استخدام كل الوصفات الطبيعية التي لا تضر الشعر في عمل وصفات كرياتين طبيعي لفرد الشعر، كما يمكن استخدام الزيوت الطبيعية بشكل كبير.
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