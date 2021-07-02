خلطة جبارة سريعة المفعول لتنعيم الشعر الجاف والخشن بدون كيراتين، تنعيم الشعر أصبح مشكلة تواجهها الكثير من النساء مما يجعلها تبحث عن أفضل الطرق والوصفات التي تساعد علي إزالة هذه المشكلة تماماً.

ولهذا تذهب إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين للحصول علي شعر أملس ولكن علي الرغم من قدرتها علي تحقيق النتيجة المطلوبة.

إلا أن أضرار هذه الطرق أكثر من فوائدها علي الشعر حيث تتسبب في تلف بصيلات الشعر وجعلها أكثر خشونة وجفاف مما تفقد الرطوبة اللازمة لصحة الشعر.

خلطة رهيبة لتنعيم الشعر الجاف والخشن في أسرع وقت بديل للكيراتين

تنعيم الشعر الجاف والخشن يشكل أمر مزعج للعديد من الفتيات والسيدات حيث يتسبب في زعزعة الثقة في النفس ومنحك مظهر غير مستحب.

ولكن يجب أولاً التعرف علي الأسباب التي أدت إلي سوء حالة الشعر قبل البحث عن العلاج للتخلص من مشكلة خشونة وجفاف الشعر.

وهناك أسباب كثيرة مثل غسل الشعر يومياً أو الإفراط في صبغه أو التعرض للأشعة الشمس الضارة بصورة مستمرة.

وكل هذه الأسباب تجعل الشعر يفقد رونقه وجماله الطبيعي ولكن يمكنك استعادة صحة وحيوية الشعر من خلال استخدام مواد طبيعية.

ولهذا سوف أقدم لكي خلطة منزلية سريعة المفعول لتنعيم الشعر الجاف والخشن بدون كيراتين.

خلطة البيض والعسل لتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول مرة

البيض مكون طبيعي غني بالعديد من الفوائد الهامة للشعر حيث يحتوي علي نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات.

والتي تعمل علي تنعيم الشعر بشكل فعال وتساعد في منح الشعر الترطيب اللازم كما يحد من جفاف وخشونة الشعر.

العسل يعتبر من المواد المرطبة للشعر حيث يساعد في إمداد فروة الرأس بالترطيب وعلاج جفافها.

كما يعمل علي إعادة الحيوية واللمعان إلي الشعر ويساهم في زيادة نعومة الشعر ومنع تلفه.

2 صفار بيضة متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل.

2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

في وعاء صغير قومي بمزج صفار البيض والعسل جيداً.

ثم أضيفي الزيوت وامزجيها مع خليط البيض حتي تتجانس.

توضع الخلطة علي فروة الرأس مع التدليك ثم توضع طبقة علي كامل الشعر.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وتستخدم مرة أسبوعياً لتتمتعي بشعر ناعم وأملس.

مكونات خلطة تنعيم الشعر الجاف والخشن بدون كيراتينطريقة تحضير خلطة تنعيم الشعر الجاف والخشن وكيفية الاستخدامخلطة الموز وزيت الزيتون لتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول استخدام

تعد هذه الخلطة من أقوي الخلطات المستخدمة لتنعيم الشعر حيث أن الموز يحتوي علي فيتامينات وزيوت طبيعية.

مما يساهم في إعادة حيوية الشعر في وقت قصير كما يساعد علي منع تقصف وتلف أطراف الشعر.

زيت الزيتون يحتوي علي مضادات أكسدة تساعد في تنعيم وترطيب الشعر كما يقوم بالتغلغل داخل بصيلات الشعر.

لاحتوائه علي نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية مما يغذي فروة الرأس ويعد علاج فعال للتخلص من خشونة الشعر.

ثمرة موز ناضجة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

في وعاء عميق قومي بهرس ثمرة الموز جيداً حتي تصبح ناعمة.

ثم أضيفي باقي المكونات بالتدريج ثم تمزج حتي تتجانس مع بعضها البعض.

توضع الخلطة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف مع التركيز علي نهايات الشعر.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي وتكرر مرتين أسبوعياً للحصول علي شعر ناعم ورطب.

مكونات خلطة تنعيم الشعر الجاف والخشن بديل الكيراتينطريقة تحضير خلطة تنعيم الشعر الجاف والخشن وكيفية الاستخدام