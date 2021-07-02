وصفة الريحان للتخلص من الشيب المبكر نهائيا بدون صبغة أو حناء

هل تعاني من ظهور الشعر الأبيض المبكر، والذي يوثر بالسلب على الجمال الخارجي، وتبحثين عن طرق ووصفات لإخفاء الشيب المبكر، إليك أفضل الحلول والوصفات التي تقضي على الشيب وتعطي شعرك اللون الأسود الذي يحتاج إليه في أقل وقت، وبمنتجات طبيعية من داخل مطبخك، والتي ليس بها أي مواد كيماوية، فقط مواد ليس بها أي ضرر وغير مكلفة، وتستمتعي بشعر جذاب ولامع كالحرير، ويرجع ظهور الشعر الأبيض لصغار السن نتيجة نقص نسبة الميلانين، وهنا عدة أسباب لظهورها وهي الحالة النفسية، وأيضا عدم تناول الأطعمة التي تعمل بالحفاظ على نسبة الميلانين،ولكن سنقدم لكم طريقة فعالة للتخلص من الشيب نهائيا.

أطعمة للتخلص من الشيب المبكر

قد تجدي نفسك في ربيع العمر، وسنك لم يتعدى العشرين، وستلاحظين ظهور شعر أبيض بين طيات الشعر، وستشعرين بالقلق والتوتر من ظهور هذه الشعيرات ذات اللون الأبيض، اصنعي صابونة الغار للتخلص من الشيب نهائيا في أسرع وقت، ولكن هناك بعد النصائح الهامة والتي ستوفر عليك كثيرا، من أصراف المبالغ الباهظة في التخلص من الشيب المبكر، طريقة عمل شامبو لإنبات الشعر بأوراق نباتية، ومن أهم ت لك النصائح تناول الأطعمة الغنية بفيتامين A و B هذه الأطعمة تقوم بإعطاء الجسم العناصر والفيتامين الذي يحتاج إليه ليحميه من العجز وظهور التجاعيد المبكرة، تناول الكاجو، اللوز، صفار البيض، المحار، الخضروات الداكنة، واللحوم الحمراء، الأسماك، التونة، الدجاج، وتناول الفواكة الصفراء، مثل الجزر، المشمش، الجوافة، الموز، وهناك طريقة للتخلص من الشيب باستخدام الموز بوصفة فعالة وسريعة، وستندهشين من القضاء على الشعر الأبيض وعودة اللون الأسود للشعر من جديد.

طريقة للقضاء على الشيب نهائيا

بعد تناول تلك الأطعمة السابقة لتتمكن من التخلص من الشيب المبكر والحماية منه، يجب أن يتم تناول 3 لتر من الماء يوميا، بجانب الإقلال من تناول الشاي والقهوة، والعمل على ترطيب الجسم بتناول الخضروات كالجرجير، البقدونس، الخس، البروكلي، أليك طريقة عمل ماسك الطحينة للتخلص من الشيب وفرد الشعر بوصفة غير مكلفة، وأليك الريحان فهو يستخدم للعديد من الوصفات التجميلية، ومن أهم تلك الوصفات هي تدخله في التخلص من الشيب نهائيا، عن طريق وضع حفنة من الأوراق الطازجة للريحان في مقدار من الماء ويترك على الموقد حتى الغليان، ثم يضاف ملعقة صغيرة من إكليل الجبل، وأيضا يترك 10 دقائق، ثم يترك حتى يهدأ ويبرد، ثم يوضع في بخاخ ويتم وضعه على الشعر مرتين خلال الأسبوع، لتحصل على أفضل النتائج.