علاج القولون أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج القولون أبرزها النعناع والزنجبيل

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل القولون حيث يشعرون باضطراب المعدة والإنتفاخ وهو ما يعرف بمرض القولون، حيث يسبب مشاكل لدى الجهاز الهضمي مما يتسبب في حدوث حرقان في المعدة ومنها القئ والإسهال أيضا، وهناك بعض العلاجات الطبيعية والمنزلية التي يمكن أن تساعد وتساهم في التخفيف من آثار الآلام المزعجة التي يسببها القولون.

ينبغي تناول الكميات التي يحتاجها الجسم من الماء، وتحديدا إذا تعرض الجسم للإصابة بالإسهاب. الحصول على الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين D ويمكن تناول المكملات الغذائية التي تعوض نقص الكالسيوم. تقسيم وجبات اليوم إلى 6 وجبات صغيرة بكميات معتدلة بدلا من ثلاث وجبات كبيرة. الإلتزام بالأطعمة التي تحتوي على ألياف أقل. الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون. تجنب الإسراف في تناول منتجات الألبان، حيث تحتوي منتجات الألمان على اللاكتوز وهو ما يزيد من آلام القولون.

النعناع يعتبر من أفضل أنواع الأعشاب الطبيعية التي تعالج وتخفف من آلام القولون حيث تعمل على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وعلاج الإسهال والإنتفاخ وتقلصات المعدة. بذور الشمر، تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والتي تعمل على علاج التقلصات وآلام المعدة. الزنجبيل، يعالج مشاكل الإنتفاخ وإلتهابات المعدة، كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، وذلك بفضل احتواءه على العديد من الفيتامينات. البابونج، وهو من الأعشاب الغنية بالفيتامينات التي تقلل من إلتهابات القولون، كما أنه مفيد لصحة الجسم بشكل عام. زيت الصبار، من أفضل أنواع الزيوت التي تعالج مشكلة القولون وتهدئ الجهاز الهضمي.

علاج القولون علاجات منزلية لعلاج القولونأعشاب طبيعية لعلاج القولونأطعمة ممنوعة على مريض القولون

إذا كنت تعاني من القولون فهناك بعض الأطعمة التي لا يجب أن تتناولها حتى لا تزيد من آلام المعدة، ومن بين هذه الأطعمة الألبان حيث من الممكن أن تتسب في حدوث إسهال وزيادة آلام المعدة والبطن، كذلك منتجات المشروبات الغازية من المشروبات التي تتسبب في حدوث مزيد من الإلتهابات بسبب الكمية الكبيرة من السكر التي توجد بها، وأيضا الكافيين الموجود بالقهوة وبعض المنتجات التي تحتويه حيث تزيد من تقلصات البطن وقد تصيب المريض بالإسهال، وأخيرا المكسرات مثل السوداني واللوز والجذور وغيرها تعتبر غنية بالألياف وهي ما تزيد من حركة الأمعاء والتي تتسبب في حدوث تشجنات في معدتك وتزيد من حدوث الغازات.