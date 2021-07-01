حلى معصوب ملكي بالعسل والقشطة حلويات شعبية بالمملكة

معصوب ملكي أكلة لذيذة حلويات شعبية لذيذة مميزة، المغضوب الحجازي كما يطلق عليه في مملكة عربية سعودية فهي من أكلات منتشرة في الأحياء الشعبية في الكثير من الدول العربية والخليجية ومميزة جدا في مطبخ يمني وسعودي، يوجد أكثر من طريقة لصنع حلى معصوب وتشتهر به محلات المملكة ويقدم مع عسل والقشطة ويصنع بسرعة وببساطة، سنتعرف معكم على طريقة حلى معصوب كما تقدم بطبق مميز التحلية خاصة في مساء التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية وهي من وصفات شهية، بمذاق شهي من أصناف مميزة ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وسنتعرف عليها خطوة بخطوة لتحضير طبق معصوب ملكي بالعسل والقشطة فتابعوا معنا. حلى معصوب ملكي بالعسل والقشطة كوب كبير من دقيق أسمر. نصف ملعقة صغيرة خميرة خبز. كوب من حليب كامل الدسم دافئ للعجن. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من السكر. لتزيين معصوب ملكي عدد 3 ثمرات من موز مقطعة شرائح. نصف كوب من القشطة. ربع كوب من عسل نحل طبيعي. نصف كوب جبن حلوة كيري. ربع كوب زبدة طرية بحرارة الغرفة. خطوات تحضير معصوب ملكي بالقشطة أولا انخلي دقيق اسمر جيدا لصنع عجينة معصوب، ثم نضعه داخل إناء عميق ويضاف عليه فانيلا، وتقلب كل مكونات مع بعضها حتى تمتزج معا.

تترك دقيق أسمر جانبا، ونضع خميرة مع حليب دافئ وسكر وتقلب مكونات حتى يذوب سكر وخميرة وتغطى وتترك جانبا تختمر لمدة 10 دقائق.

ثم يضاف دقيق أسمر إلى إناء الخميرة والحليب بعد أن تفاعل، ولكن صبي دقيق تدريجيا مع العجن حتى تجدي لديك عجينة طرية.

تترك عجينة بعد أن تغطى لمدة ساعة حتى تختمر وتعلو ويزداد حجمها، ثم قطعي العجينة إلى عدة كرات متوسط الحجم.

احضري مقلاة غير لاصقة ضعي عليها كمية من زيت قليلة، وترفع على نار حتى يسخن زيت وتكون بحرارة متوسطة.

ثم تفرد كرات عجينة متوسط الحجم، وتضع في مقلاه وتترك حتى تأخذ لون ذهبي وتقلب على جانب آخر لتأخذ لون ذهبي.

استمري بتلك خطوة حتى تنتهي من كل كمية العجين ويأخذ لون ذهبي كل دوائر عجينة متبقية.

ثم تترك أقراص جانباً وتقطع ثمرات موز لقطع متوسطة الحجم، وتخفق مع قطع عجينة ناضجة في كبة حتى تمتزج معا بعض.

ثم تترك أقراص جانباً وتقطع ثمرات موز لقطع متوسطة الحجم، وتخفق مع قطع عجينة ناضجة في كبة حتى تمتزج معا بعض. ثم يضاف العسل مع نصف كمية القشطة إلى خليط موز وعجينة ناضجة، وتمزج مكونات معا سويا بشكل جيد حتى تكون مزيج واحد.

ثم يحضر اطباق تقديم معصوب ملكي يوضع بها خليط، وتزين بمبروش جبن حلوة والقليل من القشطة، ثم يضاف إليها باقي كمية العسل المتبقي لديك، وتقدم حلى معصوب ملكي رائع بالقشطة والعسل. حلى معصوب ملكي بالعسل والقشطةخطوات تحضير معصوب ملكي بالقشطة الوسوم

معصوب ملكي أكلة لذيذة حلويات شعبية لذيذة مميزة، المغضوب الحجازي كما يطلق عليه في مملكة عربية سعودية فهي من أكلات منتشرة في الأحياء الشعبية في الكثير من الدول العربية والخليجية ومميزة جدا في مطبخ يمني وسعودي، يوجد أكثر من طريقة لصنع حلى معصوب وتشتهر به محلات المملكة ويقدم مع عسل والقشطة ويصنع بسرعة وببساطة، سنتعرف معكم على طريقة حلى معصوب كما تقدم بطبق مميز التحلية خاصة في مساء التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية وهي من وصفات شهية، بمذاق شهي من أصناف مميزة ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وسنتعرف عليها خطوة بخطوة لتحضير طبق معصوب ملكي بالعسل والقشطة فتابعوا معنا. حلى معصوب ملكي بالعسل والقشطة كوب كبير من دقيق أسمر. نصف ملعقة صغيرة خميرة خبز. كوب من حليب كامل الدسم دافئ للعجن. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من السكر. لتزيين معصوب ملكي عدد 3 ثمرات من موز مقطعة شرائح. نصف كوب من القشطة. ربع كوب من عسل نحل طبيعي. نصف كوب جبن حلوة كيري. ربع كوب زبدة طرية بحرارة الغرفة. خطوات تحضير معصوب ملكي بالقشطة أولا انخلي دقيق اسمر جيدا لصنع عجينة معصوب، ثم نضعه داخل إناء عميق ويضاف عليه فانيلا، وتقلب كل مكونات مع بعضها حتى تمتزج معا.

تترك دقيق أسمر جانبا، ونضع خميرة مع حليب دافئ وسكر وتقلب مكونات حتى يذوب سكر وخميرة وتغطى وتترك جانبا تختمر لمدة 10 دقائق.

ثم يضاف دقيق أسمر إلى إناء الخميرة والحليب بعد أن تفاعل، ولكن صبي دقيق تدريجيا مع العجن حتى تجدي لديك عجينة طرية.

تترك عجينة بعد أن تغطى لمدة ساعة حتى تختمر وتعلو ويزداد حجمها، ثم قطعي العجينة إلى عدة كرات متوسط الحجم.

احضري مقلاة غير لاصقة ضعي عليها كمية من زيت قليلة، وترفع على نار حتى يسخن زيت وتكون بحرارة متوسطة.

ثم تفرد كرات عجينة متوسط الحجم، وتضع في مقلاه وتترك حتى تأخذ لون ذهبي وتقلب على جانب آخر لتأخذ لون ذهبي.

استمري بتلك خطوة حتى تنتهي من كل كمية العجين ويأخذ لون ذهبي كل دوائر عجينة متبقية.

ثم تترك أقراص جانباً وتقطع ثمرات موز لقطع متوسطة الحجم، وتخفق مع قطع عجينة ناضجة في كبة حتى تمتزج معا بعض.

ثم تترك أقراص جانباً وتقطع ثمرات موز لقطع متوسطة الحجم، وتخفق مع قطع عجينة ناضجة في كبة حتى تمتزج معا بعض. ثم يضاف العسل مع نصف كمية القشطة إلى خليط موز وعجينة ناضجة، وتمزج مكونات معا سويا بشكل جيد حتى تكون مزيج واحد.

ثم يحضر اطباق تقديم معصوب ملكي يوضع بها خليط، وتزين بمبروش جبن حلوة والقليل من القشطة، ثم يضاف إليها باقي كمية العسل المتبقي لديك، وتقدم حلى معصوب ملكي رائع بالقشطة والعسل. حلى معصوب ملكي بالعسل والقشطةخطوات تحضير معصوب ملكي بالقشطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلى معصوب ملكي بالعسل والقشطة حلويات شعبية بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.