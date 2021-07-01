طريقة عمل كيكة الليمون بطريقة سهلة وبسيطة

يعتبر الكيك من أكثر الحلويات المشهورة في العالم وتتنوع طرق صنعه وتزيينه فمنه ما يصنع بالشوكولاتة أو بالفواكه أو بالفانيلا ومنه ماتتم إضافة عصير الليمون أو البرتقال إليه ليعطيه مذاقا خاصا ومميزا. يقدم الكيك في أغلب المناسبات وتسعى ربة المنزل لصنع الكيك بكافة الأشكال لتقديمه للضيوف لذلك سوف نقدم لكم طريقة صنع الكيك بالليمون في هذا المقال بطريقة سهلة ومميزة. عمل كيكة الليمون المكونات ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض (الخاص بالحلويات) المنخل.

من الدقيق (الخاص بالحلويات) المنخل. نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

كوبان من السكر.

كوب من الزيت النباتي.

ست بيضات.

ثلاث ملاعق كبيرة من الباكينج باودر.

ملعقة ونصف كبيرة من الفانيليا السائلة.

كوبان من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من برش قشر الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير يوضع البيض في وعاء عميق ثم تضاف إليه الفانيليا السائلة وتخفق المكونات جيدا بالخفاقة الكهربائية ثم يضاف الزيت النباتي وقشور الليمون المبشور والسكر مع الاستمرار بالخفق.

الفانيليا وتخفق المكونات جيدا بالخفاقة الكهربائية ثم يضاف الزيت النباتي وقشور الليمون المبشور والسكر مع الاستمرار بالخفق. تضاف كمية من الحليب بالتدريج وكمية من الدقيق وتقلب المكونات جيدا باستعمال الملعقة.

يدهن قالب الكيك او الصينية بالقليل من الزيت ويرش الدقيق ويتم التخلص من الدقيق الزائد فيه ثم يصب الخليط في القالب.

يوضع قالب الكيك في فرن دافي مسبقا على نار هادئة ويترك لمدة نصف ساعة إلى أربعين دقيقة مع الحرص على عدم فتح الفرن في هذه الأثناء حتى ينضج تماما وللتأكد من نضجه يوضع في وسط الكيك عود خشبي إذا خرج العود نظيفا فإن الكيكة ناضجة.

نار هادئة ويترك لمدة نصف ساعة دقيقة مع الحرص عدم فتح الفرن في هذه ينضج تماما من نضجه يوضع في وسط الكيك عود خشبي خرج العود نظيفا ناضجة. يخرج القالب من الفرن ويترك ليبرد. كريمة الليمون للزينة المكونات كوبان من الحليب السائل.

صفار ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف كوب من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير يوضع الحليب في وعاء علي النار ويترك ليغلي.

يوضع صفار البيض في وعاء زجاجي عميق ثم تتم اضافة السكر ويخفق المزيج بالخفاقة الكهربائية جيدا ثم يضاف الدقيق مع الاستمرار بالخفق.

يسكب الحليب الساخن فوق المكونات ويتم تحريكها جيدا ثم يتم نقلها لقدر عميق وتوضع علي النار مع الاستمرار بالتحريك حتي يصبح قوامها غليظا ثم يوضع عصير الليمون فوق الكريمة وتحرك المكونات جيدا وتترك لتبرد ثم توضع بالثلاجة لمدة ساعتين قبل الاستخدام. طريقة التزيين تقطع الكيكة باستعمال سكين طويلة وحادة من منتصفها بشكل متساو ويتم دهن وجه النصف الأول منها بثلث الكمية من كريمة الليمون ثم توضع الطبقة الثانية فوق الطبقة المدهونة ويدهن وجهها وجوانبها بما تبقي من الكريمة ويزين الوجه بشرائح رفيعة من الليمون ثم توضع الكيكة بالثلاجه لمدة ربع ساعة فقط حتي لاتجف الكيكة ثم تقطع وتقدم . عمل كيكة الليمون المكوناتطريقة التحضيركريمة الليمون للزينة المكوناتطريقة التحضيرطريقة التزيين الوسوم

يعتبر الكيك من أكثر الحلويات المشهورة في العالم وتتنوع طرق صنعه وتزيينه فمنه ما يصنع بالشوكولاتة أو بالفواكه أو بالفانيلا ومنه ماتتم إضافة عصير الليمون أو البرتقال إليه ليعطيه مذاقا خاصا ومميزا. يقدم الكيك في أغلب المناسبات وتسعى ربة المنزل لصنع الكيك بكافة الأشكال لتقديمه للضيوف لذلك سوف نقدم لكم طريقة صنع الكيك بالليمون في هذا المقال بطريقة سهلة ومميزة. عمل كيكة الليمون المكونات ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض (الخاص بالحلويات) المنخل.

من الدقيق (الخاص بالحلويات) المنخل. نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

كوبان من السكر.

كوب من الزيت النباتي.

ست بيضات.

ثلاث ملاعق كبيرة من الباكينج باودر.

ملعقة ونصف كبيرة من الفانيليا السائلة.

كوبان من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من برش قشر الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير يوضع البيض في وعاء عميق ثم تضاف إليه الفانيليا السائلة وتخفق المكونات جيدا بالخفاقة الكهربائية ثم يضاف الزيت النباتي وقشور الليمون المبشور والسكر مع الاستمرار بالخفق.

الفانيليا وتخفق المكونات جيدا بالخفاقة الكهربائية ثم يضاف الزيت النباتي وقشور الليمون المبشور والسكر مع الاستمرار بالخفق. تضاف كمية من الحليب بالتدريج وكمية من الدقيق وتقلب المكونات جيدا باستعمال الملعقة.

يدهن قالب الكيك او الصينية بالقليل من الزيت ويرش الدقيق ويتم التخلص من الدقيق الزائد فيه ثم يصب الخليط في القالب.

يوضع قالب الكيك في فرن دافي مسبقا على نار هادئة ويترك لمدة نصف ساعة إلى أربعين دقيقة مع الحرص على عدم فتح الفرن في هذه الأثناء حتى ينضج تماما وللتأكد من نضجه يوضع في وسط الكيك عود خشبي إذا خرج العود نظيفا فإن الكيكة ناضجة.

نار هادئة ويترك لمدة نصف ساعة دقيقة مع الحرص عدم فتح الفرن في هذه ينضج تماما من نضجه يوضع في وسط الكيك عود خشبي خرج العود نظيفا ناضجة. يخرج القالب من الفرن ويترك ليبرد. كريمة الليمون للزينة المكونات كوبان من الحليب السائل.

صفار ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف كوب من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير يوضع الحليب في وعاء علي النار ويترك ليغلي.

يوضع صفار البيض في وعاء زجاجي عميق ثم تتم اضافة السكر ويخفق المزيج بالخفاقة الكهربائية جيدا ثم يضاف الدقيق مع الاستمرار بالخفق.

يسكب الحليب الساخن فوق المكونات ويتم تحريكها جيدا ثم يتم نقلها لقدر عميق وتوضع علي النار مع الاستمرار بالتحريك حتي يصبح قوامها غليظا ثم يوضع عصير الليمون فوق الكريمة وتحرك المكونات جيدا وتترك لتبرد ثم توضع بالثلاجة لمدة ساعتين قبل الاستخدام. طريقة التزيين تقطع الكيكة باستعمال سكين طويلة وحادة من منتصفها بشكل متساو ويتم دهن وجه النصف الأول منها بثلث الكمية من كريمة الليمون ثم توضع الطبقة الثانية فوق الطبقة المدهونة ويدهن وجهها وجوانبها بما تبقي من الكريمة ويزين الوجه بشرائح رفيعة من الليمون ثم توضع الكيكة بالثلاجه لمدة ربع ساعة فقط حتي لاتجف الكيكة ثم تقطع وتقدم . عمل كيكة الليمون المكوناتطريقة التحضيركريمة الليمون للزينة المكوناتطريقة التحضيرطريقة التزيين

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