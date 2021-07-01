بدون بيض وبدون حليب عملت فطائر في المقلاة هشه وإسفنجية نحشيها بالجنبة واللحمة صحة للأطفال

عملت فطائر في المقلاة هشه وإسفنجية نحشيها بالجنبة واللحمة، تفضل الكثير من الأطفال تناول الفطائر المقلية ذات الطعم اللذيذ، قومي بإعداد أسهل وألذ فطائر في المقلاة بدون بيض أو حليب هشه وإسفنجية لأطفالك وعائلتك، بطرق سهلة لا تحتاج لوقت كثير.

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل فطائر الهشه الصحية للأطفال والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر المقلاة الهشه .

دقيق بمقدار كوب.

سكر بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة .

ملعقة من الملح الصغيرة.

ملعقة خميرة.

كوبين زبادي.

زيت أو زبد سايح.

مكونات:

يوضع كل من السكر والخميرة والزبادي معًا، يقلب المكونات معًا يتم تركهم 5 دقائق.

في عجان كهربائي يوضع الدقيق وخليط الخميرة والملح.

يمكن إضافة ماء للعجن في حالة الاحتياج فقط.

يترك الخليط في العجان حتى نعومة العجينة.

تترك العجينة لترتاح.

بعد ارتياح العجينة، نقوم بفرده باستخدام الدقيق ونشكلها على شكل رول.

تقطع إلي قطع صغيرة باستخدام السكين، وبالتالي تم تحضير فطائر المقلاة .

توضع القطع حلزونية الشكل على صينية ويتم قليها في مقلاة تحتوي على كمية زيت متوسطة.

طريقة تحضير فطائر المقلاة الحلوزنية

عمل فطائر المقلاة الصحية والمفيدة لصحة الأطفال

تعتبر الفطائر من أكثر الوجبات السريعة التى يسهل تحضيرها بسهوله كما غنها مفيدة وصحية للأطفال والآن سوف نقدم لكم إحدي طرق عمل فطائر المقلاة .

مكونات عمل فطائر المقلاة

عسل نحل للتقديم.

باكنج بودر مقدار ملعقة ونصف.

ذرة ملح

سكر بمقدار ملعقة صغيرة.

خميرة بمقدار ملعقة.

ماء دافئ بمقدار موبين.

كوب واحد دقيق.

كوب واحد سميد.

يتم إضافة كل من السكر والخميرة والماء الدافئ، ويتم تقليبهم معًا حيدًا.

يضاف كل من الملح والدقيق والسميد ويتم خلطهم جيدًا إلي الخليط الخميرة، يمكنك استخدام العجانة في العجن.

أثناء التقليب يضاف البيكنج بودر.

العجينة الناتجة أشبه لسائلة، لذا في حالة عدم ملاحظة ذلك يمكنك إضافة ربع كوب من الماء.

ترك الخليط بعد ذلك حتى يختمر.

في مقلاه بدون زيت كثيف، باستخدام ملعقة من الزيت فقط.

نقوم بوضع مغرفة واحدة من الخليط.

ثم بعد النضج تقلب الفطيرة للجهة الثانية.

يتم تكرار تلك الخطوات حتى تنتهي الكمية كلها.

طريقة تحضير فطائر المقلاة