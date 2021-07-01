طريقة عمل حلى الكاسترد بالبسكويت لحر الصيف بمذاق لذيذ ومميز جداً

حلى الكاسترد بالبسكويت ، من أنواع الحلى البارد اللذيذ والشهي الذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى أنه يصلح لحر الصيف، حيث يشعر بالانتعاش، ويرطب الجسم أيضاً، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، كما أن طريقة تحضيره سهلة جداً، ومكوناته بسيطة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى البفاريا وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير حلى الكاسترد بالبسكويت بألذ الوصفات.

مكونات حلى الكاسترد بالبسكويت

يتكون حلى الكاسترد بالبسكويت من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بسكويت سادة (الكمية حسب حجم الصينية).

كوب كريمة خفق باردة.

مشمش معلب مصفى من الماء ومقطع مكعبات.

حليب لسقي البسكويت.

شوكولاتة بيضاء مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الشوكولاتة البيضاء في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

مقادير الكاسترد

500 مل حليب.

3 ملعقة كبيرة سكر.

4 ملعقة كبيرة كاسترد بودرة.

للتزيين

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى الكاسترد بالبسكويت بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي قت قصير، وهي كالآتي: