طريقه عمل كب كيك طبقات الشوكولاته في المنزل بطريقه سهله وسريعه التحضير وبمكونات بسيطه وموجوده بكل مطبخ ويعد طبق الكب كيك من الحلويات المفضلة للعديد من الكبار والصغار ويمكن عمل الكيك بأكثر من طريقه مثل كيكة الطاسة السريعة أو كيك الحليب وتختلف مكونات الحشو للكب كيك حسب الرغبة فيمكن استخدام الشوكولاته أو المربي في الحشو كما يمكن عمل الكب كيك بالزبد أو الكاكاو أو الزبادي كما يمكن أن يقدم بجانب العديد من أطباق الحلويات مثل البسكويت بالشوكولاته. مقادير عمل الكب كيك طبقات الشوكولاته 12 قطعه بسكوت اوريو.

12 قطعه شكلاته سواء خام أو شكولاته بيضه أو شكولاته بلبن حسب الرغبة.

كوب وربع دقيق منخول.

ربع كوب كاكاو منخول.

نصف كوب زيت.

بيضتان.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الكب كيك طبقات الشوكولاته نبدأ بتحضير بوله نظيفه نضع بها بيضتان وكوب إلا ربع من السكر الناعم وملعقه صغيرة من الفانيليا ونضربهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يتحول القوام إلى قوام كريمي ويفتح لونه.

نضيف نصف كوب من الزيت وممكن نستعمل ربع زيت وربع زبده وممكن نستخدم الزبدة فقط أيضا حسب الرغبة لأكن افضلهم الزيت ثم نضيف نصف كوب اللبن وذرة الملح ونخلط جيدا حتى يتجانس كل المكونات.

في بوله اخرى نحضر كوب وربع دقيق منخول وربع كوب كاكو خام منخول وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونمزجهم مع بعض بواسطة ملعق.

ثم نضيفهم للمكونات السائلة ونخفقهم مع بعض على اقل سرعه في المضرب الكهربائي أو بالملعقة في اتجاه واحد حتى نحصل على قوم متوسط ليس متماسك أو سائل.

نحضر قولب الكب كيك وندهنها زبدة أو زيت ونرشها بالكاكاو الخام ونضع في كل قالب واحد من البسكوت الاوريو ثم نضيف جزء من الخليط ثم نضع قطعه ألشكولاته المقطعة مكعبات ثم نضيف باقي الخليط فوق الشكولاته ونترك فراغ في القالب حتى يوجد مسافة لارتفاع العجينة أثناء سواها.

نحضر صنية الكب كيك ونرص بها القوالب ونضعها الفرن تم تسخينة على درجة حراره 170 درجة مئويه ونتركها لمدة ربع ساعه في الفرن ونخرجها منه ونتركة يبرد قليلا ونفتح ورق القالب ونخرج الكب كيك منه ونرصه في صنية التقديم ويمكن أن نضع القليل من السكر البودرة أو جوز الهند أو الفورماسيل على وجه الكب كيك حسب الرغبة. مقادير عمل الكب كيك طبقات الشوكولاتهطريقة تحضير الكب كيك طبقات الشوكولاته الوسوم

طريقه عمل كب كيك طبقات الشوكولاته في المنزل بطريقه سهله وسريعه التحضير وبمكونات بسيطه وموجوده بكل مطبخ ويعد طبق الكب كيك من الحلويات المفضلة للعديد من الكبار والصغار ويمكن عمل الكيك بأكثر من طريقه مثل كيكة الطاسة السريعة أو كيك الحليب وتختلف مكونات الحشو للكب كيك حسب الرغبة فيمكن استخدام الشوكولاته أو المربي في الحشو كما يمكن عمل الكب كيك بالزبد أو الكاكاو أو الزبادي كما يمكن أن يقدم بجانب العديد من أطباق الحلويات مثل البسكويت بالشوكولاته. مقادير عمل الكب كيك طبقات الشوكولاته 12 قطعه بسكوت اوريو.

12 قطعه شكلاته سواء خام أو شكولاته بيضه أو شكولاته بلبن حسب الرغبة.

كوب وربع دقيق منخول.

ربع كوب كاكاو منخول.

نصف كوب زيت.

بيضتان.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الكب كيك طبقات الشوكولاته نبدأ بتحضير بوله نظيفه نضع بها بيضتان وكوب إلا ربع من السكر الناعم وملعقه صغيرة من الفانيليا ونضربهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يتحول القوام إلى قوام كريمي ويفتح لونه.

نضيف نصف كوب من الزيت وممكن نستعمل ربع زيت وربع زبده وممكن نستخدم الزبدة فقط أيضا حسب الرغبة لأكن افضلهم الزيت ثم نضيف نصف كوب اللبن وذرة الملح ونخلط جيدا حتى يتجانس كل المكونات.

في بوله اخرى نحضر كوب وربع دقيق منخول وربع كوب كاكو خام منخول وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونمزجهم مع بعض بواسطة ملعق.

ثم نضيفهم للمكونات السائلة ونخفقهم مع بعض على اقل سرعه في المضرب الكهربائي أو بالملعقة في اتجاه واحد حتى نحصل على قوم متوسط ليس متماسك أو سائل.

نحضر قولب الكب كيك وندهنها زبدة أو زيت ونرشها بالكاكاو الخام ونضع في كل قالب واحد من البسكوت الاوريو ثم نضيف جزء من الخليط ثم نضع قطعه ألشكولاته المقطعة مكعبات ثم نضيف باقي الخليط فوق الشكولاته ونترك فراغ في القالب حتى يوجد مسافة لارتفاع العجينة أثناء سواها.

نحضر صنية الكب كيك ونرص بها القوالب ونضعها الفرن تم تسخينة على درجة حراره 170 درجة مئويه ونتركها لمدة ربع ساعه في الفرن ونخرجها منه ونتركة يبرد قليلا ونفتح ورق القالب ونخرج الكب كيك منه ونرصه في صنية التقديم ويمكن أن نضع القليل من السكر البودرة أو جوز الهند أو الفورماسيل على وجه الكب كيك حسب الرغبة. مقادير عمل الكب كيك طبقات الشوكولاتهطريقة تحضير الكب كيك طبقات الشوكولاته

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