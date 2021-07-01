إزالة حروق أواني المطبخ مع تلميع رهيب بمكون واحد فقط من منزلك وبدون مجهود، تعاني الكثير من السيدات من الحروق وتراكم الدهون على الأواني التي تُستخدم للتحمير، وعندما يصل لونها إلى اللون الأسود سرعان ما يتخلصون منها بإلقائها في القمامة، وما لا تعرفه الكثيرات أن التخلص من تلك الحروق والدهون المتراكمة أمر في غاية السهولة، وكل ما تحتاجين إليه هو فقط مكون واحد ومتواجد لديك بمنزلك بكل تأكيد، فلا داعي لأن تتخلصي من الأواني المحروقة بعد اليوم لأننا سوف نقوم سوياً بإزالة تلك الحروق تماماً وإعادتها إلى هيئتها الأولي بدون جهد يذكر.

طريقة إزالة حروق أواني المطبخ بدون مجهود

حتى تتمكنين من التخلص من تلك الحروق الصعبة وإزالتها بسهولة مع إضفاء لمعة جيدة على أواني المطبخ، يتم وضع ماء مغلي في واحدة من الأواني أكبر حجماً من الطاسة المحروقة المطلوب تنظيفها، ثم يتم تغطيس الطاسة المحروقة داخلها مع وضع ملعقة واحدة كبيرة من بيكربونات الصوديوم وهو المكون الوحيد المستخدم اليوم، ومن أهم مزايا بيكربونات الصوديوم أن السيدات مرضى حساسية الصدر أو الأنف لا يسبب لهن أي ضرر، وعلى الرغم من استخدامه وحيداً في هذه الوصفة إلا أن له نفس تأثير الخلطات المنزلية التي تحتوي على عدد كبير من المكونات.

تلميع وتنظيف الأواني المحروقة

بعد وضع الماء الساخن ووضع الأواني المحروقة بداخلها ثم إضافة بيكربونات الصوديوم، يتم وضعها على النار حتى الغليان وبعد مرور نصف ساعة من الغليان تُترك في الماء المغلي لفترة حتى تبرد، وبإستخدام سكين يتم إزالة القشرة الخارجية لحروق الطاسة، حتى تجدين أنه يتم إزالتها بسهولة بالغة، حيث تسبب نقعها في الماء المغلي وبيكربونات الصوديوم، في حدوث ما يشبه الذوبان لتلك الحروق ليتم إزالتها بسهولة.

بعد ذلك يتم إستخدام السلك الخشن الذي يُستخدم لتنظيف الأواني، مع سائل التنظيف المعتاد في تنظيف أواني المطبخ، حتى يتم تنظيف الطاسة المحروقة أو الأواني المحروقة بعد إزالة طبقة الحروق بواسطة السكين. وبذلك تكونين قد قمت بتحقيق استفادة كبيرة من الأواني المحروقة بدلاً من التخلص منها في القمامة، حيث تجدين الأواني قد تحولت إلى جديدة مرة أُخرى باللون الفضي اللامع مع إزالة حروق سنوات في دقائق.