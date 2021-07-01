حنة صبغ حواجب رسمها تدوم طويلا مثل صالونات تجميل

صبغ حواجب بالحناء من أفضل أنواع وبدائل صبغ الشعر لأنها تحتوي على مواد طبيعية على عكس صبغة كيميائية التي تضر بالشعر وتجعله جاف ومقصف حيث إنها آمنة تماما ويمكن صبغ حواجب أيضا بالحنة بدون ضرر لشعر الحاجب حتى تكون كثيفة وممتلئة ومرسومة بدقة مثل طبيعة، كما أن الحنة طبيعية خالية من مواد كيميائية ولكن بها مادة ضارة بالعين ويجب أن تبتعد عن العين لتوخي الحذر يمكن رسم حواجب بقلم حاجب رفيع ورسم العين، ومع علم بأن صبغ الحواجب بالحناء مفيدة ولكنه لا يثبت بالشعر لمدة طويلة وتتلاشي تدريجيا من الشعر ولكنها مفيدة وخيار أفضل للشعر ولرسم الحاجب مقارنة بالصبغة وقلم حواجب أو أقلام حواجب اعتيادية التي بعضها مضر ويمكن أن يتسبب في تساقط شعر الحاجب، يوجد أكثر من طريقة لصبغ حواجب بالحنة اختاري ما يناسبك منها لتكثيف ورسم حواجب بالحناء. حنه صبغ حواجب ورسمها بدقة كمية من الحناء حوالي ملعقة كبيرة. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. حناء صبغ حواجب تكثيفها ورسمها بدقة في وعاء يتم وضع الحناء مع عصير الليمون في وعاء مع تقليب حتى تتكون عجينة متماسكة بدون هواء أو فقاعات وفراغات وتغطى وتترك لمدة 12 ساعة لتخمر قبل استخدام.

ثم مسح الحواجب والوجه من المكياج والأوساخ عن طريق مناديل مخصصة لمسح مكياج، وانتظار لعدة دقائق حتى يهدأ الوجه.

ثم يدهن حول حاجب على البشرة بالقليل من الفازلين أو زبدة الشيا حتى لا تتلطخ بالحناء.

ثم توزع الحناء على حواجب بفرشاة جافة وتترك عليها لمدة ثلث ساعه إلى ساعتين حتى تأخذ لون بني قوي.

ثم تشطف الحواجب بالماء الدافئ بعد تغير لونها من غامق إلى فاتح، يمكن معاودة تطبيق الحناء على الحواجب عندما تحتاجين لذلك.

فيمكن عمل الحناء كل أسبوعين أو 3 أسابيع وفق دورة نمو شعر حاجب، فيمكن استعمال حناء عادية أو شراء صبغة مخصصة الصبغ.

كما يجب عدم تعرض حواجب إلى أشعة الشمس أو تقشير خلال فترة صبغ حتى لا تصاب بشرة بحساسية.

فيدعو خبراء تجميل بأنه يجب عمل تقشير الحاجب قبل أيام من صنع صبغة حواجب بالحناء حتى تضمني أن تتغلغل الحناء في شعيرات وجلد وتملأ كل فراغات الحاجب. حنه صبغ حواجب ورسمها بدقةحناء صبغ حواجب تكثيفها ورسمها بدقة الوسوم

صبغ حواجب بالحناء من أفضل أنواع وبدائل صبغ الشعر لأنها تحتوي على مواد طبيعية على عكس صبغة كيميائية التي تضر بالشعر وتجعله جاف ومقصف حيث إنها آمنة تماما ويمكن صبغ حواجب أيضا بالحنة بدون ضرر لشعر الحاجب حتى تكون كثيفة وممتلئة ومرسومة بدقة مثل طبيعة، كما أن الحنة طبيعية خالية من مواد كيميائية ولكن بها مادة ضارة بالعين ويجب أن تبتعد عن العين لتوخي الحذر يمكن رسم حواجب بقلم حاجب رفيع ورسم العين، ومع علم بأن صبغ الحواجب بالحناء مفيدة ولكنه لا يثبت بالشعر لمدة طويلة وتتلاشي تدريجيا من الشعر ولكنها مفيدة وخيار أفضل للشعر ولرسم الحاجب مقارنة بالصبغة وقلم حواجب أو أقلام حواجب اعتيادية التي بعضها مضر ويمكن أن يتسبب في تساقط شعر الحاجب، يوجد أكثر من طريقة لصبغ حواجب بالحنة اختاري ما يناسبك منها لتكثيف ورسم حواجب بالحناء. حنه صبغ حواجب ورسمها بدقة كمية من الحناء حوالي ملعقة كبيرة. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. حناء صبغ حواجب تكثيفها ورسمها بدقة في وعاء يتم وضع الحناء مع عصير الليمون في وعاء مع تقليب حتى تتكون عجينة متماسكة بدون هواء أو فقاعات وفراغات وتغطى وتترك لمدة 12 ساعة لتخمر قبل استخدام.

ثم مسح الحواجب والوجه من المكياج والأوساخ عن طريق مناديل مخصصة لمسح مكياج، وانتظار لعدة دقائق حتى يهدأ الوجه.

ثم يدهن حول حاجب على البشرة بالقليل من الفازلين أو زبدة الشيا حتى لا تتلطخ بالحناء.

ثم توزع الحناء على حواجب بفرشاة جافة وتترك عليها لمدة ثلث ساعه إلى ساعتين حتى تأخذ لون بني قوي.

ثم تشطف الحواجب بالماء الدافئ بعد تغير لونها من غامق إلى فاتح، يمكن معاودة تطبيق الحناء على الحواجب عندما تحتاجين لذلك.

فيمكن عمل الحناء كل أسبوعين أو 3 أسابيع وفق دورة نمو شعر حاجب، فيمكن استعمال حناء عادية أو شراء صبغة مخصصة الصبغ.

كما يجب عدم تعرض حواجب إلى أشعة الشمس أو تقشير خلال فترة صبغ حتى لا تصاب بشرة بحساسية.

فيدعو خبراء تجميل بأنه يجب عمل تقشير الحاجب قبل أيام من صنع صبغة حواجب بالحناء حتى تضمني أن تتغلغل الحناء في شعيرات وجلد وتملأ كل فراغات الحاجب. حنه صبغ حواجب ورسمها بدقةحناء صبغ حواجب تكثيفها ورسمها بدقة

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