جربي طريقة عمل الآيس كوفي في المنزل مع أشهر التكات لها في الكافيهات الكبرى

طريقة عمل الآيس كوفي ، تعد مشروبات الآيس كوفي المعروفة بالقهوة المثلجة من أشهر المشروبات التي تكثر استخدامها في الفترة الحالية مع انتشار الحرارة الشديدة وارتفاعها في فصل الصيف، حيث أنه من الممكن تحضير القهوة المثلجة بأكثر من طريقة وإضافة العديد من النكهات المميزة لها كالبندق أو الكريمة مع الحليب والقهوة، وذلك للاستفادة بكافة فوائد القهوة والحصول على الانتعاش والروقان مع مكعبات الثلج الباردة، لكي لا يحرم الإنسان نفسه من القهوة المحببة إليه وفي الوقت ذاته لا يعاني من الحر الشديد.

نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة يلجأ الأفراد إلى تناول المشروبات الباردة لأنها تعطي احساس شديد بالانتعاش والبرودة في الجسم، وتمنع اصابته بالجفاف، وهذا ما يجعلهم يلجأون إلى تناول الآيس كوفي للاستفادة من مذاقه الرائع والمميز والمحبب للجميع بالإضافة إلى الثلج للاحساس بالبرودة، مع إمكانية إضافة العديد من المكونات لتحسين المذاق وإرضاء كافة الأذواق.

طريقة عمل الآيس كوفي

من المعروف أن القهوة لها العديد من الفوائد الصحية، والملايين من الأفراد لا يستطيعون بدء يومهم بدون تناول فنجان القهوة في الصباح، وأيضًا تناوله طوال اليوم لمساعدتهم على التركيز، حيث تحتوي على الكثير من المواد التي لها دور إيجابي في تنشيط الذاكرة والقضاء على الضغط العصبي والقلق والتوتر.

يمكن تحضير الآيس كوفي باستخدام تلك المكونات البسيطة :

2 معلقة من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الحليب البارد.

معلقة كبيرة من صوص الشوكولاتة.

ثلاثة ملاعق من الحليب المكثف المحلى.

في إناء الخلط توضع كافة المكونات من الماء والقهوة أولًا وتخلط جيدًا على سرعة متوسطة.

يصب الحليب وصوص الشوكولاتة والحليب المكثف فوق الخليط مع الضرب جيدًا مرة أخرى حتى تتجانس كافة المكونات.

يوضع المشروب الناتج في كأس التقديم ويزود معه مكعبات الثلج للإحساس بالمزيد من البرودة والروعة.

أيضا يمكن تزيين الكأس بالكريمة والشوكولاتة المذابة حسب الرغبة.

خطوات تحضير الآيس كوفيفوائد القهوة الصحية

تعتبر القهوة من المشروبات التي يتناولها الأفراد صباحًا ومساءً وفي أغلب أوقات اليوم، حيث أنها من المشروبات التي يمكن تناولها باردة أو ساخنة للحصول على النشاط والتركيز، سواء كان قبل ممارسة التمارين الرياضية أو قبل العمل.

أيضا لها العديد من الفوائد التي من بينها التقليل من مخاطر الموت المبكر والإصابة بأمراض القلب، حيث أنها تساعد على مقاومة الاكتئاب وتعطي إحساس كبير بالسعادة لكل من يتناولها، وليس هذا فقط بل ان للقهوة دور إيجابي في حرق الدهون بالجسم لأنها تحتوي على الكافيين والذي يحمي من مرض الزهايمر.