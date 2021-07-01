مسحه من كريم القهوة تبييض ملفت للجسم والبشرة وازاله الكلف والنمش والتجاعيد نهائيا

مسحه من كريم القهوة تبييض ملفت للجسم والبشرة، القهوة تعد من أكثر المشروبات التي يعشقها الكثيرون وتناولها كل صباح وكأنها مصدر طاقتهم وتركيزهم، ولكن وجدنا لكم ان القهوة عنصر أساسي في معظم مكونات مستحضرات التجميل العالمية التي تساعد على تفتيح البشرة و تغذيتها، وبعد بحث وفرنا لكم اقوي وافضل الكريمات التي تساعد على تفتيح الجسم بشكل سريع من خلال مكون القهوة.

القهوة من أكثر الأشياء التي تتواجد في جميع المنازل، ولكن جميعًا نجهل استخدامها في استخدامها لتبييض الجسم والاماكن الداكنة، لذلك وجدنا لكم كريم القهوة لتبييض الجسم والبشرة وازاله التجاعيد والكلف والنمش نهائيا من اول استخدام، وهو:

قهوة.

2 معلقة عسل أبيض.

معلقة من الزبادي.

قطرتين من عصير الليمون.

قرص فيتامين سي.

معلقة من ماء الورد.

قومي باحضار وعاء، و اضيفي العسل ثم القهوة وفتامين سي.

يقلب جيدًا، ثم ضيفي الزبادي والليمون وقلبيهم جيدًا.

ثم قومي بوضع كافة المكونات وقومي بتقليب حتى يتماسك وتحصلين على عجينة كريمي مثل الكريم.

قومي بتنظيف بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.

ثم ضعي الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن 7 دقائق حتي يجف تماما.

ثم نظفي البشرة جيدًا من الكريم بالماء الفاتر ويمكنك وضع كريم مرطب.

يمكنك تكرار هذه العملية مرتين كل أسبوع.

هذا هو أسهل طريقة لتحضير كريم القهوة لتبييض الجسم والبشرة.