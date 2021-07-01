مسحه من كريم القهوة تبييض ملفت للجسم والبشرة وازاله الكلف والنمش والتجاعيد نهائيا

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مسحه من كريم القهوة تبييض ملفت للجسم والبشرة، القهوة تعد من أكثر المشروبات التي يعشقها الكثيرون وتناولها كل صباح وكأنها مصدر طاقتهم وتركيزهم، ولكن وجدنا لكم ان القهوة عنصر أساسي في معظم مكونات مستحضرات التجميل العالمية التي تساعد على تفتيح البشرة و تغذيتها، وبعد بحث وفرنا لكم اقوي وافضل الكريمات التي تساعد على تفتيح الجسم بشكل سريع من خلال مكون القهوة.مسحه من كريم القهوة تبييض ملفت للجسم والبشرة
القهوة من أكثر الأشياء التي تتواجد في جميع المنازل، ولكن جميعًا نجهل استخدامها في استخدامها لتبييض الجسم والاماكن الداكنة، لذلك وجدنا لكم كريم القهوة لتبييض الجسم والبشرة وازاله التجاعيد والكلف والنمش نهائيا من اول استخدام، وهو:مكونات الكريم:
- قهوة.
- 2 معلقة عسل أبيض.
- معلقة من الزبادي.
- قطرتين من عصير الليمون.
- قرص فيتامين سي.
- معلقة من ماء الورد.
- قومي باحضار وعاء، و اضيفي العسل ثم القهوة وفتامين سي.
- يقلب جيدًا، ثم ضيفي الزبادي والليمون وقلبيهم جيدًا.
- ثم قومي بوضع كافة المكونات وقومي بتقليب حتى يتماسك وتحصلين على عجينة كريمي مثل الكريم.
- قومي بتنظيف بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.
- ثم ضعي الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن 7 دقائق حتي يجف تماما.
- ثم نظفي البشرة جيدًا من الكريم بالماء الفاتر ويمكنك وضع كريم مرطب.
- يمكنك تكرار هذه العملية مرتين كل أسبوع.
- هذا هو أسهل طريقة لتحضير كريم القهوة لتبييض الجسم والبشرة.
- هناك بعض من الفوائد التي تحصل عليها البشرة عند استخدام القهوة، وهي:
- القهوة عنصر أساسي يعمل تبيض البشرة وتفتيح الاماكن الداكنه.
- يعمل على ازالة التجاعيد و اثار الحبوب من على الوجه.
- عنصر أساسي في معظم كريمات التقشير، حيث انه يعمل على ازالة الجلد الميت.
- يعطي للبشرة نضارة و حيوية وصفاء.
- يعمل على تزويد البشرة بالفيتامينات التي تغذيها.
- يعطي البشرة نعومة وحيوية.
- يحافظ على البشرة من امتصاص الاتربة التي تسبب الحبوب.
- كل هذه فوائد قد تحصلين عليها عند استخدامك كريم القهوة لتبييض الجسم والبشرة.
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مسحه من كريم القهوة تبييض ملفت للجسم والبشرة، القهوة تعد من أكثر المشروبات التي يعشقها الكثيرون وتناولها كل صباح وكأنها مصدر طاقتهم وتركيزهم، ولكن وجدنا لكم ان القهوة عنصر أساسي في معظم مكونات مستحضرات التجميل العالمية التي تساعد على تفتيح البشرة و تغذيتها، وبعد بحث وفرنا لكم اقوي وافضل الكريمات التي تساعد على تفتيح الجسم بشكل سريع من خلال مكون القهوة.مسحه من كريم القهوة تبييض ملفت للجسم والبشرة
القهوة من أكثر الأشياء التي تتواجد في جميع المنازل، ولكن جميعًا نجهل استخدامها في استخدامها لتبييض الجسم والاماكن الداكنة، لذلك وجدنا لكم كريم القهوة لتبييض الجسم والبشرة وازاله التجاعيد والكلف والنمش نهائيا من اول استخدام، وهو:مكونات الكريم:
- قهوة.
- 2 معلقة عسل أبيض.
- معلقة من الزبادي.
- قطرتين من عصير الليمون.
- قرص فيتامين سي.
- معلقة من ماء الورد.
- قومي باحضار وعاء، و اضيفي العسل ثم القهوة وفتامين سي.
- يقلب جيدًا، ثم ضيفي الزبادي والليمون وقلبيهم جيدًا.
- ثم قومي بوضع كافة المكونات وقومي بتقليب حتى يتماسك وتحصلين على عجينة كريمي مثل الكريم.
- قومي بتنظيف بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.
- ثم ضعي الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن 7 دقائق حتي يجف تماما.
- ثم نظفي البشرة جيدًا من الكريم بالماء الفاتر ويمكنك وضع كريم مرطب.
- يمكنك تكرار هذه العملية مرتين كل أسبوع.
- هذا هو أسهل طريقة لتحضير كريم القهوة لتبييض الجسم والبشرة.
- هناك بعض من الفوائد التي تحصل عليها البشرة عند استخدام القهوة، وهي:
- القهوة عنصر أساسي يعمل تبيض البشرة وتفتيح الاماكن الداكنه.
- يعمل على ازالة التجاعيد و اثار الحبوب من على الوجه.
- عنصر أساسي في معظم كريمات التقشير، حيث انه يعمل على ازالة الجلد الميت.
- يعطي للبشرة نضارة و حيوية وصفاء.
- يعمل على تزويد البشرة بالفيتامينات التي تغذيها.
- يعطي البشرة نعومة وحيوية.
- يحافظ على البشرة من امتصاص الاتربة التي تسبب الحبوب.
- كل هذه فوائد قد تحصلين عليها عند استخدامك كريم القهوة لتبييض الجسم والبشرة.
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