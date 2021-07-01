بودرة الأطفال لتنعيم وتفتيح البشرة والمناطق الحساسة

توجد العديد من الخامات والمنتجات رخيصة الثمن عالية الفائدة للبشرة والجلد حولنا ولا نعرفها وعلى رأسها بودرة الأطفال حيث تتمتع بخواص تجميلية فريدة سواء للبشرة أو الشعر أو الرموش والحواجب ونحاول في هذا المقال توضيح بعض الفوائد والاستخدامات لها.

يمكن استعمال بودرة الأطفال مع قليل من ماء الورد وعصير الليمون وإضافة قليل من العسل لتنعيم وتفتيح منطق الركبة والكوع والرقبة وكذلك المناطق الحساسة.

ويمكن خلطها مع الجلسرين وزيت الخروع وزيت اللوز الحلو وفازلين وقليل من النشا وقليل من ماء الورد للتبيض والنعومة ويمكن استخدام الخليط في عمل مساج للقدمين قبل الاستحمام بنصف ساعة.

فرك منطقة ما حول الأنف والحواجب وخلف الأذن ببودرة الأطفال للتخلص من الدهون والقشرة.

توضع بودرة الأطفال على فرشاة ويمشط بها الشعر إذا كان دهنيا قبل الاستحمام وكذلك ممكن فركها على الشعر للتخلص من هيجان فروة الرأس .

توضع بودرة الأطفال في المناطق المصابة بحب الشباب للتخلص من الدهون والصديد ولكنها لا تعالج الالتهابات الناتجة عن حب الشباب.

يمكن استخدام بودرة الأطفال لإطالة الرموش

بودرة الأطفال لتفتيح منطقة الركبة والكوع والمناطق الحساسةبودرة الأطفال للتخلص من دهون الوجه والشعرأفضل أنواع بودرة الأطفال

يفضل شراء بودرة الأطفال الخالية من العطور حتي لا يحدث هيجان أو حساسية للجلد عند استخدامها.

يتم تدليك المناطق التي يتم نزع الشعر منها قبل النزع ببودرة الأطفال لعدم الشعور بالألم وبعد الانتهاء من نزع الشعر تستخدم بودرة الأطفال للتنعيم وعدم نمو حبوب وخاصة إذا خلطت بماء الورد .

وتستخدم قبل حلاقة الوجه لرجال وكذلك بعد الحلاقة.

يمكن عجن بودرة الأطفال مع رشه عطر ووضعها تحت الإبط وعلي الرقبة وخلف الأذن للتمتع برائحة طيبة والتخلص من رائحة العرق الكريهة التي تسبب عديد من المشاكل لدي البعض .

توضع بودرة الأطفال بين أصابع القدم قبل ارتداء الجورب للتخلص من الفطريات الناتجة عن سوء التهوية وارتداء الأحذية لفترة طويلة وتستخدم كذلك لنعومة القدمين.

استخدام بودرة الأطفال قبل وبعد نزع الشعر عند الرجال والنساءبودرة الأطفال للتخلص من رائحة العرق والفطريات