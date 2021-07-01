دراسة: ما العلاقة بين السمنة وحصوات المرارة

صنفت السمنة مؤخرًا كمرض رئيسي له أسبابه وأعراضه وحتى مضاعفاته، ومؤخرًا وبسبب ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة في مختلف دول العالم، تركز الدراسات الطبية وتبحث في تأثيرها على الصحة العامة، وكثير من الدراسات أكدت أضرارها على أجهزة الجسم وأعضاؤه، آخرها الدراسة التالية التي حذرت من الإصابة بحصوات الكلى لدى من يعانون من السمنة، إليكم التفاصيل.

السمنة وحصوات المرارة:

أكدت دراسة طبية نشرها المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في موقع " thehealthsite"، أن زيادة الوزن وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)، يرفع من نسبة خطر الإصابة بحصوات المرارة، خاصة لدى النساء. وأوضحت الدراسة السبب وراء إصابة النساء البدينات بحصوات المرارة، ويعود ذلك لأن لديهم مستوى أعلى من الكوليسترول في العصارة الصفراوية.

وهذا ما يؤكد دراسات طبية سابقة توصلت إلى أن من يعانون من السمنة ولديهم وزن أكبر حول الخصر هم الأكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة من أولئك الذين يحملون الكثير من الدهون حول الوركين والفخذين.

ويُعرّف مؤشر كتلة الجسم (BMI) بأنه الوزن بالكيلوجرام مقسومًا على الطول بالسنتيمتر المربع، وهو مقياس لدهون الجسم التي تنطبق على البشر، وتتراوح النتائج من نقص الوزن إلى السمنة.

مضاعفات زيادة الوزن:

أكد موقع "مايو كلينك" أن للسمنة وزيادة الوزن مضاعفات خطيرة على الصحة أثبتتها الدراسات الطبية وهي:

ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

السمنة تسبب ارتفاع ضغط الدم.

زيادة الوزن تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم.

السمنة تؤدي إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

السمنة ترفع خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

السمنة سبب رئيسي لمشاكل الهضم.

من مضاعفات السمنة الإصابة بأمراض المرارة ومشاكل الكبد.

السمنة تسبب العقم وعدم انتظام الدورة الشهرية.

السمنة تسبب ضعف الانتصاب لدى الرجال.

انقطاع النفس النومي من مضاعفات السمنة.

السمنة تسبب هشاشة العظام.

السمنة تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا وتزيد من شدة أعراضه عند الإصابة به.

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