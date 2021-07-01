حقيقة فوائد الزنجبيل والقرفة لمرضى السكري، عن ذلك تتحدث كثير من المواقع الطبية وتعدد الفوائد التي يحققها تناول الزنجبيل والقرفة لمرضى السكري بناءًا على دراسات طبية واعتمادًا على مكوناتهما الغذائية.

ولكن من المهم معرفة أن أي علاج منزلي أو إتباع نمط غذائي معين من قبل مرضى السكري يجب أن يكون تحت متابعة وإشراف طبيب مختص، حتى لا تكون النتائج عكسية. وبشكل عام فإن الزنجبيل والقرفة لهم فوائد صحية معروفة سواء لمرضى السكري أو للصحة بشكل عام وهي..

حقيقة فوائد الزنجبيل والقرفة لمرضى السكري:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الفوائد التي يحققها تناول الزنجبيل والقرفة لدى مرضى السكري، إلا أنه حذر من الإفراط في تناولها، وعن الفوائد ذكر:

يخفض كل من الزنجبيل والقرفة نسبة السكر في الدم.

الزنجبيل والقرفة يقللان من مقاومة الخلايا ويزيدان من حساسيتها للأنسولين.

يعززان نشاط خلايا البنكرياس في إفراز الأنسولين.

يؤثر الزنجبيل والقرفة على عملية أيض كل من الكربوهيدرات والدهون.

الزنجبيل و القرفة يقللان من نسبة الكولسترول في الدم.

فوائد الزنجبيل والقرفة:

من أهم فوائد الزنجبيل والقرفة تقوية الجهاز المناعي.

شرب شاي الزنجبيل والقرفة يحسن من عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

يحتوي كل من الزنجبيل والقرفة على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تعمل على مقاومة نمو الأورام السرطانية.

للزنجبيل والقرفة تأثير على صحة الدماغ وتناولهما باستمرار يحسن الذاكرة ويقي من مرض الزهايمر.

يحتوي كل من الزنجبيل والقرفة على مواد مسكنة للآلام لذلك يدخلون في تركيب الأدوية المسكنة أو في العلاجات المنزلية لتسكين الألم خاصة آلام الأسنان والمفاصل.

مضادات الالتهاب في الزنجبيل والقرفة تساعد في مقاومة الأمراض الموسمية ونزلات البرد والتهابات الحلق.

من فوائد الزنجبيل والقرفة تسهيل عملية الهضم وعلاج الإمساك والتخلص من الغازات والانتفاخ.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.