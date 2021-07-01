لو تعتبي من مشوار الصالون كل شوية وبتدوري على حل بسيط تعملي بيه المانيكير لنفسك في البيت يطلع نتيجة احترافية وبمجهود قليل ومن غير تكلفة كتير، في المقال ده بنات حوا هيتشاركوا معاكي 5 نصايح سهلة وبسيطة لوضع مانيكير الأظافر بطريقة صحيحة لنتايج ممتازة، خلينا نعرفهم سوا.

5 نصايح سهلة وبسيطة لوضع مانيكير الأظافر بطريقة صحيحة

ابعدي عن الكيماويات الكتير

خليكي حريصة انك تتخدمي مانيكير نضيف من براند مضمونة، وابعدي عن الحاجات الرخيثة عشان نسبة الكيماويات وجودة اللون فيها بتبقى سيئة شوية، كمان لازم تنضفي ضوافرك كويس قبل ما تحطي المانيكير الجديد وتتخلصي من أي بقايا لمانيكير قديم، ولما تيجي تشلي المانيكير جربي تستخدمي مزيلات طبيعية وفي دلوقتي كمان مزيلات خالية من الأسيتون أساسا وفعالة وبتحافظ على نعومة ضوافرك ولونها وملمسها الطبيعيين.

استخدمي الضوافر اللي بتتلزق بدل الأكليريك

الضوافر الأكريليك للأسف ضارة بنسبة كبيرة عشان كده حاولي تستغني عنها وتستبدليها بضوافرك الطبيعية او انك تستخدمي الضوافر اللي بتتلزق بلزق دابل فيس، لأنها بتكون اسهل في التركيب والخلع وكمان مابتسببش اي ضرر لضوافرك وبتدي نفس الشكل الحلو للأكريليك.

دايماً استخدمي Base Coat

عشان تتجنيب انه ضوافرك مع الوقت تتحولللون الاصفر وان كمان المانيكير عليها يبقى شكله ملغبط بدل ما شكله يكن حلو وأملس لازم تحطي Base Coatالاول وتسيبيه ينشف قبل ما تحطي المانيكير بتاعك، ادهنيه من تحت لفوق في حركة تصاعدية واحدة وسيبيه ينشف من 4 لـ 5 دقايق قبل ما تحطي المانيكير.

حطي طبقتين من المانيكير

عشان تطلعي بنتيجة احترافية زي الصالون، حطي طبقتين من المانيكير اللي هتستخدميه، دايما استخدمي طريقة التطبيق من تحت لفوق واستني لما الطبقة الاولي تنشف بالكامل وبعدين حطي الطبقة الثانية فوقيها.

سيبي ضوافرك تنشف

ما تستعجليش على ضوافرك انها تنشفن ودايما خليكي حريصة انك تحطي المانيكير قبل مشوارك او الوقت الليهتلبسي فيه بوقت كافي انك تحطي براحتك وان ضوافرك تنشف تماما قبل ما تتحركي، ولافضل دايما انك تسيبيها تنشف بشكل طبيعي في هوا الاوضة ولوحدها.

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