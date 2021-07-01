عصيدة التمر الخليجية الشهيرة بالطريقة الأصلية

عصيدة التمر من الأكلات والحلويات الشرقية والشعبية المشهورة، والتي لها مكانة خاصة في قلوب الكثير من الناس، وتعتبر عصيدة التمر واحدة من الوجبات الرئيسية في السودان واليمن والسعودية، فهي تعتبر من تراث هذه المنطقة، وتختلف طريقة تحضير العصيدة من بلد إلى أخرى.

وتقدم عصيدة التمر في الكثير من المناسبات الإجتماعية المختلفة، وتقدم العصيدة أيضاً في المولد النبوي الشريف للتعبير عن الأحتفال، وتقدم عصيدة التمر كطبق من الحلويات الشهية والمفيدة، ويفضل الكثير من الناس تناول عصيدة التمر في فصل الشتاء لأنها تعطي أحساس بالدفء، ولكن عشاقها يتناولونها في أي وقت، وتمنح العصيدة الشعور بالشبع.

وعصيدة التمر تساعد في زيادة الوزن لمن يعانون من مشكلة نقص الوزن والنحافة، وتعتبر عصيدة التمر من الأكلات المرتفعة في القيمة الغذائية لإحتوائها على الكثير من العناصر التي تفيد الجسم، فهي من المصادر المفيدة للكربوهيدرات الصحية التي تساعد على منح الجسم بالطاقة اللازمة.

وتحتوي عصيدة التمر على نسبة هائلة من المعادن مثل الحديد والكالسيوم والفسفور، والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك كما تحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين (أ) وفيتامين (ك)، ويطلق على عصيدة التمر أسماء عديدة مثل الملوية والعريكة، ويعد التمر والدقيق من مكونات عصيدة التمر الأساسية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير عصيدة التمر بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل المنازل.

نصف كيلو جرام من التمر منزوع البذور.

ثلاث أرباع الكوب من الدقيق الفاخر متعدد الإستخدامات.

ثلاث أكواب من الماء.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الحبهان المطحون.

نقوم بوضع التمر والماء في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بخلط المكونات جيداً على سرعة عاليه حتى تختلط المكونات تماماً، ويطحن التمر ويصبح المزيج متجانس.

نقوك بسكب خليط التمر في وعاء، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي المزيج.

نضيف الزبدة إلي الخليط، ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تذوب الزبدة.

نقوم بنخل الدقيق لتنقيته من الأتربة والشوائب ثم نقوم بسكبه تدريجياً على خليط التمر.

نقوم بالتقليب الجيد لمدة 3 دقائق حتى تتجانس المكونات تماماً.

نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ثم نقلب المزيج جيداً، ونترك المزيج على نار منخفضة لمدة 45 دقيقة تقريباً حتى تنضج عصيدة التمر بشكل كامل.

مكونات عصيدة التمرطريقة تحضير عصيدة التمر