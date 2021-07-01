طريقة عمل كريم النشا والخل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل سريع

كريم النشا والخل ، من أكثر الكريمات التي يتم استخدامها بكثرة وهو أمن تمامًا على البشرة ولا يسبب أي أضرار بل يساعد على تنظيف البشرة وينقي المسام بشكل فعال، ويتميز الكريم بأنه قابض لمسام الوجه مما يقلل من ظهور الحبوب والدهون المزعجة التي تسبب المشاكل لكثير من الناس، كما يعمل بطريقة رهيبة في امتصاص الدهون الزائدة من الوجه ويجعله أكثر لمعان، ويزيل الرؤوس السوداء التي تظهر حول الأنف كنقاط صغيرة الحجم، وهو من أكثر الكريمات التي تحمل العديد من الفوائد الجمالية التي تخص البشرة، وتحافظ عليها وتعطيها نضارة وتفتيح يجعل الكثير من النساء يرغبون في عمله، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة بدل من شراء المنتجات الأخرى التي تحمل العديد من الأمراض وتسبب بعض المشاكل المزعجة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والخل لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل سريع. مكونات كريم النشا والخل لتبييض البشرة 2 ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة كبيرة من النشا. نصف ملعقة من معجون الأسنان. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير مكونات كريم النشا والخل لتبييض البشرةطريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل لتبييض البشرة بشكل سريع وهى كما يلي:- نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع بها الخل والنشا ونخلطهم جيدًا مع بعض.

ثم نضيف معجون الاسنان، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نقوم بغسل الوجه ثم نضع الكريم عليه بالتساوي ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بغسله بالماء البارد حتى نحصل على أفضل النتائج. طريقة عمل غسول طبيعي لتنظيف الوجه سوف نتعرف على طريقة تحضير الغسول بخطوات بسيطة وسهلة تجعل وجهك مثل البدر وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير الحجم ونضع به ربع كوب من الخل، وربع كوب من ماء الورد ونقلبهم جيدًا مع بعض. ثم نحضر قطعة من القطن ونغمسها في الخليط ثم نقوم بمسح الوجه جيدًا حتى نزيل الاوساخ تمامًا. نقوم بغسل الوجه كل يوم بالغسول على تحصلي على بشرة بيضاء مثل الحليب. الوسوم

كريم النشا والخل ، من أكثر الكريمات التي يتم استخدامها بكثرة وهو أمن تمامًا على البشرة ولا يسبب أي أضرار بل يساعد على تنظيف البشرة وينقي المسام بشكل فعال، ويتميز الكريم بأنه قابض لمسام الوجه مما يقلل من ظهور الحبوب والدهون المزعجة التي تسبب المشاكل لكثير من الناس، كما يعمل بطريقة رهيبة في امتصاص الدهون الزائدة من الوجه ويجعله أكثر لمعان، ويزيل الرؤوس السوداء التي تظهر حول الأنف كنقاط صغيرة الحجم، وهو من أكثر الكريمات التي تحمل العديد من الفوائد الجمالية التي تخص البشرة، وتحافظ عليها وتعطيها نضارة وتفتيح يجعل الكثير من النساء يرغبون في عمله، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة بدل من شراء المنتجات الأخرى التي تحمل العديد من الأمراض وتسبب بعض المشاكل المزعجة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والخل لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل سريع. مكونات كريم النشا والخل لتبييض البشرة 2 ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة كبيرة من النشا. نصف ملعقة من معجون الأسنان. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير مكونات كريم النشا والخل لتبييض البشرةطريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل لتبييض البشرة بشكل سريع وهى كما يلي:- نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع بها الخل والنشا ونخلطهم جيدًا مع بعض.

ثم نضيف معجون الاسنان، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نقوم بغسل الوجه ثم نضع الكريم عليه بالتساوي ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بغسله بالماء البارد حتى نحصل على أفضل النتائج. طريقة عمل غسول طبيعي لتنظيف الوجه سوف نتعرف على طريقة تحضير الغسول بخطوات بسيطة وسهلة تجعل وجهك مثل البدر وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير الحجم ونضع به ربع كوب من الخل، وربع كوب من ماء الورد ونقلبهم جيدًا مع بعض. ثم نحضر قطعة من القطن ونغمسها في الخليط ثم نقوم بمسح الوجه جيدًا حتى نزيل الاوساخ تمامًا. نقوم بغسل الوجه كل يوم بالغسول على تحصلي على بشرة بيضاء مثل الحليب.

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