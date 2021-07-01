بسكويت حبات القهوة السريع لعشاق القهوة والطعم تحفة

بسكويت حبات القهوة السريعة، يعتبر بسكويت القهوة من أفضل أنواع البسكويت التي يفضلها بالتحديد عشاق تناول القهوة، فتتسم طريقة تحضيره بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت على الإطلاق في التحضير وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت القهوة.

طريقة تحضير بسكويت القهوة:

يعتبر البسكويت من أفضل أنواع الحلويات التي تتسم بالمذاق الجيد ويتسم هذا النوع من البسكويت بقرمشته ونكته المميزة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت القهوة:

نصف كأس من السمن.

نصف كأس من الزيت النباتي.

ثلاثة أرباع كأس من السكر البودر.

ملعقتان كبيرتان من القهوة سريعة التحضير.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

كأسان ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير بسكويت القهوة:

الخطوة الأولى يتم خلط فيها كلاً من الزيت والسكر ثم بعد ذلك يتم إضافة الكاكاو والقهوة ويتم التقليب بشكل جيد. القيام بإضافة الدقيق والملح إلى الخليط السابق ويتم الخلط لحين أن يصبح لديكم خليط متماسك سهل من حيث التشكيل. يتم تشكيل على شكل بيضاوي ويتم استخدام السكينة ويتم عمل فتحة صغيرة في المنتصف لحين أن يتم الوصول إلى النهاية. القيام بإدخاله إلى الفرن وتركه لحين أن ينضج.

طريقة تحضير بسكويت النشادر:

هناك أنواع مختلفة من البسكويت وإليكم طريقة تحضير بسكويت النشادر:

نصف كيلو من الزبدة.

خمسة بيضات.

كأس من السكر.

فانيليا.

كأس من اللبن.

ملعقة كبيرة من النشادر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

رفع اللبن على النار من خلال وضعه في إناء ثم يتم إذابة النشا. القيام بخلط السكر مع السمن في الميكسر لحين أن يتم الحصول على قوام كريمي وبعد ذلك يتم إضافة البيض بصورة تدريجية ثم الفانيليا. يتم الخلط ثم وضع اللبن والخلط مرة أخرى. في إناء أخر يتم خلط الدقيق والملح والبيكنج بودر ويتم التقليب ثم وضع الخليط السابق عليهم ويتم الخلط لحين أن يتجانسوا سوياً. يتم وضع الخليط في كيس حلواني ودهن صاج الفرن بالسمن ثم يتم وضع البسكويت وإدخالها إلى الفرن لحين أن ينضج.

طريقة تحضير بسكويت النشادر: