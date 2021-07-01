الفازلين والاسبرين تبييض فوري للمناطق الحساسة والابطين والجسم والبشرة والتخلص من السواد نهائيا

الفازلين والاسبرين تبييض فوري للمناطق الحساسة والابطين والجسم تبييض البشرة بشكل فوري أو تبيض الاماكن الحساسة يحتاج الى استخدام من الفازلين والاسبرين المطحون لأن هذه المكونات قد تعتبر لديها عدد كبير من الفوائد المهمة للبشرة اضافة إلى ذلك يعتبر من ضمن الوصفات الطبيعية السهلة، والبسيطة التي تتواجد دائما من داخل المنزل وتعطينا النتائج الرائعة، من تفتيح البشرة، وصفاء الجسم لهذا السبب يمكننا استخدامنا لهذه الوصفات الطبيعية التي سوف تجعلنا نستغني أيضا عن الكريمات الكيماوية التي نستخدمها بشكل دائم تابعي معي طريقه.

المكونات

خمس ملاعق من الكركم المطحون.

كمية قليلة من الأسبرين المطحون.

ملعقتين من الفازلين.

خلطة الفازلين والاسبرين لتبييض المناطق الحساسة اولا لكي عزيزتي أن تقومي بإضافة الكركم المطحون مع اضافة الأسبرين المطحون.

ثم قومي باضافة الفازلين مع اضافة كافة المكونات جيدا.

و ابدئي بوضع هذا المزيج تحت الابطين و جميع الاماكن الحساسة التي تتواجد في الجسم.

مع اضافة كمية قليلة من زيت الزيتون لكي تحصلي على مزيج هائل يعمل على تفتيح البشرة بشكل أسرع.

انتظري عزيزتي لمده 15 دقيقه ثم قومي بغسل الجسم جيدا.

تجنبي أن تقوم بإهمال الجسم مرة ثانية.

ولكن كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

المكونات

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

مع ملعقة كبيرة من الفازلين.

كمية قليلة من الأسبرين ويفضل أن يكون مطحون مثل بودر

عزيزتي يجب أن تقومي بوضع الأسبرين المطحون في الكبة الكهربائية وقومي بطحنها جيدا.

ثم اضيفي الفازلين مع إضافة زيت جوز الهند تبدئي في عمل مزيج متجانس

وقم باضافته فى علبه محكمة الغلق لحين استخدامه مره ثانيه استخدمي هذا الملصق تحت الابطين و منطقة الكوع والركبة.

انتظري لمدة 25 دقيقة سوف تقوم بغسل الجسم جيدا.

ابدائي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات على الأسبوع لكي تحصلي على بشرة ناصعة لبياض ولا يوجد أي اثار تحت الإبطين أو اسمرار في جميع الاماكن الحساسة في الجسم