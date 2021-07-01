وصفات لبان الذكر الطبيعية لوجه صافي خالي من الحبوب والبقع في 5 دقائق

يعتقد الكثير من السيدات أن لبان الذكر لا يوجد له استخدام سوى التسلية، ولكنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والجمالية أيضاً، ويدخل في تحضير العديد من منتجات العناية بالوجه، فهو يحتوي على خصائص تغذي البشرة وتحافظ عليها، ولذلك نقدم لكم اليوم بعض وصفات لبان الذكر الطبيعية لوجه صافي خالي من البقع والعيوب، ويمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وأقل تكلفة. وصفة لبان الذكر لوجه صافي وصفة لبان الذكر لوجه صافي مكونات الوصفة: 40 نقطة من زيت لبان الذكر.

نصف كوب من زبدة الكاكاو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بإذابة زبدة الكاكاو، ونخلطها مع الزيوت الطبيعية الموجودة لدينا بشكل جيد.

بعد أن تتجانس المكونات مع بعضها نقوم بحفظ الخليط في الثلاجة حتى يصبح متماسك.

بعد أن يبرد نقوم بخفقه جيداً في الخلاط الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة زيت لبان الذكر إلى الخليط ونخفقه مرة أخرى.

ونقوم بوضع الخليط في علبة زجاجية.

ونستخدمه في دهن الوجه يومياً قبل النوم للحصول على بشرة صافية ومشرقة. وصفة لبان الذكر للبشرة وصفة لبان الذكر للبشرة مكونات الوصفة: 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الطين.

3 نقط من زيت لبان الذكر.

نقطتين من زيت اللافندر.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس تماماً.

نقوم بإضافة الماء إلى الخليط إذا احتجنا لذلك.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ جيداً لإزالة كافة المكونات.

ونقوم بترطيب الوجه بعد ذلك بمرطب طبيعي مثل زيت جوز الهند.

وتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. ماسك لبان الذكر للوجه ماسك لبان الذكر للوجه مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من النشا.

كمية قليلة من الماء. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بتذويب لبان الذكر في الماء.

ونضع الخليط على النار، ونضيف له النشا.

نقلب المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.

نرفعه من على النار، ونتركه جانباً حتى يبرد.

ثم نقوم باستخدامه على الوجه. الوسوم

يعتقد الكثير من السيدات أن لبان الذكر لا يوجد له استخدام سوى التسلية، ولكنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والجمالية أيضاً، ويدخل في تحضير العديد من منتجات العناية بالوجه، فهو يحتوي على خصائص تغذي البشرة وتحافظ عليها، ولذلك نقدم لكم اليوم بعض وصفات لبان الذكر الطبيعية لوجه صافي خالي من البقع والعيوب، ويمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وأقل تكلفة. وصفة لبان الذكر لوجه صافي وصفة لبان الذكر لوجه صافي مكونات الوصفة: 40 نقطة من زيت لبان الذكر.

نصف كوب من زبدة الكاكاو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بإذابة زبدة الكاكاو، ونخلطها مع الزيوت الطبيعية الموجودة لدينا بشكل جيد.

بعد أن تتجانس المكونات مع بعضها نقوم بحفظ الخليط في الثلاجة حتى يصبح متماسك.

بعد أن يبرد نقوم بخفقه جيداً في الخلاط الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة زيت لبان الذكر إلى الخليط ونخفقه مرة أخرى.

ونقوم بوضع الخليط في علبة زجاجية.

ونستخدمه في دهن الوجه يومياً قبل النوم للحصول على بشرة صافية ومشرقة. وصفة لبان الذكر للبشرة وصفة لبان الذكر للبشرة مكونات الوصفة: 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الطين.

3 نقط من زيت لبان الذكر.

نقطتين من زيت اللافندر.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس تماماً.

نقوم بإضافة الماء إلى الخليط إذا احتجنا لذلك.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ جيداً لإزالة كافة المكونات.

ونقوم بترطيب الوجه بعد ذلك بمرطب طبيعي مثل زيت جوز الهند.

وتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. ماسك لبان الذكر للوجه ماسك لبان الذكر للوجه مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من النشا.

كمية قليلة من الماء. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بتذويب لبان الذكر في الماء.

ونضع الخليط على النار، ونضيف له النشا.

نقلب المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.

نرفعه من على النار، ونتركه جانباً حتى يبرد.

ثم نقوم باستخدامه على الوجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات لبان الذكر الطبيعية لوجه صافي خالي من الحبوب والبقع في 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.