كريم البرتقال السحري: لتوحيد لون البشرة بالمنزل في ثواني2021

يعد كريم البرتقال السحري ، من اهم انواع الكريمات التي تساعد، وتعمل علي توحيد لون البشرة بشكل كبير جدا، والبرتقال مفيد جدا للعناية بالبشرة، ويعمل علي تنظيف البشرة وتفتحها وتوحيد لونها بشكل خرافي، ويحتوي علي عناصر مفيدة جدا للبشرة حيث تبحث كل فتاه علي بشرة لونها واحد، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم البرتقال السحري لتوحيد لون البسرة في اقل وقت ممكن2021. مكونات كريم البرتقال السحري لتوحيد لون البشرة في ثواني مكونات كريم البرتقال السحري لتوحيد لون البشرة في ثواني سوف نتعرف علي مكونات الكريم الرهيب في توحيد لون البشرة بشكل كبير ومميز للغاية وهي كالتالي:- ثلاث معالق من الزبادي.

معلقتين من قشر البرتقال.

معلقة من عصير الليمون.

معلقة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام نقدم لكم اليوم طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم داخل المنزل بخطوات بسيطة جدا دون تكلفة ودون تعب وهي كما يلي:- نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع بداخله قشر البرتقال والزبادي وعصير الليمون وماء الورد ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط متجانس. ثم نقوم بغسل الوجه اول المناطق المراد توحيد لونها ونضع طبقة من الخليط عليها ونتركها لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 30 دقيقة. ثم نغسل الوجه بالماء ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمد شهر وستلاحظين الفرق من اول استعمال للوصفة بشكل كبير. مكونات ماسك البرتقال الرهيب لتفتيح البشرة بشكل كبير سوف نتعرف علي مكونات الماسك الرهيب في تفتيح البشرة بشكل كبير جدا وهي كما يأتي:- معلقتين من الكركم.

معلقة ونصف من عصير البرتقال.

معلقة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام سوف نتعرف علي طريقة سهلة وبسيطة جدا لتحضير الماسك الرهيب بخطوات بسيطة جدا داخل المنزل وهي كالاتي:- نحضر وعاء عميق ونضع فيه الكركم ثم نضيف عصير البرتقال وماء الورد ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط متجانس. ثم نقوم بغسل الوجه جيدا وننتظر حتي تجف ثم ندهن طبقة من الخليط علي الوجه مع التدليك لمدة 15 دقيقة او اكثر. ثم نقوم بغسل الوجه بماء بارد ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق من اول استخدام. الوسوم

يعد كريم البرتقال السحري ، من اهم انواع الكريمات التي تساعد، وتعمل علي توحيد لون البشرة بشكل كبير جدا، والبرتقال مفيد جدا للعناية بالبشرة، ويعمل علي تنظيف البشرة وتفتحها وتوحيد لونها بشكل خرافي، ويحتوي علي عناصر مفيدة جدا للبشرة حيث تبحث كل فتاه علي بشرة لونها واحد، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم البرتقال السحري لتوحيد لون البسرة في اقل وقت ممكن2021. مكونات كريم البرتقال السحري لتوحيد لون البشرة في ثواني مكونات كريم البرتقال السحري لتوحيد لون البشرة في ثواني سوف نتعرف علي مكونات الكريم الرهيب في توحيد لون البشرة بشكل كبير ومميز للغاية وهي كالتالي:- ثلاث معالق من الزبادي.

معلقتين من قشر البرتقال.

معلقة من عصير الليمون.

معلقة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام نقدم لكم اليوم طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم داخل المنزل بخطوات بسيطة جدا دون تكلفة ودون تعب وهي كما يلي:- نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع بداخله قشر البرتقال والزبادي وعصير الليمون وماء الورد ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط متجانس. ثم نقوم بغسل الوجه اول المناطق المراد توحيد لونها ونضع طبقة من الخليط عليها ونتركها لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 30 دقيقة. ثم نغسل الوجه بالماء ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمد شهر وستلاحظين الفرق من اول استعمال للوصفة بشكل كبير. مكونات ماسك البرتقال الرهيب لتفتيح البشرة بشكل كبير سوف نتعرف علي مكونات الماسك الرهيب في تفتيح البشرة بشكل كبير جدا وهي كما يأتي:- معلقتين من الكركم.

معلقة ونصف من عصير البرتقال.

معلقة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام سوف نتعرف علي طريقة سهلة وبسيطة جدا لتحضير الماسك الرهيب بخطوات بسيطة جدا داخل المنزل وهي كالاتي:- نحضر وعاء عميق ونضع فيه الكركم ثم نضيف عصير البرتقال وماء الورد ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط متجانس. ثم نقوم بغسل الوجه جيدا وننتظر حتي تجف ثم ندهن طبقة من الخليط علي الوجه مع التدليك لمدة 15 دقيقة او اكثر. ثم نقوم بغسل الوجه بماء بارد ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق من اول استخدام.

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