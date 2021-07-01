عمل الفراخ المشوية: علي عين البوتجاز من غير فرن ولا فحم لازم تجربيها2021

يعتبر عمل الفراخ المشوية ، علي عين البوتجاز من اجدد الطرق التي يمكن بها اعداد الفراخ المشوية اللذيذة داخل المنزل، وتحتوي علي طعم رائع وتتبيله ممتازة وقوام هش ومذاق خرافي ورائحه جنان، ويحب تناولها الاطفال والجميع في وجبة الغداء، ويمكن اعداد الفراخ بأكثر من طريقة مثل الفراخ علي الفحم والفراخ في الفرن، واليوم نقدم طريقة جديدة جدا من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن عمل الفراخ المشوية علي عين البوتجاز بخطوات سهلة للغاية2021.

مكونات عمل الفراخ المشوية علي عين البوتجاز بدون فحم ولا فرن

سوف نتعرف علي بعض المكونات المستخدمة في تحضير الفراخ بخطوات سهلة جدا ومذاق مميز وهي كما يلي:-

فرخة كبيرة مقطعة قطع صغيرة.

معلقة من البصل البودر.

معلقة من الثوم البودر.

ثلاث حبات من الطماطم.

معلقة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الاسود.

نصف معلقة صغيرة من السكر.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة جديدة وسهلة لتحضير الوصفة بخطوات بسيطة جدا ودون تكلفة وبطعم خرافي وجميل جدا وهي كالاتي:-

نقوم بتقطيع الفراخ ثم نغسل الفراخ جيدا بالماء والملح والخل حتي تصبح نظيفة تماما. ثم نخلط الطماطم في الكبة ونضيف عليها البصل والثوم والملح والفلفل والسكر وعصير الليمون. نخلطهم جيدا باستخدام الكبة حتي تتجانس مكونات الخليط ونضع الخليط علي الفراخ لتتبيله. ثم نشعل عين البوتجاز علي الجيريل بنار عالية ثم ندهنها رشة من الزيت ونضع الفراخ مع التقليب علي الجانبين باستمرار. ونستمر في التقلب حتي تصبح الفراخ جاهزة للأكل ونقدمها ونقدم بجانبها الارز والطحينة والسلطة وتقدم بألف هنا وشفا.

سر نجاح عمل الفراخ المشوية علي عين البوتجاز من غير فحم ولا فرن

سوف نستعرض لكم سر نجاح الفراخ علي عين البوتجاز في خطوات بسيطة ولازم تجربيها في كل منزل وهي كالتالي:-