خطوات تحضير صابونة لبان الدكر لتفتيح البشرة وتنعيمها وللتخلص من الأماكن الداكنة والحبوب المؤرقة

نقدم لكم صابونة لبان الدكر لتفتيح البشرة، حيث أن صابونه لبان الدكر من أفضل أنواع الصابون لتفتيح البشرة، وهكذا سوف أقدم لكم أسهل وصفة من أجمل وأفضل الوصفات الطبيعية التي تعطي ملمس ناعم وتحمي البشرة من أشعة الشمس، بالإضافة إلى العديد من الفوائد والمزايا وعلاوة على ذلك فهي غير مكلفة وتأثيرها فعال باذن الله.

صابونة لبان الدكر لتفتيح البشرة

نقدم لكم من خلال هذه المقالة وصفة طبيعية لتفتيح البشرة حيث أن الفتيات يبحثون دائما عن وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة في الوجه، ومن الجدير بالذكر أن تلك الصابونة تساعد في تفتيح البشرة وأيضا تعمل على تنعيم وتر

صابونة دوف مبشورة.

ملعقة صغيرة لبان الدكر.

ماء مغلي.

نخلط جميع المكونات مع بعضها، وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط السابق فى وعاء مضاف إليه ماء مغلى بقدر الاحتياج لكى تتم عملية خلط جيدا بينهم حتى يتم عملية تجانس بينهم جيدا حتى نحصل على عجينه مساء.

يترك هذا الخليط على جنب لمدة تتراوح ما بين عدد 8 ساعات الى 10 ساعات

تستخدم هذه هي الوصفة مرتين فى الاسبوع او يتم وضعها على المناطق المراد تفتيحها لمدة 10 دقائق او لا تزيد عن ربع ساعة.

يتم استخدام الليفة لإزالة الخلايا الميته وسوف تلاحظين الفرق والحصول على بشرة بيضاء.

هكذا يمكنك بعد الانتهاء وضع باقى الخليط بعد التجميد بالمحافظة عليه بوضعه فى الثلاجة للحفاظ عليها وهكذا يمكن أن تأخذ منها للاستعمال اليومي صابونة غسول للوجه يوميا لانها تعطي للبشره نضارة و نعومه و بياض ناصع كما تحمى البشرة من التجاعيد

تعد هذه الطريقة الطبيعية تساعد على حماية البشرة وتقوم بتفتيحها دون الأضرار بالبشرة، بالعكس تعطي له ملمس ناعم، ونضاره وحيويه للبشرة.

للحصول على نتيجة مميزة، لابد من استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات على مدار الاسبوع، لكي تعطي نتيجة اسرع.

تعد هذه طريقة عمل صابونة لبان الدكر لتفتيح البشرة من المنزل بطريقة بسيطة ونتيجة مضمونة ومجربة.

طريقة تحضير وصفة لبان الدكر

ومن ذلك نكون قدمنا أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح وتنعيم البشرة.