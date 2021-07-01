وصفات عديدة لـ كرياتين فعال طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه والتخلص من التقصف

تريد الفتيات الحصول على شعر ناعم ومفرود والمعروف أن الكرياتين من أفضل الوسائل المتاحة لفرد الشعر ولكن الكرياتين الموجود يحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتساعد على سقوطه، لذلك تبحث السيدات على وصفات كرياتين طبيعي لفرد الشعر وجعله ناعماً وللكرياتين الطبيعي فوائد عديدة مثل تقوية الشعر ويساعد في التخلص من تقصف وتلف الشعر ويعطي الشعر لمعاناً ويمنح الشعر أيضا نعومة وجاذبية، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال على أهم الوصفات الطبيعية للكرياتين في فرد الشعر وهى كالآتي.

وصفات كرياتين طبيعي للشعر

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعطي الشعر لمعاناً وتساعد كثيراً في فرده وتنعيمه مثل الكرياتين الصناعي بل أفضل ومن هذة الوصفات التالي:

وصفة كرياتين طبيعي للشعر بالليمون وجوز الهند

يعمل خليط السكون وجوز الهند علي تقوية بصيلات الشعر ومنحه نعومة ومظهر رائع.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

في إناء نضع مقدار عصير الليمون ثم نضيف حليب جوز الهند.

نقوم بخلط المكونات المكونات حتى تمتزج مع بعضها.

يتم وضع الخليط في الثلاجة ويترك ليلة كاملة.

يوزع الخليط على الشعر جيدا من الحضور حتى الأطراف.

يترك خليط الكرياتين على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالشامبو الخفيف والماء البارد.

توضع هذه على الشعر مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

طريق التحضيروصفة كرياتين طبيعي للشعر بالحليب والعسل

تساعد هذه الوصفة الشعر التخلص من التموجات وتجعل الشعر مفرود وناعم.

المكونات

عدد أربع ملاعق صغيرة من العسل.

نصف كوب من الحليب.

يتم وضع مقدار العسل والحليب في طبق وتخلط المكونات جيداً.

يوضع الخليط على الشعر من الجزور حتى الأطراف ويترك لمدة ساعتين.

ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع لتعطيكي النتيجة المرضية.

طريقة التحضيرأضرار الكرياتين الصناعي على الشعر

يوجد أضرار كثيرة لاستخدام الكرياتين للشعر فمنها الآتي: