طريقة تحضير بيتزا الطاسة سريعة التحضير في عشر دقائق فقط بالمنزل

ما هي بيتزا الطاسة وما الفرق بينها وبين البيتزا العادية التي توجد في المطاعم هذا هو أكثر الأستفسارات التي يتم تداولها على شبكات التواصل الإجتماعي في المجتمعات التي تجمع بين الأشخاص المهتمين بشئون المطبخ، ولعل الفرق بين بيتزا الطاسة والبيتزا العادية هو الحجم وطريقة التحضير حيث تعتبر بيتزا الطاسة من أنواع البيتزا التي يمكن تحضيرها في وقت قصير جداً دون الحاجه إلي وقت كبير وكذلك من حيث المكونات المستخدمة يمكن استخدام أبسط المقادير لتحضيرها فهي بالنهاية يمكن التحكم في حجمها لإعدادها بشكل صغير لذلك تبدو غير مكلفة، وأصبحت بيتزا الطاسة من أكثر أصناف الطعام المتداولة بين الشباب في الأوقات الضيقة ويريد الكثير من محبين البيتزا معرفة طريقة تحضيرها لذلك موضوع اليوم عن كيفية إعداد بيتزا الطاسة في المنزل في عشر دقائق فقط يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بيتزا الطاسة طريقة تحضير بيتزا الطاسة المكونات: كأس دقيق أبيض ناعم.

نصف كأس من اللبن الخالي من الدهون يمكن تخفيفه بالماء.

نصف ملعقة من مسحوق البيكنج باودر.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة. طريقة التحضير: يفضل نخل الدقيق أولاً ووضعه في طبق للعجن ووضع الخميرة والبيكنج وباودر والسكر على الدقيق وتقليبهم ونبدأ بعجن المكونات بإضافة الحليب بالتدريج المخفف ونعجنهم باليدين ونتركهم لمدة نصف ساعه حتى يزداد حجم العجينة وتختمر. بعد مرور نصف ساعه والتأكيد من إرتفاع حجم العجينة، نقوم بتقطيع العجينة إلي قطع صغيرة الحجم وفردها إلي قطع صغيرة ونقوم بوضعها في الطاسة ثم وضع كمية من صلصة البيتزا ويمكن تشكيل المكونات حسب الرغبة. بعد ذلك نبدأ بوضع حشوة البيتزا ويتم تشكيلها بمكونات مثل قطع صغيرة من الطماطم والفلفل الزيتون المخلي، وفي النهاية نقوم برش طبقة من الجبنة الموزاريلا. نضع الطاسة على نار هادئة من فوق البوتاجاز ويفضل أن يتم وضع غطاء على الطاسة حتى يتم النضج بشكل أسرع. بعد مرور عشر دقائق نقوم بتحريك الطاسة وعندما نلاحظ حركة البيتزا فهذا يدل على نضج البيتزا يتم إخراجها بعد ذلك ووضعها في طبق للتقديم، حيث يتم تحضيرها بإعتبارها وجبة خفيفة بمذاق لذيذ. طريقة التحضير: الوسوم

ما هي بيتزا الطاسة وما الفرق بينها وبين البيتزا العادية التي توجد في المطاعم هذا هو أكثر الأستفسارات التي يتم تداولها على شبكات التواصل الإجتماعي في المجتمعات التي تجمع بين الأشخاص المهتمين بشئون المطبخ، ولعل الفرق بين بيتزا الطاسة والبيتزا العادية هو الحجم وطريقة التحضير حيث تعتبر بيتزا الطاسة من أنواع البيتزا التي يمكن تحضيرها في وقت قصير جداً دون الحاجه إلي وقت كبير وكذلك من حيث المكونات المستخدمة يمكن استخدام أبسط المقادير لتحضيرها فهي بالنهاية يمكن التحكم في حجمها لإعدادها بشكل صغير لذلك تبدو غير مكلفة، وأصبحت بيتزا الطاسة من أكثر أصناف الطعام المتداولة بين الشباب في الأوقات الضيقة ويريد الكثير من محبين البيتزا معرفة طريقة تحضيرها لذلك موضوع اليوم عن كيفية إعداد بيتزا الطاسة في المنزل في عشر دقائق فقط يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بيتزا الطاسة طريقة تحضير بيتزا الطاسة المكونات: كأس دقيق أبيض ناعم.

نصف كأس من اللبن الخالي من الدهون يمكن تخفيفه بالماء.

نصف ملعقة من مسحوق البيكنج باودر.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة. طريقة التحضير: يفضل نخل الدقيق أولاً ووضعه في طبق للعجن ووضع الخميرة والبيكنج وباودر والسكر على الدقيق وتقليبهم ونبدأ بعجن المكونات بإضافة الحليب بالتدريج المخفف ونعجنهم باليدين ونتركهم لمدة نصف ساعه حتى يزداد حجم العجينة وتختمر. بعد مرور نصف ساعه والتأكيد من إرتفاع حجم العجينة، نقوم بتقطيع العجينة إلي قطع صغيرة الحجم وفردها إلي قطع صغيرة ونقوم بوضعها في الطاسة ثم وضع كمية من صلصة البيتزا ويمكن تشكيل المكونات حسب الرغبة. بعد ذلك نبدأ بوضع حشوة البيتزا ويتم تشكيلها بمكونات مثل قطع صغيرة من الطماطم والفلفل الزيتون المخلي، وفي النهاية نقوم برش طبقة من الجبنة الموزاريلا. نضع الطاسة على نار هادئة من فوق البوتاجاز ويفضل أن يتم وضع غطاء على الطاسة حتى يتم النضج بشكل أسرع. بعد مرور عشر دقائق نقوم بتحريك الطاسة وعندما نلاحظ حركة البيتزا فهذا يدل على نضج البيتزا يتم إخراجها بعد ذلك ووضعها في طبق للتقديم، حيث يتم تحضيرها بإعتبارها وجبة خفيفة بمذاق لذيذ. طريقة التحضير:

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