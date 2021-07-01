أحلي وألذ طريقة عمل الكريب الحلو بالشيكولاتة وبمكونات طبيعية ومضمونة 100%

الكريب من اجمل واشهى الاكلات التي قد عشقها الكثير سواء كان حادقًا، أو حلوى وخاصتًا الأطفال، ولذلك قد تنوعت واختلفت بأكثر من طريقة، قد جعل ذلك ربات البيوت يبدعن في طرق تحضير المختلفة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والبروتينات المفيدة لبناء الجسم

طريقة عمل الكريب الحلو

الكريب الحلو من أجمل الأصناف التي حصلت على شعبية كبيرة وطريقة تحضيره كالآتي:

ربع كيلو من الدقيق

١ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

عدد ٢ بيضة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من اللبن

مكونات الوصفة

طريقة التحضير

ضعي الدقيق في إناء عميق بعد نخله جيدًا.

أضيفي إليه الفانيليا واخلطيه جيدًا

يفضل استخدام الخلاط الكهربائي لباقي المكونات

ضعي به البيض، اللبن والسكر ورشة فانيليا بسيطة جدًا

نخفق كل المكونات جيدًا حتى تتجانس.

أضيفي هذه المكونات إلى الدقيق، قلبي جيدًا حتى تحصلي على عجينة سائلة بعض الشيء.

اتركي العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك احضري طاسة ويفضل أن تكون ذات طبقة غير لاصقة كالجرانيت أو التيفال وذلك حتى لا تلتصق بها العجين.

ضعي قطرات من الزيت على الطاسة واتركيها حتى يسخن قليلًا

بعد ذلك ضعي قرص من العجينة في الطاسة، واتركيها حتى تنضج ويتغير لونها الى الذهبي بعض الشيء

كرري هذه الخطوات مع كل الكمية

بعد ذلك تستطيعي حشوها بالشيكولاتة النوتيلا، أو الموز بالشكولاتة، أو المربى المختلفة، أو أي حشو مفضل اليكي.

طريقة عمل الكريب بالشيكولاتة

المكونات

ربع كوب من الدقيق المنخول

١ ملعقة كبيرة من السكر

١ كوب من اللبن

ملعقة من الزبدة أو السمن

رشة فانيليا

٢ بيضة

مكونات صوص الشيكولاته

٣ ملاعق من الكاكاو الخام

١ ملعقة من النشا

كوب من اللبن

ملعقتين كبار من السكر

ملعقتين من القشطة

طريقة التحضير

في إناء ضعي كلًا من البيض، والفانيليا، واللبن، والسكر

قومي بخفق كل المكونات جيدًا ويفضل استخدام المضرب الكهربائي

أضيفي هذا الخليط إلى الدقيق واخلطي جيدًا

سوف تحصلي على عجينة سائلة

بعد ذلك قومي بتسخين طاسة على النار حتى تسخن

بعد ذلك أضيفي إليها العجين على شكل قرص مدور

اتركيها حتى تنضج ويتغير لونها

كرري ذلك مع كل الكمية

طريقة تحضير الحشو