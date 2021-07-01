تكات وأسرار عمل الفراخ المشوية بتتبيلة مميزة “احلي طريقة هتجربيها في حياتك”

تعد الفراخ المشوية من الذ واشهي الأطباق المحببة لدي الكبار والصغار على مستوي العالم كله، فتمتاز الفراخ المشوية بالمذاق اللذيذ، وتوجد عدة طرق لعمل احلي واشهي وصفات الدجاج المشوي ذو الطعم اللذيذ، واليوم سوف نقدم لك سيدتي وصفة سهلة وبسيطة لإعداد الفراخ المشوية اللذيذة وبمكونات من مطبخك.

طريقة عمل الفراخ المشوية

إذا أردت عمل فراخ مشوية بطعم شهي والاستمتاع بها، فعليك باتباع الوصفة التالية:

مكونات الوصفة

دجاجة متوسطة الحجم.

بصلة متوسطة الحجم.

كوب كبير من الحليب.

عصير ليمونة كبيرة الحجم.

حبة من الطماطم متوسطة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

3ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

ملعقة متوسطة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

طريقة تحضير الوصفة

أولًا قومي بتقطيع الدجاجة إلى 8 قطع واغسليها جيدًا للتخلص من أي رائحة.

بواسطة سكينة حاد اصنعي فتحات في الدجاج حتى يسهل دخول التتبيلة إلى داخل الدجاج.

باستخدام الكبة الكهربائية قومي بفرم البصلة مع حبة الطماطم مع فصوص الثوم.

في إناء عميق ضعي الخليط، بعد فرمه جيدًا وضعي عليه الحليب، عصير الليمون، الكاتشب، الخل الأبيض والبهارات.

قلبي المزيج جيدًا وبعد ذلك ضعي الدجاج في التتبيله، ووزعي الخليط جيدًا بداخل الفتحات.

وبعد ذلك اتركي الدجاج في الثلاجة لمدة 6 ساعات أو يمكنك تتبيلها في الليلة السابقة.

ثم اخرجي الدجاج من الثلاجة وضعيه داخل صينية من الأمونيوم أو قالب بيركس.

وأخيرًا ضعي الصينية في الفرن حتى تمام النضج.

وبعدها قومي بإخراج الصينية من الفرن، ثم قومي بتقديم الفراخ المشوية مع الخبز الأسمر وسلطة الطحينة أو مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.

طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الزبادي

يمكن عمل الفراخ المشوية بطريقة أخرى لذيذة، وسريعة كالتالي:

غسل الفراخ مع الحرص على نظافة المكان بعد غسلها.

تتبيل الفراخ قبل تسويتها بنصف يوم حتى تحصل على الطعم الرائع من التوابل.

يتم التتبيل عن طريق وضع ملعقتين من الزبادي على خلطة التوابل المفضلة لديكِ.

أضيفي إليها أيضًا البصل المفروم، والليمون، والبابريكا وغيرها من التوابل المتوفرة بالمنزل.

شغلي الفرن على درجة مناسبة واتركي الفراخ حتى تنضج.

ان الفراخ المشوية من افضل الوجبات الرئيسية في اي سفرة، وهي ايضا تعطي طعم لذيذ ومميز للفرخة وهي ايضا طريقة سهلة, ولا تحتاج الى اي جهد او تكاليف او مكونات مكلفة، وتعتبر من الأطباق المفضلة عند الأطفال وهذا شيء جيد لأنها تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين اللازم لبناء الجسم.