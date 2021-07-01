طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي بحشوات مختلفة مقرمشة وهشة زي الجاهزة

طريقة عمل السمبوسة البيتي، تُعد السمبوسة من المقبلات الأساسية خاصة في العزومات الرمضانية، وتتميز بأنها يمكن حشوها بالعديد من الحشوات المتنوعة، كما أنها طعام مميز لدى العديد من الناس في جميع البلدان العربية حول العالم، وتحضير هذه الوجبة بالمنزل بسيط جداً، وسوف نعرض كافة التفاصيل التي تمكنك من إعدادها بالمنزل بمكونات متوفرة فى مطبخك، ستُبهري بها كافة أفراد أسرتك والضيوف في العزائم. طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي مكونات العجينة: القليل من الملح.

واحد كوب من دقيق القمح الأبيض.

كوب من الماء .

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي. مكونات الحشو: ربع كيلو من اللحم الطازج.

ثمرة بصل صغيرة الحجم مفرومة فرم ناعم.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر مقطع إلى قطع صغيرة.

ثمرتان من الطماطم الفريش مقطعة إلى مكعبات.

ملح.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحم.

ربع ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة من السبع بهارات. طريقة تحضير السمبوسة البيتي لتحضير الحشو نضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت والبصل ونقوم بتقليبه حتى يذبل البصل، ثم نضيف اللحمة ونتركها حتى تنضج ومن ثم نضيف الفلفل الأخضر والطماطم، وباقي البهارات ونقلب حتى تنضج جميع المكونات وتصبح جاهزة للاستخدام، اتركيها جانباً حتى تهدأ ونبدأ بتحضير باقي المكونات.

في وعاء عميق نضيف الدقيق والملح والزيت ونقوم بالتقليب، ثم نضيف الماء بشكل تدريجي حتى تتكون عجينة متماسكة تعجن حوالي أربع دقائق وتترك جانباً لبعض الوقت حوالى 25 دقيقة حتى تختمر جيداً، ويتضاعف حجمها.

بعد مرور الوقت المحدد تصبح العجينة جاهزة للاستخدام.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح مغطى بالدقيق ويتم تقطيعها على شكل دوائر، ومن ثم يتم حشوها باللحم و البصل.

أو يتم فردها وتقطيعها بشكل طولى لتأخذ شكل مثلث بعد اللف، ونقوم بحشوها ويتم استخدامها.

يمكن حشو السمبوسة بحشو اللحم ويمكن استخدام حشوات أخرى مثل الجبن أو الخضراوات.

نضع مقلاة ونضيف لها زيت غزير ومن ثم نقوم بقلي السمبوسة، ويتم وضعها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيوت الزائدة فيها. طريقة تحضير السمبوسة البيتي الوسوم

طريقة عمل السمبوسة البيتي، تُعد السمبوسة من المقبلات الأساسية خاصة في العزومات الرمضانية، وتتميز بأنها يمكن حشوها بالعديد من الحشوات المتنوعة، كما أنها طعام مميز لدى العديد من الناس في جميع البلدان العربية حول العالم، وتحضير هذه الوجبة بالمنزل بسيط جداً، وسوف نعرض كافة التفاصيل التي تمكنك من إعدادها بالمنزل بمكونات متوفرة فى مطبخك، ستُبهري بها كافة أفراد أسرتك والضيوف في العزائم. طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي مكونات العجينة: القليل من الملح.

واحد كوب من دقيق القمح الأبيض.

كوب من الماء .

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي. مكونات الحشو: ربع كيلو من اللحم الطازج.

ثمرة بصل صغيرة الحجم مفرومة فرم ناعم.

ملعقتين من الزيت النباتي.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر مقطع إلى قطع صغيرة.

ثمرتان من الطماطم الفريش مقطعة إلى مكعبات.

ملح.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحم.

ربع ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة من السبع بهارات. طريقة تحضير السمبوسة البيتي لتحضير الحشو نضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت والبصل ونقوم بتقليبه حتى يذبل البصل، ثم نضيف اللحمة ونتركها حتى تنضج ومن ثم نضيف الفلفل الأخضر والطماطم، وباقي البهارات ونقلب حتى تنضج جميع المكونات وتصبح جاهزة للاستخدام، اتركيها جانباً حتى تهدأ ونبدأ بتحضير باقي المكونات.

في وعاء عميق نضيف الدقيق والملح والزيت ونقوم بالتقليب، ثم نضيف الماء بشكل تدريجي حتى تتكون عجينة متماسكة تعجن حوالي أربع دقائق وتترك جانباً لبعض الوقت حوالى 25 دقيقة حتى تختمر جيداً، ويتضاعف حجمها.

بعد مرور الوقت المحدد تصبح العجينة جاهزة للاستخدام.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح مغطى بالدقيق ويتم تقطيعها على شكل دوائر، ومن ثم يتم حشوها باللحم و البصل.

أو يتم فردها وتقطيعها بشكل طولى لتأخذ شكل مثلث بعد اللف، ونقوم بحشوها ويتم استخدامها.

يمكن حشو السمبوسة بحشو اللحم ويمكن استخدام حشوات أخرى مثل الجبن أو الخضراوات.

نضع مقلاة ونضيف لها زيت غزير ومن ثم نقوم بقلي السمبوسة، ويتم وضعها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيوت الزائدة فيها. طريقة تحضير السمبوسة البيتي

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