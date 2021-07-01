صبغ الشعر بطريقة طبيعية وبألوان جذابة وبأقل تكلفة وأفضل من مراكز التجميل

السيدات من عشاق صبغات الشعر بجميع ألوانها، ويعتبر الشعر زينة جمال كل فتاه وسر أناقتها، حيث يستخدمون الصبغات الكيميائية التي تؤثر على صحة وجمال شعرك بمرور الزمن، حيث تعمل هذه الصبغات الكيميائية على تلف وهيشان وتساقط الشعر مع ظهور الشعر الأبيض بعد زوال لون الصبغة مما تجعله بشكل غير لائق، وبطبيعة أي فتاة أو سيدة تحب أن تغير في لون شعرها، وتعد الألوان الشائعة الاستعمال في الصبغات هي تلك اللونين الأصفر، والأحمر، ونقدم لكل سيدة أو فتاة الصبغة الطبيعية التي توجد في المنزل وبأقل تكلفة، تجعلك تستغني عن كل الصبغات الكيميائية الضارة، وإذا كنتي تريدين الحصول على لون أصفر كالذهب عليكي باستخدام البابونج مع الماء وزيت الزيتون ، أما إذا كنتي تريدين الحصول على لون أحمر عليكي باستخدام الكركديه وزيت الزيتون ، هذه المكونات طبيعية لا تؤذي الشعر ولا تتلفه، وتمنحك اللون المطلوب الذي تريدين الحصول عليه ويغنيك عن الذهاب إلى مراكز التجميل الباهظة. طريقة الحصول على شعر أصفر مائل للشقره المكونات خمسة ملاعق كبيرة من البابونج المجفف.

واحد لتر ماء مغلي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بوضع خمسة ملاعق كبيرة من البابونج في وعاء، ونضع عليه لتر من الماء ونتركه يغلي على النار، ثم يصفى جيدا.

نتركه حتى يبرد، ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ندلك هذه الخلطة على الشعر جيدا حتى نضمن دخول الخلطة في بصيلات الشعر.

نترك الخلطة على الشعر لمدة ساعة كاملة، مع تغطية الرأس جيدا.

اجلسي في الشمس لمدة نصف ساعة فقط.

قومي بعد ذلك بغسل الشعر جيدا، تستغرق هذه العملية عدة أيام للحصول على نتيجة هائلة. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الجميل والجذاب المكونات نصف كوب من الكريديه المغلي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نحضر إناء صغير على النار، ونضع فيه نصف كوب من الماء، ونضع فيه كمية من الكركديه، نتركها لتغلي.

نأخذ نصف كوب كركديه مغلي، ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون ونقلبهما جيدا.

نضع هذه الخلطة على الشعر لمدة ساعة إلا ربع، ثم نغسل الشعر جيدا.

للحصول على اللون الأحمر الجذاب كرري الخلطة ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهر وتلاحظين الفرق في صبغ الشعر. طريقة الحصول على شعر أصفر مائل للشقره المكوناتطريقة التحضيرطريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الجميل والجذاب المكوناتطريقة التحضير الوسوم

السيدات من عشاق صبغات الشعر بجميع ألوانها، ويعتبر الشعر زينة جمال كل فتاه وسر أناقتها، حيث يستخدمون الصبغات الكيميائية التي تؤثر على صحة وجمال شعرك بمرور الزمن، حيث تعمل هذه الصبغات الكيميائية على تلف وهيشان وتساقط الشعر مع ظهور الشعر الأبيض بعد زوال لون الصبغة مما تجعله بشكل غير لائق، وبطبيعة أي فتاة أو سيدة تحب أن تغير في لون شعرها، وتعد الألوان الشائعة الاستعمال في الصبغات هي تلك اللونين الأصفر، والأحمر، ونقدم لكل سيدة أو فتاة الصبغة الطبيعية التي توجد في المنزل وبأقل تكلفة، تجعلك تستغني عن كل الصبغات الكيميائية الضارة، وإذا كنتي تريدين الحصول على لون أصفر كالذهب عليكي باستخدام البابونج مع الماء وزيت الزيتون ، أما إذا كنتي تريدين الحصول على لون أحمر عليكي باستخدام الكركديه وزيت الزيتون ، هذه المكونات طبيعية لا تؤذي الشعر ولا تتلفه، وتمنحك اللون المطلوب الذي تريدين الحصول عليه ويغنيك عن الذهاب إلى مراكز التجميل الباهظة. طريقة الحصول على شعر أصفر مائل للشقره المكونات خمسة ملاعق كبيرة من البابونج المجفف.

واحد لتر ماء مغلي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بوضع خمسة ملاعق كبيرة من البابونج في وعاء، ونضع عليه لتر من الماء ونتركه يغلي على النار، ثم يصفى جيدا.

نتركه حتى يبرد، ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ندلك هذه الخلطة على الشعر جيدا حتى نضمن دخول الخلطة في بصيلات الشعر.

نترك الخلطة على الشعر لمدة ساعة كاملة، مع تغطية الرأس جيدا.

اجلسي في الشمس لمدة نصف ساعة فقط.

قومي بعد ذلك بغسل الشعر جيدا، تستغرق هذه العملية عدة أيام للحصول على نتيجة هائلة. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الجميل والجذاب المكونات نصف كوب من الكريديه المغلي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نحضر إناء صغير على النار، ونضع فيه نصف كوب من الماء، ونضع فيه كمية من الكركديه، نتركها لتغلي.

نأخذ نصف كوب كركديه مغلي، ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون ونقلبهما جيدا.

نضع هذه الخلطة على الشعر لمدة ساعة إلا ربع، ثم نغسل الشعر جيدا.

للحصول على اللون الأحمر الجذاب كرري الخلطة ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهر وتلاحظين الفرق في صبغ الشعر. طريقة الحصول على شعر أصفر مائل للشقره المكوناتطريقة التحضيرطريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الجميل والجذاب المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغ الشعر بطريقة طبيعية وبألوان جذابة وبأقل تكلفة وأفضل من مراكز التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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