اسهل حيل طبخ من الشيف العالمية مارثا ستيوارت

مارثا ستيوارت من اشهر الشيف العالمية اللي ليها كتب عملت ثورة في عالم الطبخ ، واللي تملك حاليا امبراطورية اعلامية بكتير من كتب الطبخ, التصميم, اسلوب الحياة ، بالاضافة للبرامج التليفزيونية والموقع الالكتروني ومجلة مارثا ستيوارت ، ومع سنين الخبرة دي كلها اكيد عندها كتير من اسرار الطبخ ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة من حيل طبخ واسرار مارثا ستيوارت.
حيل طبخ واسرار مارثا ستيوارت:
1- احصلي على عصير اكتر من الليمون:
عشان تستخرجي عصير اكتر من الليمون ، حطي الليمونة على سطح الرخامة عندك وحطي ايدك عليها وابدأي حركيها رايح جاي تحت ايدك لمدة دقايق ، الطريقة دي هتطريها ، وهتديكي اكبر قدر من العصير.
2- لمعجنات مثالية:
عشان المعجنات تطلع معاكي مثالية ، الزبدة اللي هتستخدميها في العجينة جمديها قبل الاستخدام لحد ما تبقى صلبة ، ولما تيجي تستخدميها ابشريها بمبشرة خشنة في الدقيق ، ده هيضمن توزيع متساوي للزبدة في العجينة وهي طريقة اسرع بكتير من فرك الزبدة بصوابعك.
3- افضل طريقة لشوي الفراخ في الفرن:
قطعي بصلتين لشرايح سميكة وافرشيهم في صينية الفرن وحطي الفراخ فوقيهم ، واربطي الرجلين مع بعض ، ده هيضمن لك طبخ موحد للفرخة ، ادهني الفرخة بمعلقتين كبار زبدة عشان تديكي ملمس ولون حلوة للفرخة ، وتبليها كويس بالملح والفلفل الاسود ، واشويها في فرن سخنة لحد ما تستوي ، وقبل ما تشيليها من الصينية سيبيها 10 دقايق تستريح عشان تحافظ على العصارة بتاعتها.
4- قالب لحمة مثالي:
لو قالب اللحمة بعد ما بتعمليه بيبقى قاسي وبيمضغ معاكي بشكل زيادة ، مارثا ستيوارت بتنصحك عشان تتجنبي ده متعجنيش اللحمة زيادة عن اللزوم ، لكن اجمعي المكونات بتاعته بالراحة بايدك وتكون رطبة بشوية ماية عشان تمنعيها من الالتصاق.
5- شريحة ستيك مثالية:
للحصول على شريحة لحمة مشوية بشكل مثالي ، خرجي اللحمة من التلاجة قبل شويها بساعة ، ونشفيها كويس بمناديل المطبخ ، استخدمي طاسة حديد للحصول على حرارة متساوية واتأكدي انها تكون سخنة اوي ، وتبليها بالملح بس لان الفلفل الاسود هيتحرق من الحرارة ، وضيفي الفلفل مجرد ما شريحة اللحمة تستوي ، سيبيها ترتاح لمدة 10 دقايق قبل التقديم.
6- افضل بطاطس مقلية مقرمشة:
للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة زي المطاعم ، قشري البطاطس وسيبيها في ماية متلجة في التلاجة طول الليل ، الطريقة دي بتسحب النشا وبتخليها تطلع مقرمشة ، بعدها اغسليها بماية باردة نضيفة ، قبل ما تنشفيها وتقطعيها لصوابع ، استخدمي للتحمير زيت عباد الشمس للحصول على افضل النتايج ، اقليها لمدة 3 دقايق على درجة حرارة 150 درجة مئوية ، وبعدين طلعيها على صينية او طبق عليه ورق زبدة او مناديل مطبخ في طبقة واحدة متحطيهاش فوق بعض ، وبعدها اقليها تاني عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لحد ما لونها يبقى دهبي.
7- كوكيز مثالي:
عشان الكوكيز تطلع معاكي هشة من بره وفيها مضغة مثالية ، مارثا ستيوارت بتستخدم مغرفة ايس كريم بحجم 6 سم لتشكيل الكوكيز ، وبتخلي مسافة بين كل واحدة والتانية على الصينية 5 سم تقريبا ، ده بيضمن ان الكوكيز كله يطلع نفس الشكل والحجم.
8- افضل صينية لحمة بالخضار مشوية في الفرن:
تبلي اللحمة حمريه في طاسة سخنة الاول ومتقلبيهاش لحد ما تلاقيها بتطلع معاكي بسهولة ، بعدها اطبخيها في الفرن في درجة حرارة 180 درجة مئوية وتكون متغطية ، لمدة 3 ساعات تقريبا ، بعدها ضيفي الخضار المتقطع مع خلط كام معلقة من صلصة الطماطم للشوربة واضافتها للحمة والخضار ودخليها في الفرن لمدة ساعة كمان ، طلعيها من الفرن وسيبيها ترتاح لمدة 15 دقيقة قبل تقطيعها.
9- للحصول على ارز مفلفل:
الطريقة المثالية لطبخ الارز طويل الحبة او الارز البسمتي ، اولا متغسليش الارز ، وقيسي دايما لكل 240 مل من الارز ضيفي 360 مل ماية ، ضيفي الارز لماية تكون مالحة ومغلية ، سيبيه يغلي وبعدين سيبيه على نار هادية لمدة 16 دقيقة ، ارفعيه من على النار وسييه متغطي لمدة 10 دقايق ، وهتكون النتيجة عندك ارز مثالي.
10- للحصول على بيض مسلوق مثالي:
حطي البيضة في الماية الباردة بمقدار 2.5 سم ، سيبي الماية تغلي وتكون متغطية ، وبعدين ارفعيها من على النار وسيبيها متغطية لمدة 16 دقيقة قبل ما تصفيها وتحطيها تحت الماية الباردة لحد ما تبرد تماما ، الطريقة دي بتمنع الحلقة الكبريتية الغامقة اللي ممكن تحصل حوالين صفار البيض.
11- استغلي بذور القرع:
لو هتعملي شوربة قرع او هتطبخيه باي طريقة ، متتخلصيش من البذور لانك ممكن تستفادي بيها ، مارثا ستيوارت بتنصحك بغلي البذور في الماية لمدة 10 دقايق ، وبعدين نشفيها على مناديل المطبخ ، وحطيها على صينية حمصيها في الفرن ، واستخدميها لتزيين الشوربة او ضيفيها للسلطات او كليها كوجبة خفيفة ، وممكن ترشي عليها ملح لتتبيلها.
12- سر تتبيلة الفراخ:
تبلي الفراخ بالزبادي وخليها متغطية في التلاجة لمدة 24 ساعة قبل الطبخ ، لما تكون جاهزة للطبخ اتخلصي من اي كمية زيادة من تتبيلة الزبادي ، عشان الفراخ ميبقاش فيها ماية بعد الطبخ.
13- للحصول على كريب خفيف:
اضربي خليط الكريب في الخلاط لمدة 30 ثانية تقريبا بدل ضربه بالايد ، لحد ما يبقى ناعم ومافيش فيه اي تكتلات وتبدأ الفقاعات تتكون فيه ، بعدها ريحي الخليط لمدة 15 دقيقة على الاقل في درجة حرارة الغرفة او برديه في التلاجة في علبة محكمة الغلق لمدة يوم كامل ، ولما تخرجيه اضربيه قبل ما تعمليه ، استراحة الخليط بتخلي بتخلي الكريب اخف.
14- نضفي الكبة من ريحة التوابل:
عشان تنضفي بقايا التوابل من الكبة بعد ما تطحنيها ، حطي فيها قطع خبز واضربيها ، وكده تبقى المطحنة جاهزة تعملي فيها اي حاجة تانية من غير ما يبقى فيها ريحة توابل.
15- شوي السمك:
لو بتشوي سمكة كاملة على الشواية ، متشيليش منها الجلد والقشر لانه بيمنع الالتصاق ، وبعد الشوي تقدري تتخلصي منه بسهولة ، ولو بتشوي فيلية سمك بتنصحك تحطي عليه شرايح ليمون لاضافة نكهة للسمك ومنعه من الالتصاق.
16- تقطيع اللحمة بسهولة:
عشان تقطعي اللحمة بسهولة لشرايح رفيعة ، جمديها الاول لمدة 20 دقيقة تقريبا لو جايباها طازة ، ده هيسهل عليكي عملية التقطيع.
17- افضل بطاطس مخبوزة:
عشان تعملي بطاطس مخبوزة مقرمشة من بره وطرية من جوه ، بمجرد ما تخرجي البطاطس من الفرن ، اضربيها بايدك قبل ما تقطعيها ، وممكن تضغطي بيها على ايدك لتقسيمها بدل ما تقطعيها بالسكينة.
18- اعملي كمية زيادة وخزنيها:
ممكن مع الصوصات او بعض الوصفات اللي بتستخدميها بشكل مستمر ، لما تيجي تعمليها تضاعفي الكمية بتاعتها وتقسميها وتشيليها في الفريزر ، وكل ما تحتاجي طلعي منها ، ده هيوفرلك وقت ومجهود كتير.
19- خليكي طباخة منظمة:
عشان تبقي طباخة ناجحة ، لازم تكوني منظمة ، حضري مكونات اي وصفة قبل ما تعمليها ، قيسي كمية اي حاجة هتستخدميها ، قطعي المكون اللي عندك لمكعبات او شرايح حسب تعليمات الوصفة.
20- نصايح لسلطة البطاطس:
استخدمي البطاطس الشمعية اللي بتحافظ على شكلها اكتر من البطاطس النشوية ، واتأكدي من تقطيعها بنفس الحجم ، وللتبيلة ، ضيفي شوية سكر للخل ، وضيفي لهم كريمة طبخ مع شوية مايونيز.
21- لعمل سبانخ بالكريمة مثالية:
ضيفي البصل والثوم المقلي للسبانخ المطبوخة ، ضيفي جبنة كريمي مع اللبن بدل اضافة كريمة طبخ ، وضيفي جوزة الطيب المبشورة لاضافة نكهة مميزة للطبق.
22- لتقشير البندق بسهولة:
عشان تتخلصي من قشر البندق بسهولة ، حمصيه في فرن سخن لمدة 10 – 12 دقيقة ، بعد ما تخرجيه من الفرن وهو لسه سخن لفيه في فوطة مطبخ واقعدي افركي فيه جوه الفوطة لحد ما الاحتكاك يزيل القشرة ، الطريقة دي اسهل بكتير من ازالة القشر بالايد.
23- استخدمي ادوات المطبخ المناسبة:
مارثا ستيوارت بتقول انك تقدري تحضري معظم الوجبات باستخدام 3 سكاكين بس ، سكين مسنن, وسكين طاهي, وسكين تقشير ، سكين الطاهي مهم جدا لانه بيقطع حاجات كتير ، ولما تبقي محترفة في استخدام السكينة ، ممكن تجيبي ساطور ، او سكين نزع العضم.
24- عشان تفصصي الرمان بسهولة:
لو بتواجهي صعوبة في تفصيص الرمان ، افتحي الرمانة من فوق بالسكينة من غير ما تفصليها عن بعض ، عشان متفقديش العصير بتاعها ، وهاتي طبق كبير واسع وابدأي اضربي فوق الرمانة بقوة بمعلقة خشب ، بذور الرمان كلها هتنزل في الطبق بسهولة.
25- افضل سلمون مشوي:
نشفي فيلية السلمون كويس بمناديل المطبخ قبل الشوي ، بعدها تبليه بالملح الخشن ، سخني الطاسة كويس ، وابدأي اشوي السلمون الاول من ناحية الجلد لحد ما يبقى هش ومقرمش وتقدري ترفعيه من الطاسة بسهولة ، وبعدين اقلبيه الناحية التانية ، لو الفيليه سميك اوي الافضل اشويه في فرن سخن لمدة 5 دقايق بعد الشوي في الطاسة.
26- تتبيلة السلطة:
عشان تتبيلة السلطة تطلع معاكي مثالية ، ابدأي بالمكونات الحمضية زي السكر والخل ، بعدها ضيفي الزيت ببطء وبالتدريج ، مع الخفق طول الوقت ، لو عملتي عكس كده ، المكونات مش هتندمج كويس وهتنفصل عن بعض.
27- اتجنبي تشقق التشيز كيك:
عشان التشيز كيك متشققش معاكي ، اتأكدي ان الجبنة الكريمي اللي مستخدماها تكون في درجة حرارة الغرفة ، واخبزي التشيز كيك في حمام ماية عشان تستوي بشكل متساوي ، بمجرد ما التشيز كيك تبقى جاهزة ، خرجيها من حمام الماية وسيبيها تبرد لمدة 20 دقيقة ، ومرري سكينة على حواف الكيك عشان تمنعيها من التشقق.
28- افضل طريقة لتقشير الزنجبيل:
اسهل طريقة لتقشير الزنجبيل من غير ما تهدري منها ، هي باستخدام معلقة صغيرة ، فكرة سرية وبسيطة وهتسهل عليكي عملية التقشير.
29- سلق المكرونة بشكل مثالي:
عشان تسوية المكرونة تطلع مظبوطة ولا معجنة ولا ناشفة ، املي حلة كبيرة بالماية حوالي 4 لتر لكل 400 جرام مكرونة ، سيبي الماية تغلي ، ضيفي لها ملح معلقة واحدة على الاقل لكل 400 جرام ، ونزلي المكرونة مع التقليب المتكرر كل شوية ، وماتضيفيش زيت لماية سلق المكرونة لانها ممكن تمنع المكرونة من امتصاص الصلصة بعد كده.
30- بيض مسلوق في الطاسة:
اللي بيحب النوع ده من البيض اللي بيكون الصفار بتاعه سايل ومن غير استخدام دهون ، هاتي طاسة بحجم حوالي 30 سم ، سخني فيها 5 سم ماية على نار متوسطة لحد ما الفقاعات تغطي قاع وجوانب الطاسة ، نزلي البيضة في الطاسة ، وسيبيه يستوي ، لحد ما البياض يتماسك والصفار يفضل سايل ، حوالي من 3 – 4 دقايق ، وشيليها من الطاسة.
31- اتخلصي من بواقي تنضيف الاكل بسهولة:
خلي دايما جنب لوح التقطيع طبق كبير تتخلصي فيه من قشور الخضار بسهولة ، ده هيوفرلك كتير من الوقت ومش هتبقي مضطرة كل 10 دقايق تنضفي لوح التقطيع في الزبالة ، وكمان هتحافظ على المكان حواليكي نضيف ومرتب.
32- ديك رومي مشوي بشكل مثالي:
عشان تحافظي على الديك الرومي رطب ومحتفظ بالعصارة بتاعته ومينشفش منك في الفرن ، هاتي شاشة تكون منقوعة في زبدة سايحة وشوربة وغطي بيها الديك الرومي قبل ما تدخليه الفرن ، لما يستوي شيلي الشاشة ، عشان الديك الرومي ياخد لون دهبي ، بعدها خرجيه من الفرن وسيبيه يرتاح حوالي 30 دقيقة قبل التقطيع.
33- برجر مثالي:
عشان تعملي برجر مثالي بنفسك في البيت ، هاتي اللحمة المفرومة تكون بنسبة 20% دهون ، وتبليها بالملح والفلفل بس ، بعدها شكليها على شكل كورات واضغطي عليها بايدك عشان تاخد شكل البرجر ، واضغطي على واحدة البرجر من النص بصوباعك الابهام اعملي حفرة بسيطة بعمق 0.5 سم ، الطريقة دي هتمنع البرجر انه يتنفخ او يرتفع لفوق من النص اثناء الشوي.
اسرار الطبخ من اشهر البلوجرز المتخصصين في الاكل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل حيل طبخ من الشيف العالمية مارثا ستيوارت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.