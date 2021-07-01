فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة وتقطيعها بسهولة في ثواني من غير تعب أو مجهود

فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة وتقطيعها بسهولة، يظن البعض أن التنظيف للكرشة، والممبار من بين الأمور الصعبة، والتي يصعب على سيدات المنزل عملها، ولكن عبر ما يلي من الفقرات التالية نتعرف على أبسط الطرق التي من خلالها يمكننا أن ننظف الكرشة، وكذلك الممبار، وفي أقل وقت ممكن، وبمساعدة أبسط المقادير والمكونات من المنزل نحصل على أعلى مستوى من النظافة لهما، وذلك لدمجهما بالعديد من الوصفات، والتي تنتشر بالأخص أيام الأعياد. فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة وتقطيعها بسهولة فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة وتقطيعها بسهولة من الممكن اتباع الخطوات الآتية لتنظيف الكرشة: يتم وضع الكرشة في وعاء عميق، ويكون الوعاء محتوي على كمية كبيرة من المياه المغلية ولا بد وأن تغمر الكرشة بشكل تام.

لا نطيل من الفترة الزمنية التي نضع فيها الكرشة بالمياه المغلية، بل للحظات ثم نقوم بإخراجها من المياه.

تركها فترة كي تبرد، وذلك حتى يسهل على ربة المنزل أن تمسك بها، وتنظفها.

يتعين بعد ذلك عليها أن تقوم بالكشط لنسيج الكرشة بمساعدة سكين حاد، وذلك بهدف إزالة أي أوساخ، أو ترسبات عليها، وتظل مستمرة في ذلك الكشط حتى الحصول على لون أبيض تمامًا للكرشة.

يتم غسلها بالماء الفاتر، ثم توضع بوعاء آخر نظيف، ويكون مملوء بالماء، وبداخله المكونات التالية: كمية من عصير الليمون، نصف كوب خل، ثلاث ملاعق مكون ملح الطعام، وتترك مدة كافية حتى تمام تطهيرها وتنظيفها، وحتى تتخلص بشكل تام من أي روائح غير جيدة.

الكرشة تكون جاهزة لأن تقطع، وتستعمل بالعديد من الأصناف. طريقة تنظيف الممبار طريقة تنظيف الممبار من الممكن أن ينظف الممبار باتباع الطريقة التالية: نقوم بعملية إزالة مختلف الدهون التي قد تكون متراكمة فيما حول الممبار، ثم تأتي خطوة غسله بالماء النقي.

من الممكن أن تتم الإزالة لمختلف الترسبات أو الأوساخ التي تعلق بالممبار، وذلك باستعمال سكين، ثم يغسل بالماء الجاري لفترة للاطمئنان من خلوه من أي أوساخ.

لا بد من أن يضاف للممبار كمية كبيرة من الملح، وكمية من مكون الخل الأبيض للتطهير وإزالة الروائح، ويترك بعض الوقت، ثم بعد ذلك تأتي خطوة تنظيفه باستخدام الدقيق، ثم غسله مرة أخرى بالماء، ويصبح بعدها جاهز لأن يتم استخدامه. الوسوم

فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة وتقطيعها بسهولة، يظن البعض أن التنظيف للكرشة، والممبار من بين الأمور الصعبة، والتي يصعب على سيدات المنزل عملها، ولكن عبر ما يلي من الفقرات التالية نتعرف على أبسط الطرق التي من خلالها يمكننا أن ننظف الكرشة، وكذلك الممبار، وفي أقل وقت ممكن، وبمساعدة أبسط المقادير والمكونات من المنزل نحصل على أعلى مستوى من النظافة لهما، وذلك لدمجهما بالعديد من الوصفات، والتي تنتشر بالأخص أيام الأعياد. فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة وتقطيعها بسهولة فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة وتقطيعها بسهولة من الممكن اتباع الخطوات الآتية لتنظيف الكرشة: يتم وضع الكرشة في وعاء عميق، ويكون الوعاء محتوي على كمية كبيرة من المياه المغلية ولا بد وأن تغمر الكرشة بشكل تام.

لا نطيل من الفترة الزمنية التي نضع فيها الكرشة بالمياه المغلية، بل للحظات ثم نقوم بإخراجها من المياه.

تركها فترة كي تبرد، وذلك حتى يسهل على ربة المنزل أن تمسك بها، وتنظفها.

يتعين بعد ذلك عليها أن تقوم بالكشط لنسيج الكرشة بمساعدة سكين حاد، وذلك بهدف إزالة أي أوساخ، أو ترسبات عليها، وتظل مستمرة في ذلك الكشط حتى الحصول على لون أبيض تمامًا للكرشة.

يتم غسلها بالماء الفاتر، ثم توضع بوعاء آخر نظيف، ويكون مملوء بالماء، وبداخله المكونات التالية: كمية من عصير الليمون، نصف كوب خل، ثلاث ملاعق مكون ملح الطعام، وتترك مدة كافية حتى تمام تطهيرها وتنظيفها، وحتى تتخلص بشكل تام من أي روائح غير جيدة.

الكرشة تكون جاهزة لأن تقطع، وتستعمل بالعديد من الأصناف. طريقة تنظيف الممبار طريقة تنظيف الممبار من الممكن أن ينظف الممبار باتباع الطريقة التالية: نقوم بعملية إزالة مختلف الدهون التي قد تكون متراكمة فيما حول الممبار، ثم تأتي خطوة غسله بالماء النقي.

من الممكن أن تتم الإزالة لمختلف الترسبات أو الأوساخ التي تعلق بالممبار، وذلك باستعمال سكين، ثم يغسل بالماء الجاري لفترة للاطمئنان من خلوه من أي أوساخ.

لا بد من أن يضاف للممبار كمية كبيرة من الملح، وكمية من مكون الخل الأبيض للتطهير وإزالة الروائح، ويترك بعض الوقت، ثم بعد ذلك تأتي خطوة تنظيفه باستخدام الدقيق، ثم غسله مرة أخرى بالماء، ويصبح بعدها جاهز لأن يتم استخدامه.

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