ماسك الموز لفرد الشعر الخشن والمموج شعرك سيصبح لحرير انسيابي خلال ساعتين

ماسك الموز لفرد الشعر الخشن، في الفترة الأخيرة أصبح الاتجاه لاستخدام الكيراتين لفرد الشعر كبير جداً، وهذا بسبب الرغبة الشديدة لدى جمع الإناث في الحصول على شعر أملس وناعم طوال الوقت، ولكن ما لا تعرفه الكثيرات أن استخدام مواد الفرد مثل الكيراتين والبروتين وغيرها، تترك أثار سيئة على الشعر بعد أن تختفي منه.

فقد يبدو الشعر أملس وناعم عند استخدام هذه المواد ولكن بعد مرور عدة أشهر تسوء حالة ولا تعود إلى حالته السابقة بل تصبح أسوأ في الكثير من الحالات، لذلك يجب التوقف عن استخدام مثل هذه المواد واستبدالها بطرق طبيعية آمنة لفرد الشعر ومن هذه الطرق:

ماسك الموز لفرد الشعر الخشن والمموج

يتم تحضير خليط بسيط جداً مكون من حبتان من البيض وحبة من الموز وثلاث ملاعق صغيرة من العسل، يتم خلط جميع المكونات السابقة سوياً، وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على كل قسم بشكل جيد، وبعد ذلك يتم تغطية الشعر ويُترك على هذه الحالة لمدة ساعتين، وبعدها نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، وبعد تكرار هذا الخليط مرة أسبوعياً لمدة شهر نلاحظ اختلاف كبير في ملمس الشعر وشكله.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالنشا

نحتاج في هذه الطريقة إلى ست ملاعق صغيرة من النشا وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وبعد ذلك نضيف إلى الخليط ملعقة كبيرة من العسل ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة أو حتى يجف الشعر تماماً، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ونكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً حتى يتحس مظهر وملمس الشعر ونحصل على نتيجة مرضية.

بكيس خميرة حولي شعرك الخشن لخيوط حرير

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة وربع كوب من النشا وربع كوب من خل التفاح وحبة من البيض، يتم خلط جميع المكونات السابقة سوياً حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.