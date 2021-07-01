كريم النشا اقوي خلطة لتبييض وتسمين الوجه بسرعة رهيبة في وقت قياسي

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كريم النشا اقوي خلطة لتبيض وتسمين الوجه، سوف نقدم لكم اقوي كريم لتبيض وتسمين الوجه ويعد ذلك الكريم أحدي الكريمات التي تقدمها خبيرات التجميل للسيدات لاستخدامها على البشرة، وهو من كريمات الوجه السحرية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تبييض الوجه وشد التجاعيد بسرعة خيالية ويساعد على توحيد لون البشرة، وكذلك يجدد الجلد خلاياه ويعيد الشباب من أول استخدام، حيث يعمل كريم النشا على ترطيب وحماية البشرة وجعلها ناعمة، لذلك يبحثون الكثيرين من الفتيات والسيدات عن طريقة إعداد كريم النشا اقوي خلطة لتبيض وتسمين الوجه، وسوف نتعرف على طريقة إعداده عبر السطور القادمة.
كريم النشا اقوي خلطة لتبييض وتسمين الوجه
تهتم النساء والفتيات بالبحث عن اقوي كريم لتسمين الوجه وإزالة البثور والبقع الداكنة، وذلك بهدف توفير الوقت والمال والحصول على وجه ممتلئ وجذاب، ولكي تتمتعين بإطلالة جميلة فيجب استعمال تلك الوصفات الطبيعية كما هي.عمل كريم النشا اقوي خلطة لتبييض الوجه
- ملعقتين من نشا الذرة
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقتين من ماء الورد.
- اخلطى النشا مع الليمون جيداً حتي الحصول على قوام كريمي ناعم، يتم وضع الكريم على الوجه لمدة 20 دقيقة ومن ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، ثم مسح الوجه بواسطة قطنة مغموسة بماء الورد.
يمكنك صنع كريم الخميرة السحري الذى يعمل على تسمين وشد الوجه والتخلص من التجاعيد وجعل الوجه منتفخ ومشدود.
- ملعقتان من الحلبة المطحونة.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- اخلطي ملعقتين من مسحوق الحلبة مع كوب ماء ، واغليها على النار لمدة 15 دقيقة ، ثم اتركيها تبرد وضعيها في علبة، وضعيها في الثلاجة طوال اليوم.
- ثم امزجي ملعقة كبيرة من الخليط مع ملعقة كبيرة من الخميرة، وحركي جيدًا، ثم ضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.
- تجنبي استخدام المستحضرات الكيميائية الضارة لتسمين الخدين
- كذلك تجنبي استخدام صابون يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لغسل الوجه ويجب استبداله بغسول للوجه.
- يجب المداومة على استخدام الخلطات الطبيعية وتحنب المستحضرات مجهولة المصدر.
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كريم النشا اقوي خلطة لتبيض وتسمين الوجه، سوف نقدم لكم اقوي كريم لتبيض وتسمين الوجه ويعد ذلك الكريم أحدي الكريمات التي تقدمها خبيرات التجميل للسيدات لاستخدامها على البشرة، وهو من كريمات الوجه السحرية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تبييض الوجه وشد التجاعيد بسرعة خيالية ويساعد على توحيد لون البشرة، وكذلك يجدد الجلد خلاياه ويعيد الشباب من أول استخدام، حيث يعمل كريم النشا على ترطيب وحماية البشرة وجعلها ناعمة، لذلك يبحثون الكثيرين من الفتيات والسيدات عن طريقة إعداد كريم النشا اقوي خلطة لتبيض وتسمين الوجه، وسوف نتعرف على طريقة إعداده عبر السطور القادمة.
كريم النشا اقوي خلطة لتبييض وتسمين الوجه
تهتم النساء والفتيات بالبحث عن اقوي كريم لتسمين الوجه وإزالة البثور والبقع الداكنة، وذلك بهدف توفير الوقت والمال والحصول على وجه ممتلئ وجذاب، ولكي تتمتعين بإطلالة جميلة فيجب استعمال تلك الوصفات الطبيعية كما هي.عمل كريم النشا اقوي خلطة لتبييض الوجه
- ملعقتين من نشا الذرة
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقتين من ماء الورد.
- اخلطى النشا مع الليمون جيداً حتي الحصول على قوام كريمي ناعم، يتم وضع الكريم على الوجه لمدة 20 دقيقة ومن ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، ثم مسح الوجه بواسطة قطنة مغموسة بماء الورد.
يمكنك صنع كريم الخميرة السحري الذى يعمل على تسمين وشد الوجه والتخلص من التجاعيد وجعل الوجه منتفخ ومشدود.
- ملعقتان من الحلبة المطحونة.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- اخلطي ملعقتين من مسحوق الحلبة مع كوب ماء ، واغليها على النار لمدة 15 دقيقة ، ثم اتركيها تبرد وضعيها في علبة، وضعيها في الثلاجة طوال اليوم.
- ثم امزجي ملعقة كبيرة من الخليط مع ملعقة كبيرة من الخميرة، وحركي جيدًا، ثم ضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.
- تجنبي استخدام المستحضرات الكيميائية الضارة لتسمين الخدين
- كذلك تجنبي استخدام صابون يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لغسل الوجه ويجب استبداله بغسول للوجه.
- يجب المداومة على استخدام الخلطات الطبيعية وتحنب المستحضرات مجهولة المصدر.
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