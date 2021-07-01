طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات بطعم المحلات الكبري

طريقة عمل الجلاش الحلو بعض من الدول يطلق عليه بقلاوة أو كلاش، يشتهر تناولها وتقدمها في بلاد الشام والعراق ومصر وفلسطين الجلاش من الأطباق الرئيسية التي تقدم في شهر رمضان المبارك والمناسبات بجانب الكنافة، البسبوسة، القطايف، وهو من أسهل الحلويات في التحضير والتقديم لا تستغرق الكثير من الوقت في تحضيرها، يعشق الكبار والصغار تناولها.

وتتميز بقوامها الهش المقرمش وتتميز كل دولة عن الأخري في تقديمها بحشوات سادة ومختلفة منها الفستق الحلبي، القشطة، مهلبيه، شوكولاتة نوتيلا، فول سوداني، زبيب، جوز هند، فواكهه مجففه. تقدمها المحلات الكبري بأشكال مختلفة لكي تجذب العين قبل تذوقه منها على شكل أصابع مبرومه، أساور الست، الوردة، مربعات طبقات محشية مكسرات .

طريقة عمل أصابع الجلاش الحلو

المكونات

لفة جلاش.

مكسرات حسب الرغبة.

زبيب، جوز هند، فستق، سوداني، بندق، لوز.

خمس ملاعق كبيرة سمن.

عشا خشبية أستكس عريضة.

كيس مطبخ.

مكونات الشربات

كوبان ونصف سكر أبيض.

كوب ماء.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير الشربات

نحضر حلة مناسبة .

نضع السكر والماء.

نقلبها جيداً حتى يذوب السكر تماما.

نرفع الحلة على النار.

نتركها لمدة خمس دقائق ثم ترفع.

نضيف الفانيليا وعصير الليمون.

نتركه جنباً حتى يبرد تماما.

طريقه تحضير الجلاش