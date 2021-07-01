سحر ماسك الترمس لتبييض الوجه وازالة النمش والبقع الداكنة والكلف مهما كان سيختفي فورا

تؤثر العوامل الطبيعية الموجودة في البيئة المحيطة بشكل مباشر على الإنسان، نجد في البيئة الحارة السكان يعانون من اسمرار لون البشرة، وفي البيئة الباردة يعانون من النمش والكلف، والبيئة المعتدلة يعاني سكانها من مشاكل سكان البيئة الحارة والباردة، لذلك فإن القضاء على النمش والبقع الداكنة و الكلف و اسمرار الوجه من أهم مشاكل العصر التي تم التوصل إلى علاج لها باستخدام المواد الطبيعية. ماسك الترمس وجل الألوفيرا ماسك الترمس وجل الألوفيرا مكونات الوصفة خمس معالق من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقة من الفازلين الأبيض النقي.

جل الألوفيرا ملعقة صغيرة. طريقة التحضير في طبق نظيف جاف نضع خمس معالق كبيرة من الترمس المطحون ونضيف عليها ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وثلاث معالق من الزبادي وملعقة كبيرة من الفازلين الأبيض النقي.

نعجن المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي نحصل علي قوام ماسك متماسك كريمي يسهل توزيعه على جميع أجزاء البشرة.

فرشاة نظيفة نأخذ بها طبقة من الماس ونقوم بتوزيعها على الوجه.

نترك الماسك علي الوجه لمدة ساعة وبعد مرور الوقت نقوم بتدليك و فرك الوجه بحركات دائرية من اسفل الى اعلى.

نغسل الوجه بالماء الفاتر.

نحضر جيل الألوفيرا ونقوم بتوزيع طبقة خفيفة منه على جميع أجزاء الوجه.

يعمل الترمس علي تفتيح درجة الجلد وهذا ما أثبتته الأبحاث التي تم إجراؤها في البلاد العربية على مكونات الترمس وفوائده.

العسل الأبيض مكمل غذائي يحتوي على عناصر هامة تسهم في إنتاج الكولاجين في البشرة والقضاء علي جميع مشاكل البشرة.

الزبادي يعمل على ترطيب البشرة لمدة تزيد عن يوم كامل الترطيب يساعد على النمو الصحيح لجلد البشرة وبالتالي يقضي تماما علي البقع الداكنة الموجودة في الوجه التي يكون سبب تكونها الأول التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وعدم العناية الكاملة بالوجة.

تحتاج البشرة إلى روتين يومي لكي يتم التخلص من جميع مشاكلها من كلف ونمش وبقع داكنة واسمرار الوجه ولكن هذا لا يحدث من يوم وليلة لا بل انه يأتي من الصبر والمداومة علي الماسك ثلاث مرات اسبوعيا. طريقة التحضير الوسوم

تؤثر العوامل الطبيعية الموجودة في البيئة المحيطة بشكل مباشر على الإنسان، نجد في البيئة الحارة السكان يعانون من اسمرار لون البشرة، وفي البيئة الباردة يعانون من النمش والكلف، والبيئة المعتدلة يعاني سكانها من مشاكل سكان البيئة الحارة والباردة، لذلك فإن القضاء على النمش والبقع الداكنة و الكلف و اسمرار الوجه من أهم مشاكل العصر التي تم التوصل إلى علاج لها باستخدام المواد الطبيعية. ماسك الترمس وجل الألوفيرا ماسك الترمس وجل الألوفيرا مكونات الوصفة خمس معالق من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقة من الفازلين الأبيض النقي.

جل الألوفيرا ملعقة صغيرة. طريقة التحضير في طبق نظيف جاف نضع خمس معالق كبيرة من الترمس المطحون ونضيف عليها ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وثلاث معالق من الزبادي وملعقة كبيرة من الفازلين الأبيض النقي.

نعجن المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي نحصل علي قوام ماسك متماسك كريمي يسهل توزيعه على جميع أجزاء البشرة.

فرشاة نظيفة نأخذ بها طبقة من الماس ونقوم بتوزيعها على الوجه.

نترك الماسك علي الوجه لمدة ساعة وبعد مرور الوقت نقوم بتدليك و فرك الوجه بحركات دائرية من اسفل الى اعلى.

نغسل الوجه بالماء الفاتر.

نحضر جيل الألوفيرا ونقوم بتوزيع طبقة خفيفة منه على جميع أجزاء الوجه.

يعمل الترمس علي تفتيح درجة الجلد وهذا ما أثبتته الأبحاث التي تم إجراؤها في البلاد العربية على مكونات الترمس وفوائده.

العسل الأبيض مكمل غذائي يحتوي على عناصر هامة تسهم في إنتاج الكولاجين في البشرة والقضاء علي جميع مشاكل البشرة.

الزبادي يعمل على ترطيب البشرة لمدة تزيد عن يوم كامل الترطيب يساعد على النمو الصحيح لجلد البشرة وبالتالي يقضي تماما علي البقع الداكنة الموجودة في الوجه التي يكون سبب تكونها الأول التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وعدم العناية الكاملة بالوجة.

تحتاج البشرة إلى روتين يومي لكي يتم التخلص من جميع مشاكلها من كلف ونمش وبقع داكنة واسمرار الوجه ولكن هذا لا يحدث من يوم وليلة لا بل انه يأتي من الصبر والمداومة علي الماسك ثلاث مرات اسبوعيا. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحر ماسك الترمس لتبييض الوجه وازالة النمش والبقع الداكنة والكلف مهما كان سيختفي فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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