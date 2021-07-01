اظهري بإطلالة جديدة واصبغي شعرك بملعقة حنة في المنزل بالون طبيعي جذاب وثابت

ترغب جميع السيدات في إضافة بعض الألوان للشعر من أجل مواكبة عالم الموضة والتغير، لتلفت دائما انتباه الجميع بجمالها، ويعتبر اللون البني احد الألوان الرائحة في عالم الموضة حاليا، حيث تتألق دائمََا أجمل الفنانات والمشاهير بهذا اللون الجذاب، وتعتبر الحناء من الخلطات الطبيعية التي تساعدك على صبغ لشعر بطريقة سهلة وبسيطة بدون ان تؤذيه، بالإضافة إلي أعطائه القوة واللمعان وتقوية بصيلاته بمكون الحنة الطبيعي، ومن خلال هذا المقال نعرفك على طريقة وضع الحناء والاستفادة منها بشكل فعال للحصول على أفضل النتائج.

طريقة تحضير صبغة الشعر بالحناء

اغلي الماء في وعاء على النار، ثم أضيفي القهوة، ثم أطفئي النار، واتركيه جانبًا، يتم غليِّ الشعر جيدََا في اناء على النار، ثم ضيفي بعض من القهوة، واطفئ النار، ويترك جانبََا، ثم توضع الحناء في وعاء من الزجاح، ثم تضاف القهوة ويتم التقليب جيدََا، ويجب الحفاظ على دفء الخليط لتحصلي على لون قوي ومميز، لذلك يجب وضع منشفة شاحنة حول الخليط للحفاظ على درجة حرارة الخليط عالية.

قسمي الشعر الي خصل متساوية، ثم قومي بتوزيع الحناء على جميع أجزاء الشعر، مع الحرص على إضافة الحناء لجميع الأطراف والجذور.

قومي بوضع طبقة من الفازلين على الوجة والرقبة والأجزاء المحيطة بالشعر حتى لا تصل الصبغة إلى هذه المناطق.

بعد التأكد من وضع الفازلين على الأجزاء المحيطة ووضع الحناء على كامل الشعر، قومي بلف الشعر بغطاء بلاستيكي حتى تتجنبي وصول الصبغة إلى أجزاء الجسم.

يجب ترك الحناء على الشعر لمدة أربع ساعات ثم يغسل بعدها جيدا بالماء الفاتر.

جففي شعرك بأي منشفة، حيث لابد للحناء أن تترك أثر على الشعر حتى بعد أن يتم غسلها جيدََا.

طريقة وضع الحنة على الشعر

توجد العديد من الألوان التي تضيفها الحنة إلى الشعر مثل حنة الشعر باللون البني الفاتح والتي تلائم جميع الوان البشرة وتمنح اطلالة ساحرة وجذابة، وهناك حنة شعر باللون البني الغامق وهيا صبغة رائجة تفصلها العديد من السيدات، وهناك حنة شعر باللون البني النحاسي وهيا احد الاطلالات العصرية التي تمنح الشعر اطلالة جذابة وانثوية.