اتحداكي ان مابيض بشرتك بكريم القهوة الساحر لتبييض وتقشير الجلد الميت من الوجه في دقائق فقط

من المعروف أن القهوة مشروب صباحي شائعة لكثير من الناس، فهي تنعش الجسم والعقل، وما لا يعرفه الكثير من الناس أنها مفيدة جدََا للبشرة، حيث تعتبر القهوة من المقشراتالطبيعية الرائعة، حيث تساعد في تحفيز تدفق الدم، مما يقلل من حب الشباب وحتى السيلوليت وتمدد الجلد، ومن أهم فوائده أنه يعمل كمضاد للأكسدة والذي بدوره يقتل الخلايا الميتة ويزيل الشوائب، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقًا، وفي هذا المقال، سنشارك معكي أفضل الوصفات المنزلية لعمل قناع القهوة على البشرة.

فوائد القهوة للبشرة

تعمل القهوة المطحونة والتي تشبه الرملة كمزيل رائع لخلايا الجلد ، كما تساعد حبوب القهوة على إزالة الجلد الميت بلطف تام، مما يجدد ويعزز من الدورة الدموية داخل الخلايا، كما تساعد القهوة على شد الجلد وإظهاره بشكل جذاب مما يساعدك في القضاء على علامات السيلوليت، كما يوجد داخل القناع مادة الكافيين التي تعمل بجانب مادة اللاكتيك التي توجد في الحليب على إزالة الشوائب من البشرة مما يعطي بشرة متوهجة ورطبة.

وصفة كريم القهوة لتبييض وتقشير البشرة

تعمل هذه الوصفة على تبيض البشرة وتقشيرها.

مكونات الوصفة :

1/2 كوب من البن الطازج

1/2 كوب سكر بني

1/2 كوب زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير الوصفة:

يتم عمل الخلطة بخطوات بسيطة داخل المنزل.

اخلطي نصف كوب من البن مع نصف كوب من السكر البني، ثم ضيفي 12 كوب زيت جوز الهند إلى خليط القهوة و 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا، ويخلط حتى تمتزج جيدا، ثم وزعي الوصفة على المنطقة المراد تقشيرها بشكل كامل، بعد ذلك افركي الخليط برفق على جسمك، وتجنبي مناطق حول العينين، واتركيه لعدة دقائق، ثم اشطفيه جيدا.

احذري من استخدام المقشر داخل الحمام، لأن القناع قد يجعل من الأرض لزجة جدََا مما قد يعرضك للإصابة.

استخدمي بقايا القهوة الناعمة وليس الخشنة، لأن حبوب القهوة الخشنة تكون قاسية جدا على البشرة الحساسة.

استخدمي الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تحفظ الخلطة جيدا قبل الاستخدام.

نظفي المنطقة المراد تقشيرها جيدََا قبل وضع الوصفة عليها.

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